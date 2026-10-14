VIDEO Snimili smo korak po korak kako se prijaviti na državnu stipendiju za studente

Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 2 d 12.10.2026
14. listopad 2026.
Traje natječaj za socioekonomsku državnu stipendiju za studente. Kako se prijaviti, pogledajte u našem videozapisu.
Sve do 3. studenog u podne redoviti studenti mogu se prijaviti za dobivanje državne socioekonomske stipendije. Dijeli ih se 12.150. Iznose 200 eura mjesečno, a isplaćuju se u devet rata.
Prijave su online u sustavu Vidra. Ni jedan dokument studenti ne moraju slati poštom, već sve učitavaju u online sustav. Mnogi osobni podatci i podatci o fakultetu već su popunjeni automatizmom. Cijeli natječaj studenti mogu pronaći ovdje, a objavljen je i i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova. Kako izgleda sustav i prijava korak po korak, pogledajte u videozapisu ispod.
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 2 d 12.10.2026
Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?
Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Što im nedostaje na putu do prvog zaposlenja?
09:06 2 d 12.10.2026
Kakvi učenici dolaze na faks? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije srednja.hr
Koliko su brucoši spremni za faks nakon srednje škole? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo i o tome što mogu učiniti škole i fakulteti.
09:06 5 d 09.10.2026
Čestitamo, stigla je diploma kući: Evo posljednje stvari koju roditelji još trebaju riješiti
Završetak studija i dolazak diplome kući velika je stvar za cijelu obitelj. Dok traje slavlje, na vrata polako kucaju i neke nove obaveze.
12:37 6 d 08.10.2026
Student si i ne stigneš raditi? Postoji rješenje
Samostalan život sa sobom nosi puno više razmišljanja o financijama. Naš protagonist već u prvom tjednu studija razmišlja o legalnoj prečici do novca.
16:20 7 d 07.10.2026
Ulazak u novu akademsku godinu: FOI uz novu dekanicu najavljuje milijunska ulaganja i širenje kapaciteta
Fakultet organizacije i informatike predstavio je novu Upravu i velike projekte koje očekuju.
09:21 7 d 07.10.2026
Što se krije iza problematičnog ponašanja učenika: Odgovor donosi socijalna pedagoginja
Vapaj za pomoć ili neposluh? Socijalna pedagoginja s 40 godina iskustva otkriva uzroke problematičnog ponašanja na konferenciji 'Idemo u srednju!'.
15:52 9 d 05.10.2026
Ugasi buku oko sebe: U Hrvatsku stigao novi model slušalica s pametnim poništavanjem buke i prostornim zvukom
Nova serija bežičnih slušalica spaja adaptivno poništavanje buke, snažan zvuk i jednostavno povezivanje s različitim uređajima.
16:16 9 d 05.10.2026
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 12 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 13 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 14 d 30.09.2026
Održana inauguracija rektora Lakušića: Kaže da je vrijeme za nove domove, progovorio i o kampusu Borongaj
Rektor Lakušić u svom je govoru napomenuo da je nakon 30 godina vrijeme za nove studentske domove na Sveučilištu u Zagrebu.
16:39 5 h 14.10.2026
Objavljen natječaj za 12.150 državnih stipendija u 2026. I 2027. godini
Ministarstvo obrazovanja objavilo je ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju. I dalje iznosi 200 eura mjesečno.
16:55 1 d 13.10.2026
Ako ste upisani na neki od ovih 234 studija, možete dobiti dodatne bodove za državnu stipendiju
Uz ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju objavljen je i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova.
11:46 10 h 14.10.2026
Velika županija otvorila natječaj za stipendije učenicima i studentima: Idu do 300 eura mjesečno
Objavljen je natječaj za stipendije Osječko-baranjske županije za učenike i studente. Uvedena je i nova kategorija.
15:38 2 d 12.10.2026
Studenti pokrenuli peticiju, imaju jasan zahtjev prema Fuchsu: 'Vrlo konkretne posljedice'
Nakon što je SCZG povećao stanarine u domovima, upitali smo ministarstvo hoće li povećati i državnu stipendiju. Uslijedila je peticija studenata.
12:24 91 d 15.07.2026
Ako ste upisani na neki od ovih 234 studija, možete dobiti dodatne bodove za državnu stipendiju
Uz ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju objavljen je i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova.
11:46 10 h 14.10.2026
Objavljen natječaj za 12.150 državnih stipendija u 2026. I 2027. godini
Ministarstvo obrazovanja objavilo je ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju. I dalje iznosi 200 eura mjesečno.
16:55 1 d 13.10.2026
Rektori raspravljali o 15.000 praznih mjesta: Ministarstvo dalo obećanje
Rektori su raspravljali o 15.000 nepopunjenih upisnih mjesta nakon ljetnog roka. Nakon što naprave analizu Ministarstvo obećava razmatranje izmjena.
15:36 1 d 13.10.2026
'Rado bi čuo kak svršiš': Profesor Medicinskog dobio otkaz zbog poruka studentici, tražio da ga vrate na posao
Bivši profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu pravomoćno je izgubio radni spor u kojem je osporavao otkaz zbog seksualnog uznemiravanja studentice.
12:28 1 d 13.10.2026
Naselje na Trešnjevki sa 100 godina povijesti: Bila su 3 tipa kuća i niz pravila koja su svi morali poštovati
Naselje Prve hrvatske štedionice nastalo je 1930-ih godina, a kuće u nizu i danas čuvaju vrijednu arhitektonsku priču.
16:14 6 h 14.10.2026
Država prodaje veliku nekretninu u Međimurju: Kuća, gospodarske zgrade i zemljište za više od 600.000 eura
Zbog dugovanja prema državi na dražbi se prodaje vrijedna nekretnina s kućom, gospodarskim zgradama i zemljištem.
16:09 6 h 14.10.2026
Koliko HZMO daje za promotivne materijale: Na popisu torbe, termosice, kišobrani...
Zavod za mirovinsko osiguranje sredstva troši i na promotivne materijale. Kupuju tako 500 fascikala, ali i šalice, notese, olovke...
16:41 5 h 14.10.2026
Hanfa opomenula jednu od najstarijih tekstilnih tvornica: Tajili važne poslovne podatke
Iz Hanfe su izdali opomenu Čateksu zbog nedostavljanja povlaštenih informacija vezanih uz pregovore o preuzimanju od investitora SQ Capitala.
16:38 5 h 14.10.2026