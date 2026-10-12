Studentima i učenicima od 2027. raste minimalac: Izračunali smo koliko bi mogli zarađivati

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12. listopad 2026.
Najavljeno je povećanje minimalne plaće pa bi minimalna studentska i učenička satnica u 2027. mogla premašiti iznos od sedam eura.
Otkako je 2018. godine na snagu prvi put stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova, minimalna studentska satnica unificirana je na nacionalnoj razini i vezana uz rast minimalne bruto plaće. Od te godine pa do 2026. minimalac je rastao svake godine, a ponovno bi trebao biti povećan i za 2027. godinu, najavio je to nedavno ministar financija Tomislav Ćorić.
Početkom listopada Ćorić je rekao kako će konačnu odluku o minimalnoj plaći za 2027. godinu donijeti do kraja ovog mjeseca. Nije želio otkriti o kolikom je povećanju riječ, a najavljeno uvećanje vezao je uz nastavak inflacije.
- S obzirom na tu činjenicu, ljudi koji u Hrvatskoj primaju minimalnu plaću zaslužuju da ta plaća bude korigirana, kako ne bi došlo do značajnijeg pada njihovog životnog standarda, rekao je Ćorić.
Podsjetimo, minimalna plaća u ovoj godini iznosi 1.050 eura bruto, a minimalna studentska i učenička satnica 6,56 eura. Za vrijeme blagdana, nedjeljom, za noćni ili prekovremeni rad, poslodavci studentima i učenicima moraju uvećati satnicu za 50 posto. U tim situacijama minimalna studentska i učenička satnica iznosi 9,84 eura neto.
Zakon o obavljanju studentskih poslova nalaže da se minimalna naknada po satu za studente izračunava tako da se iznos minimalne bruto plaće u državi dijeli sa 160. Na isti se način računa i minimalna učenička satnica. Taj je broj nepromjenjiv, pa je već sada moguće izraditi projekcije rasta studentskog i učeničkog minimalca za 2027. godinu.
Od 2018. naovamo iznos godišnjeg uvećanja za studente bio je poprilično neujednačen. Primjerice, između 2021. i 2022. godine minimalna studentska satnica porasla je za samo 0,16 eura. Najveće povećanje bilo je između 2023. i 2024. godine, kada je minimalna studentska satnica povećana za 0,87 eura.
Od 2018. do 2026. minimalna studentska satnica rasla je za 3,71 eura, pa je prosječni godišnji rast 0,46 eura. U slučaju da trenutačni studentski i učenički minimalac poraste za taj prosječni iznos, u 2027. po prvi će put premašiti iznos od sedam eura. Konkretnije, u tom bi slučaju minimalna studentska satnica iznosila 7,02 eura za radne dane u 2027. godini. Ako to bude iznos povećanja, blagdanom, nedjeljom, za noćni ili prekovremeni rad minimalna satnica iznosit će 10,53 eura.
U gore spomenutoj situaciji, kada bi studentska i učenička satnica porasla na 7,02, minimalna bruto plaća morala bi porasti na 1.123,20 eura, odnosno za 6,97 posto u odnosu na trenutačnu minimalnu bruto plaću. Podsjetimo i da je Vlada još lani najavila da je cilj da se do 2028. godine minimalac poveća na 1.250 eura bruto, a već smo ranije izračunali koliko će, ako Vlada održi to obećanje, iznositi minimalna studentska i učenička satnica.
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) ovih je dana iznijela svoj prijedlog rasta minimalne plaće. Bruto I , smatra HUP, trebao bi rasti na 1.086,75 eura, uz povećanje osobnog odbitka. To je rast za 3,5 posto u odnosu na trenutačnu minimalnu plaću.
Kada bi minimalna bruto plaća za 2027. zaista bila uvećana na 1.086,75 eura, minimalna studentska i učenička satnica s postojećih 6,56 eura rasla bi na 6,79 eura, odnosno za 0,23 eura. Satnica nedjeljom i blagdanima u tom bi slučaju bila 10,19 eura.
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