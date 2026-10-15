Suprug riječke gradonačelnice, kao i bivši ministar, izgubili na dekanskim izborima. Ovo je nova čelnica

Nakon drame izbori na fakultetu idu dalje: Pomijenjena pravila, dekanica objasnila zašto
Nakon javnih izjava da je postupanje rektora udarac na autonomiju, riječki fakultet u izbore ipak ide po novim pravilima.
11:54 16 d 29.09.2026
15. listopad 2026.
Docentica Ivanišević nova je dekanica Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Kandidat profesor Muzur, suprug riječke gradonačelnice, izgubio je.
Nakon peripetija na dekanskim izborima u Rijeci, njihova poništavanja i najava tužbi, Fakultet zdravstvenih studija izabrao je novu dekanicu. To će od prosinca postati docentica Kata Ivanišević, sadašnja prodekanica za nastavu. S fakulteta su joj u objavi zaželjeli puno uspjeha, uspješno vođenje fakulteta te mnogo uspjeha u daljnjem akademskom i stručnom razvoju. Među kandidatima bili su i Amir Muzur, Željko Jovanović, Sandra Bošković i Gordana Starčević-Klasan.
To znači da je profesor Amir Muzur, suprug riječke gradonačelnice Ive Rinčić, izgubio. Upravo zbog njegovih žalbi rektor Goran Hauser (HDZ) i Senat Sveučilišta u Rijeci poništili su dekanske izbore, budući da povjerenstvo na fakultetu nije dozvolilo Muzuru da se kandidira. Naposljetku su na fakultetu izmijenili Statut koji je Muzuru omogućio kandidaturu, ali na kraju nije postao dekanom.
Da se radi o kršenju autonomije zbog čega će podnijeti tužbu, govorio je kandidat za dekana profesor Željko Jovanović, bivši SDP-ov ministar obrazovanja, koji je također izgubio na izborima. On sada na fakultetu obnaša dužnost prodekana za poslovne odnose i znanost. Kandidatkinje za dekanicu bile su i profesorice Sandra Bošković te Gordana Starčević-Klasan koje nisu ostvarile dovoljno glasova za pobjedu.
Nakon drame izbori na fakultetu idu dalje: Pomijenjena pravila, dekanica objasnila zašto
Nakon javnih izjava da je postupanje rektora udarac na autonomiju, riječki fakultet u izbore ipak ide po novim pravilima.
11:54 16 d 29.09.2026
Partner gradonačelnice i HDZ-ov rektor zakuhali dekanske izbore u kojima sudjeluje i bivši ministar
Optužbe za političke pritiske i kršenje autonomije nižu se ovih dana u Rijeci. Saga traje od travnja, a rektor je na kraju naredio obustavu procesa.
15:56 97 d 10.07.2026
Na prvotnim izborima koji su poništeni sada izabrana Ivanišević nije bila kandidatkinja. Nakon cijele drame s izborima koji su poništeni pa na koncu raspisani novi, kandidirala se i Ivanišević te je sada pobijedila. U njezinu programu rada navodi da je kao medicinska sestra, nastavnica i znanstvenica svoj put gradila povezujući kliničku praksu, obrazovanje i znanost.
- Upravo iz tog iskustva proizlazi moje uvjerenje da se kvaliteta obrazovanja zdravstvenih stručnjaka ne može promatrati odvojeno od zdravstvene prakse, kao što se ni razvoj zdravstvenih profesija ne može ostvarivati bez snažne akademske i znanstvene osnove. U tom povezivanju vidim jednu od najvećih vrijednosti Fakulteta zdravstvenih studija, ali i njegovu posebnu odgovornost, napisala je u programu.
Podsjetimo, o Ivanišević pisali smo ovog ožujka. Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci nagradio je nastavnike koje su studenti ocijenili s 5,0. To su bili Željko Jovanović i Kata Ivanišević. Kako smo tada izvijestili kao crticu, Ivanišević je Jovanovićeva bivša studentica.
- Kao netko tko je više od 20 godina radio u struci, nastojim studentima približiti stvarne situacije iz prakse i pokazati kako teorijsko znanje izgleda u svakodnevnom radu. Vjerujem da studenti prepoznaju autentičnost, iskustvo i iskrenu želju nastavnika da ih pripremi za budući profesionalni rad. Također, važno mi je poticati ih na razmišljanje, postavljanje pitanja i aktivno sudjelovanje u nastavi. U konačnici, smatram da studenti najviše cijene kada vide da je nastavniku doista stalo do njihova razvoja i uspjeh, kazala je Ivanišević u ožujku.
Studentski zbor dijelio sredstva studentima: 70 % novca dali udruzi u kojoj je predsjednica Zbora
Od 55.000 eura na novom Natječaju riječkog Studentskog zbora, 42.393,75 otišlo je udruzi FOSS. Predsjednica Lucija Žeželj kaže da je sve po zakonu.
16:44 111 d 26.06.2026
Izašao popis imena najboljih studenata velikog sveučilišta: Provjerite jeste li na njemu
Sveučilište u Rijeci dodijelit će u sklopu obilježavanja Dana Sveučilišta Nagrade rektora za izvrsnost. Poznata su imena najboljih studenata.
