Faks VIDEO Snimili smo korak po korak kako se prijaviti na državnu stipendiju za studente

VIDEO Snimili smo korak po korak kako se prijaviti na državnu stipendiju za studente

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

14. listopad 2026.

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VIDEO Snimili smo korak po korak kako se prijaviti na državnu stipendiju za studente

Prijava na stipendiju | foto: srednja.hr

Traje natječaj za socioekonomsku državnu stipendiju za studente. Kako se prijaviti, pogledajte u našem videozapisu.

Sve do 3. studenog u podne redoviti studenti mogu se prijaviti za dobivanje državne socioekonomske stipendije. Dijeli ih se 12.150. Iznose 200 eura mjesečno, a isplaćuju se u devet rata.

Prijave su online u sustavu Vidra. Ni jedan dokument studenti ne moraju slati poštom, već sve učitavaju u online sustav. Mnogi osobni podatci i podatci o fakultetu već su popunjeni automatizmom. Cijeli natječaj studenti mogu pronaći ovdje, a objavljen je i i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova. Kako izgleda sustav i prijava korak po korak, pogledajte u videozapisu ispod.

https://www.youtube.com/shorts/RgcyQuf0X0M?feature=share
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