Ako ste upisani na neki od ovih 234 studija, možete dobiti dodatne bodove za državnu stipendiju

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14. listopad 2026.
Uz ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju objavljen je i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova.
Protekli utorak otvoren je natječaj za 12.150 državnih socioekonomskih stipendija koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Za stipendiju se mogu prijaviti samo redoviti studenti, ona iznosi 200 eura mjesečno i dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine.
Studenti bodove prikupljaju kroz niz kategorija. Glavninu čine mjesečni prihodi po članu kućanstva pa tako oni s najnižim prihodima dobivaju i najviše bodova, do 1.800. Međutim, prilikom sastavljanja rang-liste boduju se i neki drugi uvjeti u kojima student živi. Tako, primjerice, studenti čija su oba roditelja preminula mogu dobiti 1.100 bodova, studenti roditelji 300 bodova za svako dijete, a oni kojima je dijete preminulo 550 bodova. Među ostalim, za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta i živi u studentskome domu, priznaje se 200 bodova, a za ostale studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta priznaje se 300 bodova.
Još je niz drugih uvjeta koji se boduju, a dodatne bodove mogu dobiti i studenti koji su upisani na studije čijim se završetkom stječe diploma za zvanja koja su deficitarna zanimanja. Prema pravilniku za dodjelu socioekonomske stipendije, studentima se za takva zanimanja priznaje 300 bodova. Svake godine popis tih zanimanja objavljen je uz natječaj, a tako je i ove godine. Na ovogodišnjem je popisu ukupno 234 studija u raznim područjima – od medicine, preko računarstva, matematike ili fizike pa sve do logopedije. Popis svih deficitarnih studija za koje studenti mogu dobiti dodatne bodove na natječaju za državnu socioekonomsku stipendiju nalazi se u nastavku.
Podsjetimo da je natječaj za 2026./2027. godinu otvoren sve do 3. studenog, a studenti se na njega prijavljuju putem sustava Vidra i dokumente ne trebaju slati poštom. Ovogodišnji natječaj, kao i kako sve možete prikupiti bodove, možete proučiti na poveznici.
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