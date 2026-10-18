Inflacija je utjecala na sve osim na rast stipendija: 'S ostatkom mogu pokriti samo deset dana hranjenja'

Objavljen natječaj za 12.150 državnih stipendija u 2026. I 2027. godini
Ministarstvo obrazovanja objavilo je ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju. I dalje iznosi 200 eura mjesečno.
16:55 4 d 13.10.2026
18. listopad 2026.
Uz stipendiju potrebna mi je financijska podrška roditelja i studentski posao bez kojih ne znam kako bih izgurala svoj mjesec, kaže studentica Ivana.
Studentici Ivani državna stipendija od 200 eura na mjesečnoj razini uspije pokriti trošak stanarine u studentskom domu u Splitu, u iznosu od 120 eura. S ostatkom novca, priča nam, ne može si priuštiti ni prehranu u menzi za tri glavna obroka - doručak, ručak i večeru. Usto, kaže, u domu su poskupjele i usluge korištenja perilice i sušilice rublja, i to s 2,65 eura na 4,50 eura, 'što ogromna razlika za samo jednu godinu'. Proteklih godina porasli su gotovo svi studentski troškovi, inflacija je 'podigla' gotovo sve iznose, osim onog državne socio-ekonomske stipendije. Ona od 2022. godine iznosi 200 eura.
Prema kalkulatoru inflacije Državnog zavoda za statistiku (DZS), inflacija u Hrvatskoj od siječnja 2022. do srpnja 2026. iznosi 29,2 posto. S druge strane, prosječna hrvatska plaća u siječnju 2022. bila je 7.378 kuna neto, što je oko 979,23 eura. Prosječna plaća u Hrvatskoj u srpnju 2026., što je posljednji objavljeni podatak, bila je 1.540 eura. To je nominalni rast od 57,27 posto.
Godinama prije 2022. stipendija je iznosila 1.200 kuna mjesečno, što je bilo oko 159 eura. U anketi na Instagramu, koju smo proveli ovog tjedna kada je natječaj za stipendije i otvoren, studenti su bili jednoglasni - iznos ove stipendije nije dovoljan za sve njihove troškove. Podsjetimo, studenti su u srpnju pokrenuli i peticiju kojom su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) tražili veće stipendije. Povod je bilo poskupljenje studentskih domova u Zagrebu treću godinu zaredom, no iz MZOM-a su rekli da povećanje stipendija zasad nije u planu.
I Ivani je stanarina u domu poskupjela drugu godinu zaredom. Nadalje, najviše joj novca odlazi na higijenske potrepštine i hranu, 'za koju bez obzira na pravo na sva tri obroka zbog boravka u domu dnevno izdvojim oko 8 eura'.
- To znači da si s ostatkom stipendije mogu pokriti samo još deset dana hranjenja. Uz stipendiju potrebna mi je financijska podrška roditelja i studentski posao bez kojih ne znam kako bih izgurala svoj mjesec u kojem potrošim do 400 eura. Smatram da stipendija od 200 eura može biti odlična za studente koji ne mijenjaju mjesto boravka zbog studija već ostaju s roditeljima što im uvelike olakšava svakodnevicu. Uglavnom, voljela bih da se nešto promijeni, ne mora nužno iznos stipendije, ali možda da država malo više sudjeluje u subvencioniranju studentskih doma i ostalih usluga jer studentski centri svaku priliku za povećanje cijene jako dobro iskoriste, a nažalost Studentski zbor, posebice u Splitu, prihvaća i odobrava takve stvari, mišljenja je Ivana.
Objavljen natječaj za 12.150 državnih stipendija u 2026. I 2027. godini
Ministarstvo obrazovanja objavilo je ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju. I dalje iznosi 200 eura mjesečno.
