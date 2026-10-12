Velika županija otvorila natječaj za stipendije učenicima i studentima: Idu do 300 eura mjesečno

Osječko-baranjska županija objavila je nedavno natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2026./2027. školsku, odnosno akademsku godinu. Otvoren je do 21. listopada 2026. godine. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za razdoblje od 1. rujna ove do 30. lipnja 2027. godine, u mjesečnom iznosu od 100 eura. Studenti će stipendije primati od 1. listopada 2026. do 31. srpnja 2027. godine, u mjesečnom iznosu od 200 eura.

Od ove školske, odnosno akademske godine uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300 eura mjesečno, s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području Županije, osobito uoči izgradnje novog KBC-a Osijek.

- Povećali smo broj stipendija za učenike srednjih škola sa 100 na 120. Od ove je godine omogućena i dodjela stipendija studentima 1., 2. i 3. godine studija, a ukupan je iznos za stipendije povećan s 240.000 eura na 320.000 eura. Osječko-baranjska županija novom Odlukom modernizira sustav stipendiranja, proširuje krug korisnika i snažnije povezuje stipendije s izvrsnošću, obrazovnim prioritetima i potrebama tržišta rada, istaknula je županica Nataša Tramišak.

Podsjetimo, od ostalih županijskih stipendija u tijeku je još i natječaj za stipendije Grada Zagreba za učenike i studente prve godine studija. Natječaj za učeničke stipendije nedavno je zaključen u Karlovačkoj županiji, dok je u Požeško-slavonskoj županiji završio natječaj za učenike koji se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja.

Natječaj Osječko-baranjske županije, sa svim kriterijima za prijavu i nužnom dokumentacijom, možete vidjeti u nastavku. Svi obrasci za prijavu nalaze se ovdje.