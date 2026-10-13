Rektori raspravljali o 15.000 praznih mjesta: Ministarstvo dalo obećanje

Rektori su raspravljali o upisnim rezultatima. Na ljetnom upisnom roku ove godine kvota je bila 40.445, dok je pravo upisa ostvarilo 25.312 kandidata i kandidatkinja. Dakle, prazno je ostalo 15.133 mjesta, s time da je na jesenskom roku pravo upisa ostvarilo još 5.335 kandidata. Tako je oko deset tisuća mjesta ostalo nepopunjeno, što je već godinama slika i prilika hrvatskog visokog obrazovanja.

'Ukazao je i na potrebu bolje koordinacije pri pokretanju novih studijskih programa'

O tome su krajem kolovoza na Sveučilištu Sjever razgovarali članovi i članice Rektorskog zbora. Zadarski rektor Josip Faričić kazao je kako se radi o trajno aktualnoj temi o kojoj je potrebno nastaviti promišljati i tražiti moguća rješenja. Podsjetio je kako se u 2025. godini na 61 studij nitko nije upisao. Podsjetimo, srednja.hr objavila je popis 56 studija na koje ovog ljeta nitko nije ostvario pravo upisa te smo neke od fakulteta tada zatražili i komentar.

- Istaknuo je da veliki raskorak između upisnih kvota i interesa kandidata upućuje na potrebu preispitivanja kvota, uzimajući u obzir demografske pokazatelje, potrebe društva i gospodarstva te dugoročne potrebe tržišta rada. Ukazao je i na potrebu bolje koordinacije pri pokretanju novih studijskih programa, osobito kada isti ili slični programi već postoje na drugim visokim učilištima u neposrednoj regionalnoj blizini. Pritom je naglasio da se ne dovodi u pitanje važnost pojedinih znanstvenih disciplina, već potreba za racionalnijom organizacijom i osiguravanjem održivosti studijskih programa. Također smatra da je potrebna veća povezanost i suradnja hrvatskih visokih učilišta, uključujući mogućnost zajedničkog izvođenja studijskih programa. Kao primjer naveo je klasičnu filologiju, osobito studije latinskoga jezika, u kojima pojedini programi imaju vrlo mali broj upisanih studenata. Umjesto njihova ukidanja, predložio je razmotriti mogućnost zajedničkog izvođenja na više visokih učilišta, čime bi se racionalnije koristili raspoloživi kadrovski kapaciteti, uz očuvanje važnih studijskih područja, kazao je Faričić.

Predstavnica Ministarstva obrazovanja najavila razmatranje eventualnih izmjena kvota i studija

Ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Dijana Mandić na sjednici je navela da će analiza upisa biti kompletna nakon jesenskog roka. Na temelju tih rezultata, istaknula je, 'razmotrit će se eventualne daljnje izmjene upisnih kvota i studijskih programa'.

- Među javnim sveučilištima najveću popunjenost kvote za redovite studente ostvarila su Sveučilište u Zagrebu (81,3 posto), Sveučilište Sjever (75,3 posto), Sveučilište u Rijeci (71,8 posto), Sveučilište u Splitu (71,6 posto) i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (66,6 posto). Među privatnim sveučilištima najveću popunjenost ostvarilo je Hrvatsko katoličko sveučilište (77,1 posto). Od javnih veleučilišta najveću popunjenost ostvarili su Zdravstveno veleučilište u Zagrebu (98,5 posto) i Tehničko veleučilište u Zagrebu (90,2 posto), dok je među ostalim veleučilištima izdvojeno Veleučilište 'Lavoslav Ružička' u Vukovaru, s popunjenošću od 58,7 posto, izvijestila je Mandić.

Podsjetimo, državna tajnica Iva Ivanković je prošle godine priznala da je postojeće stanje u visokom obrazovanju neodrživo zbog tisuća praznih mjesta na fakultetima. Navela je da će doći do zatvaranja studija koji ostaju nepopunjeni jer su, objasnila je, financijski neodrživi. U istom trenutku Ministarstvo svejedno financira neke studije s manje od deset upisanih studenata.

U Splitu preporučili fakultetima reviziju upisnih kvota, nisu baš bajno reagirali

Što s profesorima na studijima bez studenata? Faričić smatra da je potrebno razmotriti fleksibilnije uređenje radnih normi, uključujući mogućnost većeg angažmana nastavnika u znanstvenom radu u slučajevima kada ne postoji potreba za njihovim punim angažmanom u nastavi. Pritom treba pratiti znanstvenu učinkovitost, izdvojio je. Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Dragan Bagić podržao je da se zaposlenicima koji ne ostvaruju punu nastavnu normu dodijele mjerljivi zadaci iz drugih područja rada.

