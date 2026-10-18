Izgubili ste iksicu? Postoji rok do kojeg ju možete tražiti, a morat ćete i platiti

Što je iksica? Objašnjavamo u jednu minutu
Iksica, odnosno studentska iskaznica je poput vaše osobne za studij. S njom plaćate manje u menzi i imate druge studentske popuste.
12:22 49 d 30.08.2026
18. listopad 2026.
Ako izgubite iksicu i ne pronađete ju u propisanom roku, morate to prijaviti fakultetu. Tada ćete dobiti i privremenu iskaznicu.
Više puta tijekom akademske godine u studentskim grupama osvanu objave u kojima studenti mole da im se javite ako pronađete njihovu iksicu. Ili pak studenti koji pronađu tuđu iksicu pa obavještavaju vlasnicu ili vlasnika gdje ju mogu preuzeti. Gubitak iksice vjerojatno će vam se bar jedanput dogoditi, a ako vi ne budete bili te sreće da ju pronađete, morate to prijaviti.
Sve propisuje ključni pravilnik o prehrani, točnije - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. U njemu jasno stoji da korisnik potpore čini povredu tog Pravilnika ako: ustupi na korištenje drugoj osobi studentsku iskaznicu putem koje ostvaruje pravo na potporu; koristi studentsku iskaznicu drugog korisnika; u roku od sedam dana ne prijavi matičnom visokom učilištu gubitak iskaznice putem koje ostvaruje pravo na potporu.
Dakle, u roku od sedam dana od gubitka iksice, ako ju ne pronađete, morate to javiti svom fakultetu kako bi se poništila i zatražila nova. Inače bi se moglo dogoditi da netko drugi jede na vašu iksicu, što je protuzakonito.
Što je iksica? Objašnjavamo u jednu minutu
Iksica, odnosno studentska iskaznica je poput vaše osobne za studij. S njom plaćate manje u menzi i imate druge studentske popuste.
12:22 49 d 30.08.2026
Možeš li jesti na dvije iksice ako studiraš na dva faksa? Evo što kaže Pravilnik
09:26 258 d 02.02.2026
Prema informacijama Sveučilišnog računskog centra (Srce), visoko učilište će na zahtjev studentu na korištenje dati privremenu studentsku iskaznicu koja vrijedi do izdavanja nove studentske iskaznice. Nova studentska iskaznica izdaje se u roku od pet do deset dana, ovisno o danu podnošenja zahtjeva.
Izradu nove iksice fakulteti uglavnom naplaćuju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odredilo je trošak izrade studentske iskaznice sa standardnim grafičkim dizajnom u iznosu od 11,70 eura. Neki fakulteti naplaćuju upravo toliko, poput na primjer Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te tamošnjeg Grafičkog fakulteta. Građevinski fakultet u Zagrebu naplaćuje 12 eura, a zagrebački Medicinski fakultet izradu duplikata studentske iskaznice naplaćuje 15 eura. Stoga je najbolje da se za točan iznos raspitate u studentskoj referadi ili ga potražite na službenoj stranici fakulteta.
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