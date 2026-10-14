Održana inauguracija rektora Lakušića: Kaže da je vrijeme za nove domove, progovorio i o kampusu Borongaj

Kada govorimo o studentima, tu moramo još puno raditi, istaknuo je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić u svom govoru na svečanoj inauguraciji održanoj ove srijede povodom početka njegova drugog rektorskog mandata. Podsjetimo, Lakušić je reizabran u ožujku, a novi mandat traje mu od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2030. godine. Nastavno na spomenutu rečenicu, rektor se nadovezao na pitanje studentskog smještaja, rak-ranu studentskog standarda u Zagrebu.

- Velika potreba za novim smještajnim kapacitetima uključuje i činjenicu da je nakon 30 godina vrijeme za nove studentske domove na Sveučilištu u Zagrebu. Projekti su već u raznim fazama izrade, poručio je rektor.

Lakušiću je čestitao i bivši rektor Damir Boras | foto: srednja.hr

O kampusu Borongaj: 'Sveučilište u Zagrebu već 20 godina čeka trenutak...'

Ova tema za sobom povlači i pitanje kampusa Borongaj. U analizi Lakušićeva prvog mandata podsjetili smo što je po tom pitanju učinjeno u protekle četiri godine. Rektor je u govoru kazao da su svjesni da 'za velike iskorake trebaju kvalitetnu znanstvenu infrastrukturu kako bi bili još bolji'.

- Pritom mislim na znanstveni kampus Borongaj. Sveučilište u Zagrebu već 20 godina čeka trenutak da u suradnji s Vladom krene u realizaciju toga strateškog projekta za Republiku Hrvatsku. Pored cjelovite obnove zgrada oštećenih u potresu, to je jedan od glavnih prioriteta mojega programa. Svjestan sam da se radi o velikom participativnom projektu u kojem je nakon 20 godina potrebno sve dionike takvog projekta - državu, Grad, gospodarstvo i Sveučilište - ponovno usmjeriti i ohrabriti za realizaciju toga važnog strateškog projekta za Republiku Hrvatsku. Danas je prilika da kažem veliko hvala Gospodarskom savjetu Sveučilišta u Zagrebu na iskazanoj snažnoj potpori ovom projektu kroz potpisivanje memoranduma o razumijevanju za uspostavu novih istraživačko-inovacijskih inkubacijskih centara u okviru kampusa Borongaj. Na taj se način daje i snažan hrvatski odgovor na europske izazove konkurentnosti, pri čemu se stvara razvojna platforma koja Hrvatsku pozicionira ne samo kao korisnika europskih sredstava nego i kao aktivnog sudionika europske inovacijske i industrijske politike, poručio je Lakušić u današnjem govoru.

Pritom je na suradnju pozvao i Grad Zagreb. Kako je rekao, vjeruje da gradska uprava 'dobro prepoznaje snagu i važnost Sveučilišta u Zagrebu' te da će Grad Zagreb biti snažan partner u razvoju strateškog projekta kampusa Borongaj.

'Što bi sveučilište bilo bez studenata'?

Istaknuo je da je njegova polazna točka da su studenti u središtu sveučilišne zajednice 'jer što bi sveučilište bilo bez studenata'.

- Naša je obveza studentima davati kvalitetne nastavne programe kojima će stjecati kompetencije kako bi, nakon što diplomiraju, bili ponosni što su završili svoje studije na našem Sveučilištu. Stalno stvaranje novih znanja kroz znanstvena istraživanja osigurava kvalitetu obrazovanja i na tome moramo i dalje snažno raditi. Kvaliteta obrazovanja naših studenata jamstvo je napretka i razvoja jer će upravo ti mladi stručnjaci, znanstvenici i urednici biti nositelji razvoja Republike Hrvatske. Naravno, svi zajedno moramo raditi na tome da ih zadržimo u Republici Hrvatskoj, mišljenja je rektor.

Na ovom Sveučilištu, naime, godišnje diplomira gotovo 6.000 studenata, a oko 450 doktoranada završi poslijediplomske doktorske studije. Nema snažnijeg doprinosa, naglasio je rektor, koji netko može dati državi od Sveučilišta u Zagrebu: 'obrazovane, mlade i talentirane ljude koji su spremni znanjem mijenjati društvo nabolje'.

'Osigurat ćemo i dalje snažnu poziciju Sveučilišta u Zagrebu'

Lakušić je naglasio da su vrijednosti za koje se sveučilišta bore osnovne vrijednosti svakog društva: kontinuirana potraga za istinom, sloboda izražavanja, međusobno uvažavanje u trenucima neslaganja, prihvaćanje različitosti te težnja ostvarivanju izvrsnosti.

- Naime, u području obrazovanja ne smijemo si dopustiti krive korake jer se posljedice krivih koraka vide tek za 15 ili 20 godina. Snaga Sveučilišta u Zagrebu leži u činjenici da je stoljećima bilo mjesto stvaranja najsnažnijih, najpredanijih i najodgovornijih ljudi. Upravo su oni svojim znanjem mogli djelotvorno odgovoriti na svaki izazov koji je bio pred njima, ali su znali prepoznati i prilike za stvaranje i razvoj naše države. Stoga je naša obveza da štitimo nasljeđe koje smo primili od onih koji su bili prije nas, ali i da ga predamo obogaćenog onima koji će doći poslije nas. Programom koji je dobio veliku podršku Senata osigurat ćemo i dalje snažnu poziciju Sveučilišta u Zagrebu, vodeće akademske institucije u ovom dijelu Europe, spremne odgovoriti na sve buduće izazove. Optimizam temeljim na izvrsnosti Sveučilišta u visokom obrazovanju, istraživanju i inovacijama, kako u zemlji tako i na svjetskoj razini, i na stalnoj brizi za očuvanje temeljnih akademskih vrijednosti, etike i društvenog identiteta, rekao je Lakušić te poručio da njegov program ima viziju modernog, prepoznatljivog i razvijenog sveučilišta.

'Čini mi se da rektorski lanac nikad nije bio tako težak'

Insignije Sveučilišta u Zagrebu novoizabranom rektoru predao je duktor inauguracije Slavko Orešković, dekan Medicinskoga fakulteta.

- Senat od rektora ima velika očekivanja. Morat će stati na čelo Sveučilišta i okupiti akademsku zajednicu oko zajedničke vizije koja će usmjeriti razvoja Sveučilišta u godinama koje su pred nama, kako je to radio i tijekom prve četiri godine svog mandata. U takvoj ulozi, rektor svojim djelovanjem mora biti primjer čitavoj akademskoj zajednici i društvu u cjelini. Stoga želim u ime Senata i svoje ime profesoru Stjepanu Lakušiću, našem reizabranom rektoru, i njegovom prorektorskom timu puno uspjeha u izazovima koji su pred nama, a izazovi nisu mali. Ostvariti željeni položaj i veću prepoznatljivost u svijetu, unaprijediti nastavu da budemo konkurentni, dovršiti obnovu oštećenih fakultetskih zgrada, izgraditi novu istraživačku infrastrukturu, domove za studente, i sve to u okolnostima neizvjesnih globalnih promjena. Čini mi se da rektorski lanac nikad nije bio tako težak, poručio je Orešković i dodao da će rektor na tom putu imati punu podršku Senata.