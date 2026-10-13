'Rado bi čuo kak svršiš': Profesor Medicinskog dobio otkaz zbog poruka studentici, tražio da ga vrate na posao

Poruke seksualnog sadržaja tipa 'rado bih čuo kak svršiš', pozivi na 'cugu', fotografije boca vina i prijedlozi studentici da mu se pridruži tijekom bolničkog dežurstva. Sve je to bilo povod za postupak koji je završio redovitim otkazom izvanrednom profesoru Katedre za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Profesor i liječnik KBC-a Zagreb prvo je odluku o otkazu pokušao osporiti pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu. Taj sud odbio je njegov zahtjev, a sve je završilo na Županijskom sudu koji je potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je odbijen zahtjev profesora za utvrđenje nedopuštenosti otkaza i povratak na radno mjesto.

Sud je prihvatio zaključak da je Medicinski fakultet imao opravdan razlog za otkaz ugovora o radu zbog 'skrivljenog ponašanja radnika'.

Studentici slao neprimjerene poruke: 'Rado bi čuo kak svršiš'

Sve se događalo 2024. godine. Slučaj je počeo prijavom studentice pete godine integriranog studija medicine na engleskom jeziku, koja je tijekom akademske godine 2023./2024. pohađala vježbe iz kirurgije kod spomenutog profesora. Prema njezinu iskazu, profesor je studentima dao svoj telefonski broj radi komunikacije o vježbama.

Nakon što mu se javila putem WhatsAppa, studentica je tvrdila da su joj s profesorovog broja počele stizati sve osobnije poruke, uključujući one seksualnog sadržaja. U sudskoj presudi citirani su dijelovi te komunikacije.

- Uvidom u presliku poruka iz aplikacije WhatsApp utvrđeno da su s telefonskog broja (broj telefona je anonimiziran, op.a.) svjedokinji upućene poruke, između ostalog, sadržaja 'Rado bi čuo kak svršiš, Pusa, Pa ja bi ti došao, Pa kaj nismo govorili jedan petak idemo na cugu, Valjda si se zabuljila i mene pa nisi slušala, Mogla si bit jučer samnom u dežurstvu pa bi vidjela što miskim o tebi', na pitanje 'Nema li ono neko pravilo da nema odnosa student profesor' odgovor je 'A da ima… Al hebeš život ako je baš sve zabranjeno, Kaj radiš', stoji u presudi.

Studentica je na sudu ispričala da joj je stizalo i desetak poruka zaredom, često bez njezina odgovora. Poruke su stizale navečer, vikendima, ali i tijekom radnog dana. Prema iskazu studentice, profesor ju je jednom prilikom uhvatio s lijeve strane ispod prsa i komentirao njezinu tjelesnu građu riječima: 'Kako si tanka'.

Zbog takvog ponašanja, tvrdila je, počela se bojati i mogućih posljedica na ispitu iz kirurgije pa nije željela odmah podnijeti prijavu, nego je pričekala završetak ispitnih obveza.

Profesorova obrana: Poruke je pisala supruga

Jedan od najupečatljivijih dijelova sudskog postupka bila je obrana profesora, koji je tvrdio da sporne seksualno eksplicitne poruke nije pisao on, nego njegova supruga. Supruga, medicinska sestra zaposlena u KBC-u Zagreb, potvrdila je takvu verziju događaja.

Ispričala je da joj je bilo sumnjivo što se studentica javila i rekla da će biti predstavnica ostalih studenata s vježbe te da je mislila da studentica 'želi nešto više'. Supruga je tvrdila i da je studentica profesoru počela slati poruke u popodnevnim i večernjim satima pa je, prema vlastitim riječima, ona počela odgovarati studentici sa suprugova mobitela, uz njegovo znanje i dopuštenje.

Priznala je da je pisala provokativne i vulgarne poruke, uključujući onu u kojoj je studentici poručeno da bi pošiljatelj želio čuti kako doživljava orgazam. Objašnjavala je da je tako željela provjeriti kako će studentica reagirati. Sud nije povjerovao ni profesoru ni njegovoj supruzi.

Jedan od detalja u dokaznom postupku bila je fotografija boce vina poslana studentici putem WhatsAppa. Supruga profesora tvrdila je da je upravo ona fotografirala boce alkoholnih pića u njihovu stanu i fotografije slala studentici. Međutim, tijekom sudskog postupka pregledana je fotografija na kojoj se u odrazu boce vidi osoba koja snima. Sud je utvrdio da se u odrazu vidi muškarac kratke smeđe kose, a ne žena duge svijetlosmeđe kose, kakvu je imala profesorova supruga.

Studenti su se i ranije, kroz ankete, žalili na profesora

Iz presude proizlazi da prijava studentice iz 2024. nije bila prvi slučaj u kojem se dovodilo u pitanje profesorovo ponašanje prema studentima. Naime, studentske ankete iz ranijih akademskih godina sadržavale su pritužbe na uznemiravanje. Zbog toga su s njim razgovarala dvojica dekana Medicinskog fakulteta.

Jedan od bivših dekana pred sudom je potvrdio da je tijekom svojeg mandata profesora upozorio na neprimjerene komentare i odnos prema studentima. Prema iskazu bivšeg dekana, profesor mu je tada odgovorio 'ok, neće biti više ništa'.

Sud: Dva mjeseca je održavao neprimjerenu komunikaciju sa studenticom

Nakon prijave studentice, Medicinski fakultet pokrenuo je stegovni postupak. Povjerenstvo za stegovni postupak u travnju 2024. utvrdilo je odgovornost profesora za težu povredu radnih obveza, uključujući uznemiravanje i spolno uznemiravanje studentice, te predložilo otkaz ugovora o radu. Fakultetsko vijeće u konačnici je donijelo jednoglasnu odluku o otkazu profesorova ugovora o radu. Odluku je podržala i sindikalna podružnica.

- Vezano za žalbene navode kojima tužitelj osporava razloge otkaza valja reći da isti nisu doveli u sumnju zaključak suda da je tužitelj počinio povredu radne obveze koja mu se stavlja na teret jer je za iste prvostupanjski sud dao valjane i obrazložene razloge. Naime, u provedenom postupku je utvrđeno da je tužitelj dva mjeseca održavao neprimjerenu komunikaciju sa studenticom koja je kod njega pohađala vježbe iz kirurgije KG šaljući joj u jutarnjim, popodnevnim te u kasnim večernjim satima, između ostalog, poruke seksualnog sadržaja, detaljno navedene u Odluci o otkazu i preslikama WhatsApp poruka, te slike boca alkoholnih pića, pri čemu je u odrazu jedne boce vidljivo da je fotografiju slikao upravo tužitelj. Žalbeni navodi tužitelja nisu doveli u sumnju ocjenu prvostupanjskog suda da je poslodavac na pravilan i zakonit način utvrdio da je tužitelj počinio povredu radne obveze koja mu se stavlja na teret. Pri tome je prvostupanjski sud pravilno utvrdio da je tužitelj svojim porukama upućenim studentici grubo povrijedio pravila postupanja u odnosu profesora i studenta te da su te poruke sadržavale seksualne konotacije potpuno neprimjerene za odnos profesora i studentice čime je tužitelj počinio tešku povredu radne obveze, stoji u presudi.