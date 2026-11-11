Mikroorganizmi kao radna snaga: Što biolozi i kemičari rade na gradilištu?

Ako te zanima biologija, ekologija ili kemija, a ne znaš kamo bi te struka mogla odvesti, odgovor možda stoji usred velikog gradilišta u Velikoj Gorici. Tamo niče postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, a među onima koji ga grade je i Sanja Uršanić, procesno-ekološka inženjerka u STRABAG Water SEE.

Sanja je u projekt uključena od samog početka, još od pripreme ponude. Danas kao procesna inženjerka radi na izgradnji postrojenja, a njezin put pokazuje da se znanje iz biologije, ekologije i kemije može primijeniti na mjestima na kojima to možda ne bi očekivali.

Biologinja među građevinarima

Na gradilištu ne rade samo građevinari, nego i kemičari i biolozi. Sanja je dokaz da se fakultetom prirodnih znanosti može doći i do ovog posla. Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer biologija i ekologija, a potom i specijalistički smjer procesnog ekoinženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije.

- Na neki način ovo je prilika raditi u struci i primjena onoga što smo radili na fakultetu. Puno je tu mikrobiologije, ali isto tako nekih procesno-tehnoloških stvari koje ovakvi projekti uključuju, kaže Sanja.

Upravo je mikrobiologija ono što joj je u praksi najzanimljivije. Bazeni u kojima se odvija biološka obrada otpadne vode zapravo su ogromni spremnici u kojima žive mikroorganizmi, a oni obavljaju glavni dio posla.

- To su veliki bazeni puni mikroorganizama koje onda imate mogućnost poticati da rastu ili im ograničiti rast. Na taj način imate biomasu koja pročišćava otpadnu vodu, objašnjava Sanja.

Sanja Uršanić, procesno-ekološka inženjerka u STRABAG Water SEE | Foto: srednja.hr

Kako je sve počelo?

Naziv procesno-ekološka inženjerka zvuči općenito, no Sanja kaže da u praksi znači puno više. Postrojenje ima jasnu zadaću, a procesni inženjer određuje koji su objekti i kojih dimenzija potrebni da bi voda na kraju bila pročišćena u skladu s propisima.

U projekt u Velikoj Gorici uključena je od najranije faze, još od pripreme ponude. Projekt prati kroz projektiranje, izgradnju, puštanje u rad i testiranje. STRABAG Water SEE specijalizirana je jedinica unutar STRABAG grupe koja provodi projekte pročišćavanja pitkih i otpadnih voda u jugoistočnoj Europi, za javne i privatne klijente.

Sanja je u nju stigla 2020. kao voditeljica pripreme ponuda, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u tom sektoru. Kad su stigli novi projekti, prelazak na procesni dio posla došao je prirodno, a ona je postala prva procesno-ekološka inženjerka u jedinici.

- Iznimno mi je zadovoljstvo što imam priliku svoje prijašnje stečeno iskustvo implementirati direktno u projekte. Drago mi je da radim u firmi koja prepoznaje potencijal i ulaže u razvoj tog potencijala. Od toga ima koristi i firma, ali i naši klijenti, koji na kraju dobivaju proizvod koji je tehnološki state-of-the-art, kaže Sanja.

Znanje koje faks ne može dati

Na gradilištu su je čekale teme s kojima se tijekom studija nije susretala. U timu uz građevinare rade strojari, elektrotehničari, procesni inženjeri i ekonomisti, a podjednako su važni back office, poslovođe i električari.

- Definitivno se mogu dati primjeri onoga što si naučio na faksu, ali ima puno učenja i interdisciplinarnosti. Kad studiraš, nemaš pristup strojarskim ili elektrotehničkim stvarima koje ovdje moraš uzeti u obzir, ističe Sanja.

Posebno se povezuju u probnom radu, koji nakon izgradnje može trajati i do godinu dana. Ističe koliko je važna i povezanost između kolegama strojarima i elektrotehničarima.

Najdraži projekt teško joj je izdvojiti jer su joj, kaže, svi jednako dragi. U Velikoj Gorici posebno cijeni to što na gradilištu zajedno rade iskusniji i oni koji tek počinju, pa se znanje prirodno prenosi na mlađe.

- Energija mlađih se ne može sakriti, tako da je uvijek zadovoljstvo biti ovdje na gradilištu i surađivati s njima, kaže Sanja.

Sanja bi preporučila ovaj posao mladima bez puno razmišljanja | Foto: srednja.hr

Što poručuje onima koji tek biraju put

Sanja bi preporučila ovaj posao mladima bez puno razmišljanja, pogotovo ako ih zanima dinamično okruženje u kojem mogu primijeniti struku i vidjeti kako postrojenje radi. Dodaje da kada bi danas krenula ispočetka, ne bi ništa mijenjala osim jedne stvari - da je blaža prema sebi.

- Samo bih prema sebi bila blaža i rekla: nemoj se toliko brinuti. Taj se pristup dobro vraća, a što si dulje u firmi, to više vidiš plodove, kaže.

Za početak karijere savjet joj je jednostavan. Najbolje je učiti od svih oko sebe, a manje se opterećivati vlastitim učinkom.

- Fokusirala bih se na to da pokušam što više toga naučiti od svakoga s kim imam priliku raditi. Manje bih se brinula o tome gdje sam ja u svom performansu, a više da prikupim to znanje. Sad drugi imaju priliku učiti od mene, zaključuje Sanja.

Dodaje kako je najvažnije raditi ono što voliš, uz kolege s kojima se dobro razumiješ i sustav koji ti omogućava da se usredotočiš na posao.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i tvrtke STRABAG.