Rektor godišnje troši 80.000 eura na odvjetnike. Odgovorio zašto

Rektoru Sveučilišta u Zagrebu Stjepanu Lakušiću početkom listopada počeo je drugi mandat, a ove je srijede svečano inauguriran. Povodom toga gostovao je u Dnevniku HRT-a gdje ga je urednica Nika Marjanović-Zulim, između ostaloga, pitala kako bi ocijenio svoj mandat budući da je bilo kritika i zbog financiranja skupih vanjskih odvjetničkih ureda.

Kaže da nisu pokrenuli nikakav parnički postupak. Bivša ministrica objavila da se žalio na odluku

- To su sve tužbe koje smo mi zatekli. To je sve trebalo porješavati godinu za godinom kako bi ih mogli dovesti na nulu. Mi nijedan parnički postupak nismo pokrenuli u ove četiri godine, nego morate riješiti jer je vezano uz instituciju, odgovorio je Lakušić za HRT.

Analiza srednja.hr pokazala je da je Sveučilište u Zagrebu vanjskim odvjetnicima u 2024. godini isplatilo 94.341 eura, a u 2025. godini 81.899 eura. Radi se o bruto iznosima. Računali smo i da je od siječnja do lipnja 2026. isplaćeno 40.932 eura, pri čemu je odvjetničkom društvu Babić otišlo 26.250 eura, a Tamari Ilić 14.682 eura.

Valja naglasiti kako je bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ovog ožujka žestoko napala rektora Lakušića jer nakon tri oslobađajuće presude nastavlja tužbu protiv nje za klevetu. Pitala se zašto se Lakušić žali na odluku sada kada uopće nije bio rektor u vrijeme kad je izrekla tvrdnju o nezakonitim zapošljavanjima na Sveučilištu.

'Sve krize riješili smo na najbolji mogući način'

Marjanović-Zulim pitala je rektora u istom pitanju i o institucionalnoj krizi na Hrvatskim studijima. Naime, rektor je uz amenovanje Senata na Hrvatske studije imenovao privremene dekane u 2024., makar to nije smio činiti po zakonu. To je potvrdio i sud. U jednom trenu rektor je de facto sam sebe imenovao na to mjesto.

- Kada govorimo o prvom mandatu, odmah su nas zatekli novi zakon i novi statuti koje je trebalo izraditi. I naravno krize koje su bile na nekoliko sastavnica. Sve je to bilo u početnoj prvoj godini i sve smo njih riješili na najbolji mogući način. Čak i neke mjere koje su bile primijenjene, sada su one i u novom zakonu, što znači da smo već onda predvidjeli prave iskorake, kazao je Lakušić na HRT-u.

Ovdje valja pojasniti kako je Lakušić donosio odluke koje su u tom trenutku bile suprotne Zakonu o visokom obrazovanju. Spomenute izmjene zakona, kojim je takav postupak opet legaliziran, donesene su tek krajem ovog rujna. Sada, kao što je to bilo prije donošenja novog zakona u 2022. godini, Senat i rektor imaju pravo imenovati privremene dekane na fakultetima, ako ih oni sami ne izaberu. No, od listopada 2022. do kraja rujna 2026. privremene dekane moglo je imenovati samo fakultetsko vijeće. Isto, Lakušić je bio član Povjerenstva za izradu izmjena i dopuna Zakona uime Rektorskog zbora.

- Posebno se osvrnuo na pitanje imenovanja vršitelja dužnosti dekana u situacijama kada sastavnica ne može sama imenovati vršitelja dužnosti. Istaknuo je kako je upravo model koji je Sveučilište u Zagrebu već primjenjivalo kroz svoje akte i odluke sada predviđen i u zakonskim izmjenama, prema kojima Senat na prijedlog rektora imenuje vršitelja dužnosti dekana kada fakultet to ne može učiniti, naveo je Lakušić na sjednici Senata krajem travnja prema dostupnom zapisniku.