Faks Gdje studenti mogu jeftino ili besplatno trenirati? Ponuda uopće nije loša

Gdje studenti mogu jeftino ili besplatno trenirati? Ponuda uopće nije loša

Korana Povijač
Korana Povijač

17. listopad 2026.

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Gdje studenti mogu jeftino ili besplatno trenirati? Ponuda uopće nije loša

Trening | foto: Canva

Studenti iz Rijeke imaju priliku i za besplatne treninge. Sveučilište u Rijeci obavijestilo je o nizu besplatnih rekreativnih programa za studente.

Ako nakon sati učenja, zahtjevnog ispita ili zamornog studentskog posla tražite ispušni ventil, možda i najbolja opcija jest - trening za studente. A ako pronađete onaj pogodan za studentski džep, nitko sretniji od vas! Provjerili smo gdje studenti najvećih studentskih gradova u Hrvatskoj mogu jeftino trenirati.

Grupni treninzi i gym u Zagrebu

Kad je riječ Zagrebu, grupne treninge po cijeni od 24 eura mjesečno možete pronaći u studentskim domovima. Kako su poručili iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG), programi su osmišljeni za sve - od početnika do onih s višom razinom kondicije.

U Studentskom domu Stjepan Radić na raspolaganju su vam programi PilatesSummer body. Pilates se održava ponedjeljkom i petkom od 19 do 20 sati te srijedom od 20 do 21 sat. S druge strane, na Summer body možete ići ponedjeljkom od 20 do 21 sat te utorkom i četvrtkom od 19 do 20 sati.

Dva programa u ponudi su i u Studentskom domu Cvjetno naselje. Power pilates održava se ponedjeljkom od 21 do 22 sata te utorkom i četvrtkom od 20 do 21 sat. Program TNG (trbuh, noge, guza) održava se ponedjeljkom od 19:30 do 20:30 te utorkom i četvrtkom od 19 do 20 sati. Kad je riječ o Studentskom domu Dr. Ante Starčević, tu je također TNG ponedjeljkom i srijedom od 19 do 20 sati te četvrtkom od 19:45 do 20:45 sati.

Ako vježbati želite isključivo u teretani, brojne nude popust za studente. Dobro je znati da teretane postoje i u svim navedenim studentskim domovima, gdje se također možete učlaniti po cijeni od 24 eura. I za grupne treninge i za teretanu možete uplatiti i samo pola mjeseca za 13,50 eura, što je korisno tijekom onih mjeseci kada planirate na dulje otputovati kući, kada 'zagusti' s ispitima ili ako želite provjeriti kako će vam uopće odgovarati određeni trening. Raspitajte se i opciji besplatnog probnog treninga.

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Besplatni treninzi u Rijeci

Studenti iz Rijeke imaju priliku i za besplatne treninge. Sveučilište u Rijeci obavijestilo je o nizu besplatnih rekreativnih programa za studente. Rekreacijski tenis održava se u Žilavom parku na Kampusu ponedjeljkom od 17 do 18 sati i od 18 do 19 sati te srijedom od 16 do 17 sati i od 17 do 18 sati. UniRi pilates u Sportsko rekreacijskom centru Sušak održava se utorkom od 19 do 20 sati i četvrtkom od 17 do 18 sati. Na Fitness program u teretani Kampus možete doći ponedjeljkom i srijedom u razdoblju od 18:30 do 21:30 sati (tri su grupe, svaka po sat vremena).

Škola trčanja na Vojnom igralištu Trsat održa se utorkom i četvrtkom od 18 do 19 sati. Rekreativno kuglanje u SRC-u Mlaka na rasporedu je utorkom od 20 do 21 sat. Broj sudionika ograničen je na 20 te će se u slučaju većeg broja prijava otvoriti grupa od 21 do 22 sata. Treninzi padela odvijaju se u Sportskom centru Start Fun, Čavle. Tu su još i ekipni sportovi, odbojka i košarka, na Pomorskom fakultetu i Školi za trgovinu i modni dizajn Rijeka, zatim Para stolni tenis na Kampusu te na istoj lokaciji UNIRI Vital Zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje. Više informacija o svim programima možete pronaći na službenoj stranici Sveučilišta.

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Joga u Rijeci i teretana u Splitu

Nakon besplatnog programa joge za starije osobe, u sklopu projekta 'Rijeka - zdravi grad' riječka udruga 'Joga u svakodnevnom životu' nastavlja s programom vježbanja joge za studente. Studenti se mogu pridružiti besplatnim treninzima koji se odvijaju svake srijede u 16:30 sati na adresi Spinčićeva 2.

Podsjetimo, ranije smo pisali o tome da studenti stanari splitskog Kampusa imaju svoju teretanu u kojoj mogu trenirati potpuno besplatno. Sve što trebaju učiniti je pokazati iksicu na recepciji doma i tako se prijaviti za korištenje.

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