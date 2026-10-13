Objavljen natječaj za 12.150 državnih stipendija u 2026. I 2027. godini

Država i ove godine dodjeljuje 12.150 stipendija studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je natječaj za akademsku godinu 2026./2027., a kao i ranije, stipendija se dodjeljuje studentima u redovitom statusu. I to u trima kategorijama: E kategorija namijenjena je studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Kategorija D namijenjena je djeci stradalih ili nestalih u ratu te ratnih invalida, dok se u P kategoriji stipendija dodjeljuje studentima s invaliditetom ili onima pod skrbništvom.

Tko se može prijaviti, a tko ne?

Ključni uvjeti za prijavu su da studenti imaju hrvatsko državljanstvo, da su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije ili da su Hrvati izvan Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Mogu se prijaviti i studenti koji su pod statusom azilanta ili su pod supsidijarnom zaštitom u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:

koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2026./2027.),

koji su stekli manje od 22,5 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, a u akademskoj godini prijave na natječaj upisuju drugu godinu diplomskog studija koji se izvodi u neparnom broju semestara,

koji su na tom studiju ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje prava i obveza studenta,

koji su u akademskoj godini 2026./2027. drugi put upisali prvu godinu studija na istoj razini studija u redovitom statusu (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini 2026./2027. promijenili studij),

koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta upisivali studij na istoj razini u redovitom statusu,

koji su već stekli kvalifikaciju na razini studija na koju su upisani (osim studenata koji su stekli kvalifikaciju na prijediplomskoj razini, a u akademskoj godini prijave na natječaj su upisani u 4., 5. ili 6. godinu integriranog studija),

koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja,

koji imaju upisano mirovanje prava i obveza studenta u akademskoj godini 2026./2027.

Prijave su online i traju do 3. studenog

Isto kao i lani, prijava se podnosi u elektroničkom obrascu u sustavu Vidra. Student prijavnom obrascu može pristupiti AAI@EduHR ili drugom odgovarajućom vjerodajnicom putem sustava e-Građani. Uz natječaj je naglašeno da se obrazac i obvezni prilozi ne šalju u tiskanome obliku na adresu Ministarstva.

Rok za prijavu je do utorka, 3. studenoga 2026. godine, do 12:00 sati. S time da se prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati.

Mjesečni iznos državne stipendije ostaje isti kao i ranijih godina – iznosi 200 eura i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2026. do lipnja 2027. Isplata stipendija započinje najkasnije 31. prosinca tekuće godine.

U nastavku detaljno možete proučiti natječaj za dodjelu državne stipendije, pravilnik o dodjeli stipendije i korisničke upute za prijavu.

Natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju

Korisničke upute za prijavu

Pravilnik za dodjelu socioekonomske stipendije