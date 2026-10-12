Ministarstvo zabranilo upise veleučilištu. Oni svejedno upisali studente, kažu da je to OK

Je li sustav reakreditacija, sustavnog praćenja visokih učilišta svakih pet godina u kojima država kontrolira uvjete izvođenja, nastavne programe i usklađenost s propisima, postao mrtvo slovo na papiru? Još nedavno pisali smo kako je sud srušio rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o uskrati dopusnice za rad Veleučilištu Aspira, budući da u njemu nisu obrazložili zašto je prigovor Aspire proglašen neosnovanim.

A sada otkrivamo drugu priču iz Splita, na Veleučilištu ARCA, gdje je isto ministarstvo, nakon uočenih nedostataka u reakreditaciji, zabranilo upis studenata. No, Veleučilište je studente svejedno upisalo. Kontaktirali smo sve aktere i došli do nevjerojatnih zaključaka - na internetskim stranicama agencije objavljeno je rješenje ministarstva o zabrani upisa, agencija kaže da ne može otkrivati više detalja jer je postupak još u tijeku, dekan veleučilišta tvrdi da im nije ograničeno obavljanje djelatnosti u bilo kojem pogledu, dok Ministarstvo u ekstenzivnom odgovoru navodi da su štitili legitimna očekivanja.

Na veleučilištu uočen niz problema - upitna financijska stabilnost, malo studenata, nedovoljan broj nastavnika

Srednja.hr redovito prati reakreditacije visokih učilišta i o njima izvještava. Tako smo na internetskim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) pronašli i nalaze o reakreditaciji Veleučilišta ARCA iz 2023. i 2024. godine. Radi se o privatnom veleučilištu u Splitu koje izvodi stručni prijediplomski studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu. Danas prema javno dostupnoj bazi Informacijskog sustava visokih učilišta broje tek 18 studenata.