Faks Ministarstvo zabranilo upise veleučilištu. Oni svejedno upisali studente, kažu da je to OK

Ministarstvo zabranilo upise veleučilištu. Oni svejedno upisali studente, kažu da je to OK

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

12. listopad 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Ministarstvo zabranilo upise veleučilištu. Oni svejedno upisali studente, kažu da je to OK

Ministar obrazovanja Fuchs i dekan Veleučilišta ARCA Nadrljanski | foto: srednja.hr, ARCA, MZOM

Ima li sustav reakreditacije smisla? Država je veleučilištu zabranila upise, da bi se oni na to - bez ikakvih posljedica - posve oglušili.

Je li sustav reakreditacija, sustavnog praćenja visokih učilišta svakih pet godina u kojima država kontrolira uvjete izvođenja, nastavne programe i usklađenost s propisima, postao mrtvo slovo na papiru? Još nedavno pisali smo kako je sud srušio rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o uskrati dopusnice za rad Veleučilištu Aspira, budući da u njemu nisu obrazložili zašto je prigovor Aspire proglašen neosnovanim.

A sada otkrivamo drugu priču iz Splita, na Veleučilištu ARCA, gdje je isto ministarstvo, nakon uočenih nedostataka u reakreditaciji, zabranilo upis studenata. No, Veleučilište je studente svejedno upisalo. Kontaktirali smo sve aktere i došli do nevjerojatnih zaključaka - na internetskim stranicama agencije objavljeno je rješenje ministarstva o zabrani upisa, agencija kaže da ne može otkrivati više detalja jer je postupak još u tijeku, dekan veleučilišta tvrdi da im nije ograničeno obavljanje djelatnosti u bilo kojem pogledu, dok Ministarstvo u ekstenzivnom odgovoru navodi da su štitili legitimna očekivanja.

Na veleučilištu uočen niz problema - upitna financijska stabilnost, malo studenata, nedovoljan broj nastavnika

Srednja.hr redovito prati reakreditacije visokih učilišta i o njima izvještava. Tako smo na internetskim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) pronašli i nalaze o reakreditaciji Veleučilišta ARCA iz 2023. i 2024. godine. Radi se o privatnom veleučilištu u Splitu koje izvodi stručni prijediplomski studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu. Danas prema javno dostupnoj bazi Informacijskog sustava visokih učilišta broje tek 18 studenata.

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.

Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.