Faks Izašla lista najcitiranjih znanstvenika svijeta u 2025., ovih 149 hrvatskih je na njoj: 'Tumačite je oprezno'

Izašla lista najcitiranjih znanstvenika svijeta u 2025., ovih 149 hrvatskih je na njoj: 'Tumačite je oprezno'

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

09. listopad 2026.

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Izašla lista najcitiranjih znanstvenika svijeta u 2025., ovih 149 hrvatskih je na njoj: 'Tumačite je oprezno'

Livia Puljak, Stela Jokić, Marinko Škare | foto: MEFST, PTFOS, Sveučilište u Puli

Na Stanfordovoj listi najcitiranijih znanstvenika svijeta u 2025. nalazi ih se 149 iz Hrvatske. No, profesorica upozorava - treba je tumačiti oprezno.

U Hrvatskoj je nedavno započela nova akademska godina, a dio akademske zajednice s nestrpljenjem je očekivao novu listu najcitiranijih znanstvenika svijeta. Ažurirana baza objavljena je upravo ovih dana. Riječ je o listi koju objavljuju znanstvenici sa Sveučilišta u Stanfordu, predvođeni profesorom Johnom P. A. Ioannidisom. Dvije su liste – ona godišnja, u ovom slučaju za 2025. godinu, i lista za cjelokupnu karijeru.

Podaci se temelje na profilima u bazi Scopus. Na godišnjoj listi nalazi se 149 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama, a to je 20 više u odnosu na listu objavljenu protekle godine. Kada je riječ o drugoj listi, onoj za cjelokupnu karijeru, na njoj je 109 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama, 13 više nego na prošlogodišnjoj.

Profesorica Puljak je na obje liste: 'Treba ih tumačiti oprezno'

Profesorica Livia Puljak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta nalazi se na obje liste – i onoj za 2025. i za cjelokupnu karijeru. Budući da se i sama, među ostalim, bavi istraživanjima iz područja znanstvene metodologije, ima i poruku o samoj Stanfordovoj listi.

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