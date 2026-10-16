Promijenjeno pravilo koliko dugo dio studenata može studirati: Ovo je 15 glavnih izmjena

Izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti stupile su nedavno na snagu, objavom u Narodnim novinama. Točnije, krajem rujna, što je bila inicijativa Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se izmjene donesu u hitnom postupku. Naime, željeli su da već prošle akademske godine, koja je trajala do 30. rujna, profesori mogu koristiti novo pravo rada nakon 65. godine života. Sam zakon donosi promjene i za izvanredne studente.

#1 Izvanredni studenti mogu duže studirati

Izvanredni studenti odsada su obvezni studij završiti najkasnije u roku koji je trostruko duži od trajanja studija. U odnosu na ranije to znači da mogu duže studirati. Naime, donošenjem novog zakona u 2022. godini propisano je da redoviti i izvanredni studenti mogu studirati najduže dvostruko dulje od trajanja studija. Odsada redoviti studenti i dalje trebaju završiti studij u roku koji je dvostruko duži od trajanja studija, dok je za izvanredne rok trostruko duže.

- Studenti koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u izvanrednom statusu studiranja imaju pravo završiti studij prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme upisa studija, ako su za studenta povoljniji, navedeno je u izmjenama zakona, a dan stupanja zakona jest 29. 9. 2026.