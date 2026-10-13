Na FER-u rade dvojica profesora istog imena i prezimena: Zbog toga su doživjeli niz (ne)zgoda

'Ja osobno bavim se područjem akustike, a sudeći po temi i sadržaju, mislim da je Vaš upit namijenjen mom kolegi istog imena i prezimena (u cc-u) koji se bavi ovim područjem pa sam slobodan proslijediti ga njemu'. Ovaj odgovor stigao mi je kada sam profesoru Marku Horvatu s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) poslala upit za članak na temu umjetne inteligencije i izrade kolegija. Prvotno sam se javila drugoj instituciji koja me potom uputila na sugovornika i njegovu mail adresu, no ta adresa bila je - pogrešna.

Obojica profesori na FER-u, obojica rođeni Zagrepčani, obojica - Marko Horvat. Jedno vrijeme na Fakultetu ste ih teško mogli razlikovati i zavodima na kojima su zaposleni. I tu je bilo zavrzlama.

- Jednog dana fakultetskom je poštom stigla pošiljka naslovljena na mene, što me iznenadilo jer ništa takvo nisam očekivao, a i kratica Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju (ZESA) naznačena na omotnici vrlo je slična kratici Zavoda za elektroakustiku (ZEA) na kojem radim. Pomislio sam da je pošiljka ipak za mene jer, ipak, možda se netko zabunio u adresiranju, a i kolika je vjerojatnost da su na FER-u zaposlena dva Marka Horvata? Otvorio sam je i iz njezinog sadržaja shvatio da nikako ne može biti za mene i da tu mora biti još nešto, odgovara nam Horvat sa Zavoda za elektroakustiku na pitanje u kojem je trenutku shvatio da na Fakultetu ima 'dvojnika'.