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Marija studira psihologiju u Osijeku, a njezino se mišljenje o iznosu stipendije ne razlikuje u odnosu na Ivanino. Živi kao podstanarka u iznajmljenom stanu i mjesečno ga plaća točno onoliko koliko iznosi rata stipendije, 200 eura. Iznos je ostao isti kao lani, međutim, kaže Marija, ostali su troškovi porasli, 'što studentima predstavlja dodatni stres oko raspoređivanja zaista niskih financijskih sredstava tijekom mjeseca'. Tijekom mjeseca troši do 100 eura na prehrambene i higijenske potrepštine, dok na društvene aktivnosti potroši do 30 eura.
- S obzirom na svoje navike potrošnje i mjesto u kojem studiram, smatram da bi stipendija trebala iznositi oko 300 eura. No, taj iznos vjerojatno ne bi bio dovoljan studentima u većim gradovima poput Zagreba ili Splita, budući da su tamo troškovi stanovanja, hrane i društvenih aktivnosti puno viši naspram ostalih gradova u Hrvatskoj. Pri dodjeli stipendija studentima valjalo bi uzeti u obzir mjesto studiranja i sukladno tomu prilagođavati iznos stipendije. U svakom slučaju, smatram da je povećanje stipendije na razini cijele Hrvatske, u odnosu na trenutni iznos, uvelike potrebno, ističe Marija.
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Valja napomenuti da je možda i jedini studentski trošak koji nije poskupio ranijih godina onaj prehrane u menzama. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata nije se mijenjao od 2013., pa je i cijena ostala ista. Studenti za 0,86 eura dnevno mogu pojesti meni koji se sastoji od juhe, glavnog jela s prilogom, salate, kruha te deserta ili voća. Ako odaberu nešto izvan menija, plaćaju nešto višu cijenu. Ipak, napominje Marija, čak i ako se izuzmu one usluge koje su pokrivene subvencijama, trenutačni iznos stipendije nije dovoljan.
- U obzir treba uzeti inflaciju, odnosno visoke cijene osnovnih prehrambenih i higijenskih namirnica u trgovinama, kao i troškove društvenih aktivnosti - odlasci u kino, na kavu, pohađanje radionica, kotizacije za sudjelovanje. Te su aktivnosti povremeno potrebne i psihički iznimno korisne studentima zbog stresa koji prati studijske obveze, zaključuje Marija.
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Da stipendija ne mora pokrivati baš sve troškove smatra Dora, studentica Fakulteta organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu. Ipak, kaže, kad je već namijenjena onima s lošijim socio-ekonomskim statusom, 'definitivno je premala i trebalo bi je povećati barem za 50 eura'.
- Trenutno je cijena jednokrevetne sobe u studentskom domu 130 ili 139 eura (ovisi koja zgrada doma), što znači da bi od stipendije ostajalo najviše 70 eura. Za studente koji su kao ja iz jako udaljenih mjesta na cijenu stanarine dodaje se redovno i pranje i sušenje rublja. Jer ne idem često kući, a i teško je prevoziti stvari u vlaku, autobusu ili BlaBlaCaru, koje je također poskupjelo i sad košta 3,5 eura po pranju, a realno skupi se barem za tri pranja mjesečno ako se odvaja bijelo rublje od šarenog, što je još 10,5 eura. Od preostalih max 60 dovoljno je, znači, da jedemo od ponedjeljka do petka (oko tri eura dnevno izađe menza), vikendom postimo i nikad ne izlazimo, i ne putujemo kući, jer to isto košta, objašnjava Dora.
Ona živi u stanu koji plaća 150 eura mjesečno i režije, 'što je najjeftiniji mogući stan u gradu'. Dobitnica je i stipendije iz privatne zaklade s kojom si, kako kaže, može pokriti sve troškove.
- Ali stvarno ne znam kako se snalaze drugi studenti ako ne ostvaruju pravo na smještaj u domu, zaključuje Dora, a nove cijene studentskih domova u svih devet sveučilišnih gradova možete pronaći ovdje.
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