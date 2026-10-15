Suprug riječke gradonačelnice, kao i bivši ministar, izgubili na dekanskim izborima. Ovo je nova čelnica

Nakon peripetija na dekanskim izborima u Rijeci, njihova poništavanja i najava tužbi, Fakultet zdravstvenih studija izabrao je novu dekanicu. To će od prosinca postati docentica Kata Ivanišević, sadašnja prodekanica za nastavu. S fakulteta su joj u objavi zaželjeli puno uspjeha, uspješno vođenje fakulteta te mnogo uspjeha u daljnjem akademskom i stručnom razvoju. Među kandidatima bili su i Amir Muzur, Željko Jovanović, Sandra Bošković i Gordana Starčević-Klasan.

Izgubio suprug riječke gradonačelnice, kao i bivši ministar obrazovanja

To znači da je profesor Amir Muzur, suprug riječke gradonačelnice Ive Rinčić, izgubio. Upravo zbog njegovih žalbi rektor Goran Hauser (HDZ) i Senat Sveučilišta u Rijeci poništili su dekanske izbore, budući da povjerenstvo na fakultetu nije dozvolilo Muzuru da se kandidira. Naposljetku su na fakultetu izmijenili Statut koji je Muzuru omogućio kandidaturu, ali na kraju nije postao dekanom.

Da se radi o kršenju autonomije zbog čega će podnijeti tužbu, govorio je kandidat za dekana profesor Željko Jovanović, bivši SDP-ov ministar obrazovanja, koji je također izgubio na izborima. On sada na fakultetu obnaša dužnost prodekana za poslovne odnose i znanost. Kandidatkinje za dekanicu bile su i profesorice Sandra Bošković te Gordana Starčević-Klasan koje nisu ostvarile dovoljno glasova za pobjedu.

Nova dekanica je Jovanovićeva bivša studentica

Na prvotnim izborima koji su poništeni sada izabrana Ivanišević nije bila kandidatkinja. Nakon cijele drame s izborima koji su poništeni pa na koncu raspisani novi, kandidirala se i Ivanišević te je sada pobijedila. U njezinu programu rada navodi da je kao medicinska sestra, nastavnica i znanstvenica svoj put gradila povezujući kliničku praksu, obrazovanje i znanost.

- Upravo iz tog iskustva proizlazi moje uvjerenje da se kvaliteta obrazovanja zdravstvenih stručnjaka ne može promatrati odvojeno od zdravstvene prakse, kao što se ni razvoj zdravstvenih profesija ne može ostvarivati bez snažne akademske i znanstvene osnove. U tom povezivanju vidim jednu od najvećih vrijednosti Fakulteta zdravstvenih studija, ali i njegovu posebnu odgovornost, napisala je u programu.

Podsjetimo, o Ivanišević pisali smo ovog ožujka. Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci nagradio je nastavnike koje su studenti ocijenili s 5,0. To su bili Željko Jovanović i Kata Ivanišević. Kako smo tada izvijestili kao crticu, Ivanišević je Jovanovićeva bivša studentica.

- Kao netko tko je više od 20 godina radio u struci, nastojim studentima približiti stvarne situacije iz prakse i pokazati kako teorijsko znanje izgleda u svakodnevnom radu. Vjerujem da studenti prepoznaju autentičnost, iskustvo i iskrenu želju nastavnika da ih pripremi za budući profesionalni rad. Također, važno mi je poticati ih na razmišljanje, postavljanje pitanja i aktivno sudjelovanje u nastavi. U konačnici, smatram da studenti najviše cijene kada vide da je nastavniku doista stalo do njihova razvoja i uspjeh, kazala je Ivanišević u ožujku.

'Novi studijski programi i značajnije izmjene postojećih pokretat će se tek nakon analize potrebe'

Ivanišević je u programu rada obećala povećati transparentnost i predvidivost procesa upravljanja, uspostaviti redovito praćenje provedbe programa rada, kao i razviti akademsko i vršnjačko mentorstvo kao prepoznatljiv oblik studentske podrške. Istaknula je da će bolje koristiti podatke o prolaznosti i napredovanju studenata za rano prepoznavanje poteškoća i uspostaviti sustavnije periodično vrednovanje studijskih programa i njihovih ishoda.

- Novi studijski programi i značajnije izmjene postojećih pokretat će se tek nakon analize potrebe, akademske opravdanosti i mogućnosti kvalitetne izvedbe. Tijekom mandatnog razdoblja posebno će se procijeniti akademski, kadrovski, organizacijski i financijski preduvjeti za daljnji razvoj sveučilišne obrazovne vertikale radiološke tehnologije te, ako uvjeti budu ispunjeni, pokrenuti odgovarajući postupci, izdvojila je izabrana dekanica kojoj mandat počinje u prosincu i trajat će tri godine.

Cijeli program rada izabrane dekanice možete pročitati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.