Pripazite ako se prijavljujete: Ovo su situacije u kojima morate vraćati državnu stipendiju

U tijeku je natječaj za dodjelu 12.150 socioekonomskih stipendija studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Ova stipendija iznosi 200 eura mjesečno, dodjeljuje se za devet mjeseci akademske godine, a prijave se podnose putem online sustava Vidra do 3. studenog.

I dok je u članku na ovoj poveznici pojašnjeno tko se sve može prijaviti za ovu stipendiju, često pitanje studenata je i u kojim situacijama će morati vratiti stipendiju ako na natječaju ostvare pravo. Naime, početak je akademske godine pa su u tijeku i drugi natječaji na koje se studenti mogu paralelno javljati.

Ne možete primati dvije javno financirane stipendije

Iako se možete prijaviti na više natječaja za stipendije, na primjer neku gradsku i za ovu državnu socioekonomsku, uz državnu stipendiju ne možete primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Drugim riječima, neki student koji kroz akademsku godinu prima gradsku i ostvari pravo na državnu stipendiju mora se odreći neke od tih dviju stipendija.

U slučaju da ostvarite pravo na drugu javno financiranu stipendiju, imat ćete 15 dana da o tome obavijestite Ministarstvo obrazovanja pa će vam se obustaviti isplata državne za sljedeći mjesec. Također, morat ćete izvršiti povrat isplaćenih novčanih sredstava državne stipendije za mjesece za koje je paralelno isplaćena državna stipendija i stipendija prema drugoj osnovi.

Evo i primjera. Ostvarite pravo na državnu socioekonomsku stipendiju pa vam se u prosincu isplate zaostale tri rate od listopada. Ostvarite pravo i na gradsku, ali isplata te započinje tek za siječanj 2027. U tom slučaju ne morate vratiti prve tri rate državne stipendije, samo se ubuduće jedne od njih morate odreći. No, ako i vaš grad u siječnju isplati zaostale rate od listopada, a želite primati samo gradsku stipendiju, u tom se slučaju, osim što se morate odreći državne stipendije, morate vratiti i isplaćeni novac

Odredba o dvostrukom stipendiranju iz javnog izvora se, napomenimo, ne odnosi na stipendije koje ste dobili za odlazak na međunarodnu razmjenu. U tom slučaju možete primati obje stipendije.

Ništa od stipendije ni ako ste upisali mirovanje

Državnu stipendiju ne možete primati ni ako ste upisali mirovanje prava i obveza, ako ste se u nekom trenutku ispisali sa studija, završili studij, ako ste isključeni sa studija jer ste kršili statut, ako ste zasnovali radni odnos, otvorili obrt ili zasnovali slobodno zanimanje. Odnosno, u svim ostalim slučajevima koji utječu na vaš studentski status.

I u svim ovim situacijama imate 15 dana da obavijestite Ministarstvo da su vam se izmijenile okolnosti vezane uz status studenta. U slučaju upisa mirovanja, student mora izvršiti povrat isplaćenih novčanih sredstava državne stipendije za mjesece za koje je isplaćena državna stipendija i upisano mirovanje prava i obveza. No, novac za mjesece koji su prethodili ne morate vraćati ako ste, primjerice, diplomirali.