- Vezano uz upisne kvote, istaknuo je da one prvenstveno predstavljaju pokazatelj kapaciteta visokih učilišta te da ih ne treba umjetno smanjivati zbog negativne percepcije u javnosti. Naglasio je da upisne kvote trebaju realno odražavati kapacitete institucija, dok je problem njihove nepopunjenosti potrebno otvoreno komunicirati te ga razmatrati u kontekstu demografskih kretanja i potrebe privlačenja stranih studenata, kazao je Bagić.

Rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu Ivan Samardžić kazao je pak kako manja sveučilišta zbog svojih specifičnosti u pravilu ostvaruju manju popunjenost upisnih kvota te ih stoga nije primjereno izravno uspoređivati s velikim sveučilištima. Zato je istaknuo potrebu za fleksibilnijim sustavom izmjene upisnih kvota, kojim bi se u većoj mjeri uvažavali stvarni kapaciteti visokih učilišta i interes studenata. Rektor privatnog Sveučilišta VERN Vedran Mornar predložio je da Rektorski zbor pokrene koordiniranu inicijativu za sustavno privlačenje većeg broja stranih studenata na hrvatska sveučilišta, čime bi se pridonijelo boljem iskorištavanju postojećih, a trenutačno nepopunjenih kapaciteta.

- Prof. dr. sc. Nikola Koceić- Bilan (tadašnji splitski prorektor, sada rektor) istaknuo je da je Sveučilište u Splitu preporučilo reviziju upisnih kvota, no da su sastavnice na tu preporuku različito reagirale. Kao jedan od razloga zbog kojih pojedine sastavnice nisu smanjile upisne kvote naveo je bojazan da se jednom smanjena kvota u budućnosti neće moći ponovno povećati. Stoga je predložio da se Ministarstvo jasno očituje o mogućnosti ponovnog povećanja upisnih kvota, odnosno potvrdi da smanjenje upisne kvote ne znači trajnu nemogućnost njezina ponovnog povećanja, stoji u javno dostupnom zapisniku sjednice Rektorskog zbora iz kolovoza odakle planiraju imenovati radnu skupinu koja bi se bavila ovom tematikom, kazao je.

Oko 2.000 kandidata ostvarilo pravo upisa, ali nikada nisu došli na upise. Predlažu se novi modeli

Jedna od tema na istoj sjednici bili su i kandidati koji prijave studij u Postani studentu, upadnu na njega, no onda se nikada formalno ne upišu na visoko učilište. Time zauzimaju mjesta onima ispod crte koji su taj studij doista htjeli upisati. Kako smo izvještavali, ljetos je to napravilo oko devet posto ovogodišnjih maturanata, iliti njih gotovo 2.000. Tu brojku potvrdili su na sjednici rektori. Svi takvi kandidati mogu biti i kažnjeni. Naime, fakultet im može zaračunati oportunitetne troškove koji mogu iznositi do dvije trećine školarine. No, ta mjera nije dala rezultate, otkrili su rektori.

- Istaknuo je da postojeći sustav, uključujući mogućnost naplate oportunitetnog troška, nije dao očekivane rezultate. Naplata oportunitetnog troška pritom je pravno i administrativno zahtjevna dok je cilj mjere potaknuti kandidate na pravodobno odustajanje kako bi se njihova mjesta mogla popuniti. U tom je smislu predložio omogućavanje dodatnog roka od 24 do 48 sati za popunjavanje preostalih mjesta, isključivo prema postojećoj rang-listi i ostvarenim bodovima, bez ponovnog prijavljivanja studijskih programa i provedbe novog postupka odabira, kazao je rektor Faričić na sjednici.

Zagrebački rektor Stjepan Lakušić rekao je kako se ovo pitanje razmatra već dulje vrijeme, ali bez konkretnog rješenja. Rektor Samardžić naveo je da oportunitetni trošak nije odgovarajuće rješenje jer može stvarati negativnu percepciju visokog obrazovanja u javnosti. Mandić iz Ministarstva obrazovanja pojasnila je da je navedeno pitanje prvenstveno u nadležnosti Središnjeg prijavnog ureda i Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Stoga je predložila da se Agenciju zamoli za poseban sastanak radi razmatranja mogućih rješenja i tehničkih mogućnosti provedbe postupka.

- Prof. dr. sc. Vedran Mornar pojasnio je da osim tehničkih, postoje i administrativne prepreke povezane s neiskorištavanjem ostvarenog prava upisa, budući da ono može pokrenuti lanac promjena upisnih mjesta na drugim studijima i dodatno opteretiti studentske službe. Kao jedno od mogućih rješenja naveo je uvođenje financijskog osiguranja upisa, primjerice rezervacijom sredstava ili drugim oblikom jamstva, koje bi se aktiviralo u slučaju odustajanja kandidata od upisa. Pritom je naglasio potrebu jasnog komuniciranja da svrha takve mjere nije ostvarivanje prihoda, već zaštita sustava upisa i kandidata koji bi zbog neiskorištenih upisnih mjesta mogli ostati bez mogućnosti upisa, stoji u zapisniku sjednice.