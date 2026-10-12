Počelo potpisivanje ugovora za subvencije studenata podstanara: Nemojte zaboraviti dokumentaciju

Počelo je potpisivanje ugovora između studenata koji su ostvarili pravo na subvenciju za podstanarstvo u iznosu od 152 eura i Studentskog centra u Zagrebu (SCZG). Ugovori se potpisuju od ovog ponedjeljka, 12. listopada 2026., do 26. listopada 2026. (uključujući i taj dan) svakog radnog dana od 8 do 15 sati u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport.

Potrebna dokumentacija

- Molimo studente koji su ostvarili pravo na potporu studentima podstanarima u iznosu od 152 eura/mjesečno da učitaju potvrdu o boravištu u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji (MUP) i potvrdu o bankovnom računu na osobnom web profilu (potrebno učiniti prije potpisa ugovora). Studenti koji neće biti u mogućnosti učitati navedenu dokumentaciju, molimo da istu predoče u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport prilikom potpisa ugovora, poručili su iz SCZG-a.

Ugovor se potpisuje uz obvezno predočenje studentske iskaznice (X-ice) ili osobne iskaznice. Za studente koji ugovor ne potpišu do propisanog datuma smatrat će se da su odustali od prava na potporu za smještaj kod privatnih stanodavaca.

Subvenciju dobiva 906 studenata

Podsjetimo, riječ je o subvenciji za studente koji zbog obnove paviljona 5 i 6 u Studentskom domu Stjepan Radić te oštećenog paviljona 8 u Studentskom domu Lašćina nisu ostvarili pravo na dom. Zbog toga je SCZG na natječaju za studentske domove ove godine nudio 906 kreveta manje, pa toliko studenata ima pravo na ovu subvenciju.

Obnova paviljona 5 i 6 na popularnoj 'Savi' već je počela. Kako bi nove sobe trebale izgledati možete provjeriti ovdje.