VIDEO Snimili smo korak po korak kako se prijaviti na državnu stipendiju za studente

Sve do 3. studenog u podne redoviti studenti mogu se prijaviti za dobivanje državne socioekonomske stipendije. Dijeli ih se 12.150. Iznose 200 eura mjesečno, a isplaćuju se u devet rata.

Prijave su online u sustavu Vidra. Ni jedan dokument studenti ne moraju slati poštom, već sve učitavaju u online sustav. Mnogi osobni podatci i podatci o fakultetu već su popunjeni automatizmom. Cijeli natječaj studenti mogu pronaći ovdje, a objavljen je i i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova. Kako izgleda sustav i prijava korak po korak, pogledajte u videozapisu ispod.

https://www.youtube.com/shorts/RgcyQuf0X0M?feature=share