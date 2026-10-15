Neki studenti pozivaju na varanje u prijavi za stipendiju: Moglo bi vam se obiti o glavu

'Može i ne mora. Kako joj više odgovara. Najčešće bolje ne jer bez nje će najvjerojatnije imati niža primanja po članu kućanstva pa će možda dobiti bodove na to'. Odgovor je to u jednoj studentskoj grupi na pitanje o prijavljivanju članova kućanstva u natječaju za državnu socio-ekonomsku stipendiju. Pa kako naknadno ne biste morali vraćati stipendiju, vrijedi ponoviti što kaže Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa.

Vrlo je jasno tko čini zajedničko kućanstvo

Zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba. Članom kućanstva smatra se i dijete koje se nalazi na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života. Uzdržavatelj studenta smatra se članom njegova kućanstva i kada ne žive na istom prebivalištu ako je student u sustavu redovitoga obrazovanja, a najdulje do navršene 26. godine života djeteta (osim u slučajevima kada se raskid obiteljskih odnosa može dokazati rješenjem nadležnih tijela).

Student do navršenih 26 godina koji se na prebivalištu navede kao jedini član kućanstva ili s bratom ili sestrom bez roditelja ili uzdržavatelja dužan je pod zajedničko kućanstvo navesti roditelje ili uzdržavatelje te dostaviti njihov OIB. Student čiji članovi kućanstva nemaju OIB dužni su dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu Izjavu o članovima kućanstva koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB). U izračun prihoda po članu kućanstva ulaze ukupni dohodak članova kućanstva te neoporezivi primici iz popisa.

Zašto neki varaju?

A zašto studenti odlučuju varati po pitanju broja ukućana? Da biste uopće mogli sudjelovati u natječaju, provjeravaju se prihodi vašeg kućanstva odnosno svih ukućana navedenih ranije. Gleda se da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva te je uvjet da on mjesečno ne prelazi određeni postotak proračunske osnovice, ovisno o tome u kojoj se kategoriji prijavljujete. Ako prihodi vašeg kućanstva prelaze taj postotak, nemate pravo na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa.

Ako pak prođete taj eliminacijski kriterij, ovisno o primanjima dobivate dodatne bodove na natječaju. Na primjer, za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 120 eura ili manje prihoda priznaje se 1.800 bodova, a za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima od 400,01 eura do 100 posto proračunske osnovice priznaje se 150 bodova. To je najviše i najmanje bodova koliko možete dobiti, a još je sedam pragova između.

Isto tako, ako dva studenta ili više studenata ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E (studenti slabijega socio-ekonomskog statusa) imat će oni studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva.

Izgubit ćete pravo na stipendiju i morati vratiti novac

Zato dio studenata odlučuje varati na natječaju. No, dobro je znati za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), koje i raspisuje ovaj natječaj, može provjeriti da nekog ukućana niste prijavili te vam oduzeti pravo na stipendiju, a vi morate vratiti novac koji vam je do tada uplaćen, što su neki studenti već morali učiniti.

Naime, u ranije navedenom Pravilniku jasno stoji da MZOM provjerava vjerodostojnost podataka, odnosno provodi provjeru točnosti podataka na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju. Ako se naknadnom provjerom utvrdi da podaci na temelju kojih je student ostvario pravo na državnu stipendiju nisu točni, studentu koji je ostvario pravo na državnu stipendiju obustavlja se isplata državne stipendije, a student je dužan izvršiti povrat do tada isplaćenih novčanih sredstava.