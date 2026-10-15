Veleučilište se pripojilo fakultetu: Sada imaju važnu obavijest za studente

S Fakulteta zdravstvenih studija u Zagrebu (FZS) obavijestili su da će se 22. listopada 2026. godine provesti promjena sufiksa korisničkog identiteta AAI@Edu FZS-a sa 'zvu.hr' na 'fzs.hr'. Podsjetimo, nekadašnje Zdravstveno veleučilište Zagreb (ZVU) postalo je dio FZS-a, o čemu smo više pisali ovdje.

Lozinke ostaju nepromijenjene

Od 22. listopada, dakle, dosadašnji oblik korisničkog imena [email protected] zamjenjuje se novim oblikom [email protected]. Promjena se odnosi isključivo na nastavak korisničkog imena, dok svi postojeći računi ostaju aktivni, a lozinke nepromijenjene.

Sustavi obuhvaćeni radovima su SVI sustavi povezani sa AAI@Edu servisom (na primjer Studomat, StuDom, Microsoft 365, moodle.fzs.hr, e-Građani…). Promjena će se najprije provesti u sustavu AAI@EduHr, nakon čega će se postupno propagirati i na sve ostale informacijske sustave FZS-a, bivšeg ZVU-a.

Od tog datuma prijavljujte se s novim identitetom

Tijekom prijelaznog razdoblja moguće su kraće poteškoće pri prijavi u pojedine sustave dok se promjena ne sinkronizira na svim servisima. Ako servisu ne možete pristupiti s '[email protected]' pokušajte s '[email protected]'. Nakon provedbe promjene na servisu Microsoft Office 365 e-mail adresa svih korisnika će se promijeniti iz domene '@zvu.hr' u domenu '@fzs.hr'.

- Molimo sve korisnike FZS sustava da od 22. listopada 2026. godine prilikom prijave u AAI@EduHr i ostale fakultetske sustave koriste novi oblik korisničkog identiteta. Za sva pitanja i eventualne poteškoće možete se obratiti informatičkoj službi Fakulteta zdravstvenih studija putem e-maila: [email protected], zaključili su iz FZS-a.