11:22 171 d 27.04.2026
Ivanišević je u programu rada obećala povećati transparentnost i predvidivost procesa upravljanja, uspostaviti redovito praćenje provedbe programa rada, kao i razviti akademsko i vršnjačko mentorstvo kao prepoznatljiv oblik studentske podrške. Istaknula je da će bolje koristiti podatke o prolaznosti i napredovanju studenata za rano prepoznavanje poteškoća i uspostaviti sustavnije periodično vrednovanje studijskih programa i njihovih ishoda.
- Novi studijski programi i značajnije izmjene postojećih pokretat će se tek nakon analize potrebe, akademske opravdanosti i mogućnosti kvalitetne izvedbe. Tijekom mandatnog razdoblja posebno će se procijeniti akademski, kadrovski, organizacijski i financijski preduvjeti za daljnji razvoj sveučilišne obrazovne vertikale radiološke tehnologije te, ako uvjeti budu ispunjeni, pokrenuti odgovarajući postupci, izdvojila je izabrana dekanica kojoj mandat počinje u prosincu i trajat će tri godine.
Cijeli program rada izabrane dekanice možete pročitati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:53 13 h 15.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 1 d 14.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 3 d 12.10.2026
Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?
Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Što im nedostaje na putu do prvog zaposlenja?
09:06 3 d 12.10.2026
Kakvi učenici dolaze na faks? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije srednja.hr
Koliko su brucoši spremni za faks nakon srednje škole? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo i o tome što mogu učiniti škole i fakulteti.
09:06 6 d 09.10.2026
Čestitamo, stigla je diploma kući: Evo posljednje stvari koju roditelji još trebaju riješiti
Završetak studija i dolazak diplome kući velika je stvar za cijelu obitelj. Dok traje slavlje, na vrata polako kucaju i neke nove obaveze.
12:37 7 d 08.10.2026
Što se krije iza problematičnog ponašanja učenika: Odgovor donosi socijalna pedagoginja
Vapaj za pomoć ili neposluh? Socijalna pedagoginja s 40 godina iskustva otkriva uzroke problematičnog ponašanja na konferenciji 'Idemo u srednju!'.
15:52 10 d 05.10.2026
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 13 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 14 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 15 d 30.09.2026
Rektor godišnje troši 80.000 eura na odvjetnike. Odgovorio zašto
Sveučilište u Zagrebu, na čijem je čelu rektor Lakušić, u 2025. godini potrošilo je 80.000 eura na odvjetnike. Rektor je sada progovorio o tome.
13:19 14 h 15.10.2026
Veleučilište se pripojilo fakultetu: Sada imaju važnu obavijest za studente
Od 22. listopada u mailovima studenata bivšeg ZVU-a počinje promjena sufiksa korisničkog identiteta AAI@Edu FZS-a sa 'zvu.hr' na 'fzs.hr'.
10:41 16 h 15.10.2026
Neki studenti pozivaju na varanje u prijavi za stipendiju: Moglo bi vam se obiti o glavu
Dobro je znati da MZOM može provjeriti da nekog ukućana niste prijavili te vam oduzeti pravo na stipendiju, a vi morate vratiti novac.
10:11 17 h 15.10.2026
Održana inauguracija rektora Lakušića: Kaže da je vrijeme za nove domove, progovorio i o kampusu Borongaj
Rektor Lakušić u svom je govoru napomenuo da je nakon 30 godina vrijeme za nove studentske domove na Sveučilištu u Zagrebu.
16:39 1 d 14.10.2026
VIDEO Snimili smo korak po korak kako se prijaviti na državnu stipendiju za studente
Traje natječaj za socioekonomsku državnu stipendiju za studente. Kako se prijaviti, pogledajte u našem videozapisu.
12:00 1 d 14.10.2026
Ako ste upisani na neki od ovih 234 studija, možete dobiti dodatne bodove za državnu stipendiju
Uz ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju objavljen je i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova.
11:46 1 d 14.10.2026
Ovako 200 Kineza probija novi slavonski tunel: Buši se dva metra na dan modernim metodama
Na milijunskom gradilištu brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo CRBC gradi tunel, po dva moderna čvorišta i mosta, te 5 vijadukata i 4 nadvožnjaka.
16:16 11 h 15.10.2026
Velike promjene između Jakuševca i Sarajevske: Nakon nove ceste stižu i novi stanovi
Nakon otvaranja Sarajevske ceste, ovaj dio Novog Zagreba dobiva i nove stanove, uz podzemnu garažu.
16:14 11 h 15.10.2026
Bonifikacija za dulji rad: Doznajemo koliko su ovim umirovljenicima veće mirovine
Bonifikaciju za dulji rad ostvarilo je dosad više od 146.600 umirovljenika. Mirovine su im zbog toga veće, nekima čak i 39 posto u prosjeku.
16:59 10 h 15.10.2026
Radnici ZET-a odbili novi kolektivni ugovor: Četvrtina mora raditi ako će opet štrajkati
U slučaju štrajka radnika ZET-a, četvrtina ih mora doći na posao. Iz ZET-a su odbili novi kolektivni ugovor i tražili nastavak pregovora.
16:44 10 h 15.10.2026