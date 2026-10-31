Hej, ljepotice, moja prijateljice: Nova dekanica savjetuje ministricu za 1.000 eura mjesečno

Da je nova dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu Romana Matanovac Vučković prijateljica s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek (HDZ), nije tajna. Kada je ovog travnja izabrana za dekanicu Matanovac Vučković je na svom Facebooku, između ostalog, zahvalila upravo ministrici i nazvala je prijateljicom.

Napisala kako od ministrice svaki dan uči kako ustrajno i uspravno koračati naprijed

- Zahvaljujem Nina Obuljen Koržinek [🩷], ovoga puta u ulozi prijateljice, od koje svaki dan ponovo i ponovo učim kako ustrajno i uspravno koračati naprijed - što god da letilo, treslo se, lupalo i padalo oko mene, napisala je Matanovac Vučković.

U svojoj objavi Matanovac Vučković istaknula je kako je treća žena na čelu fakulteta u 250 godina povijesti te da ništa od ovog što postiže nije rezultat slučajnosti, već dugogodišnjeg i predanog rada, truda, ulaganja. Na tom putu, izdvojila je, uvijek je prate snažne osobe i velike podrške. Među nabrojanima, osim ministrice, jesu na primjer i njezin tim prodekana, kolege profesori, mentor i učitelj Igor Gliha i drugi.