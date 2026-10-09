Izašla lista najcitiranjih znanstvenika svijeta u 2025., ovih 149 hrvatskih je na njoj: 'Tumačite je oprezno'

U Hrvatskoj je nedavno započela nova akademska godina, a dio akademske zajednice s nestrpljenjem je očekivao novu listu najcitiranijih znanstvenika svijeta. Ažurirana baza objavljena je upravo ovih dana. Riječ je o listi koju objavljuju znanstvenici sa Sveučilišta u Stanfordu, predvođeni profesorom Johnom P. A. Ioannidisom. Dvije su liste – ona godišnja, u ovom slučaju za 2025. godinu, i lista za cjelokupnu karijeru.

Podaci se temelje na profilima u bazi Scopus. Na godišnjoj listi nalazi se 149 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama, a to je 20 više u odnosu na listu objavljenu protekle godine. Kada je riječ o drugoj listi, onoj za cjelokupnu karijeru, na njoj je 109 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama, 13 više nego na prošlogodišnjoj.

Profesorica Puljak je na obje liste: 'Treba ih tumačiti oprezno'

Profesorica Livia Puljak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta nalazi se na obje liste – i onoj za 2025. i za cjelokupnu karijeru. Budući da se i sama, među ostalim, bavi istraživanjima iz područja znanstvene metodologije, ima i poruku o samoj Stanfordovoj listi.