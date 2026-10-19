Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa

Klizišta, poplave i druge prirodne katastrofe sve su veći izazov, osobito u vrijeme klimatskih promjena. Kako prepoznati opasnosti, smanjiti rizike i zaštititi ljude i infrastrukturu? Upravo u tome važnu ulogu imaju geotehnički inženjeri i inženjeri za zaštitu okoliša, čija su znanja i vještine danas potrebniji nego ikad.

Zamislite da kiša pada danima, tlo je natopljeno, a padina iznad naselja počinje kliziti. Što se zapravo događa ispod površine i kako spriječiti najteže posljedice? Odgovore na takva pitanja pružaju stručnjaci koji razumiju ponašanje tla, stijena i vode te znaju kako procijeniti rizike i projektirati sigurnija rješenja.

Upravo zato nastaje MaStER_G, novi međunarodni diplomski studij koji razvija Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima iz Brazila, Srbije i Sjeverne Makedonije. Što će studenti učiti, kakve ih mogućnosti zapošljavanja očekuju i zašto su ovakvi stručnjaci sve potrebniji? O tome razgovaramo s voditeljem projekta MaStER_G, prof. dr. sc. Igorom Petrovićem.

1. Možete li nam reći nešto o sebi?

Redoviti sam profesor na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam zaposlen od 2001. godine. Tijekom svoje akademske karijere bavio sam se znanstvenim istraživanjima, nastavom, vođenjem nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata te stručnim radom u području geotehničkog i okolišnog inženjerstva.

Moji znanstveni interesi prvenstveno obuhvaćaju mehaniku tla, eksperimentalna ispitivanja i numeričko modeliranje geotehničkih materijala, s posebnim naglaskom na mehaničko ponašanje otpadnih materijala i održivo gospodarenje otpadom. Vodio sam nekoliko istraživačkih projekata, uključujući istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (UIP), usmjeren na ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja biosušenog otpada, projekt usavršavanja doktoranada (DOK) te bilateralni istraživački projekt s Tehničkim sveučilištem u Grazu.

Sudjelovao sam i u brojnim drugim projektima, uključujući VIRTULAB, usmjeren na razvoj i modernizaciju istraživačke infrastrukture. Tijekom godina ostvario sam opsežnu znanstvenu suradnju s istraživačima i institucijama diljem Europe i svijeta.

Znanstvene suradnje diljem svijeta | Foto: Canva

Važan dio mojega akademskog rada čini vrednovanje znanstvenih projekata i istraživačkih prijedloga. Bio sam angažiran kao stručni recenzent za Hrvatsku zakladu za znanost, Slovačku agenciju za istraživanje i razvoj, Fond za znanost Republike Srbije te Europsku komisiju u okviru programa Obzor Europa. Također redovito recenziram znanstvene radove za međunarodno priznate časopise koje izdaju vodeći akademski izdavači i stručne organizacije, uključujući Elsevier, Springer, ASTM International i CISA.

Posebno bih istaknuo svoje iskustvo u stručnom savjetovanju, tehničkim procjenama i vještačenjima, u kojima se znanstvene spoznaje primjenjuju na konkretne inženjerske i okolišne izazove. Moje stručne aktivnosti obuhvaćale su geotehnička istraživanja, analize stabilnosti, procjene svojstava komunalnog otpada te izradu neovisnih stručnih mišljenja.

U novije vrijeme sudjelovao sam u radu stručnog vještačkog tima Geotehničkog fakulteta po nalogu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na recentnim slučajevima nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu.

Nezakonito odlaganje otpada | Foto: Canva

Uz znanstveni i stručni rad, dao sam značajan doprinos razvoju Fakulteta, njegovu sustavu osiguravanja kvalitete i izradi novih studijskih programa. Posebno bih istaknuo da sam vodio izradu elaborata za akreditaciju diplomskog i doktorskog studija Inženjerstva okoliša, kao i izradu standarda kvalifikacije Sveučilišni magistar inženjer / Sveučilišna magistra inženjerka okoliša.

Trenutačno koordiniram MaStER_G, međunarodni projekt Erasmus Mundus usmjeren na razvoj zajedničkog diplomskog studija u području otpornosti okoliša i geohazarda. Taj projekt na mnogo načina objedinjuje moje iskustvo u znanstvenim istraživanjima, međunarodnoj suradnji i visokom obrazovanju. Čvrsto vjerujem da je povezivanje znanstvene izvrsnosti, praktičnog inženjerskog iskustva i međunarodnog obrazovanja ključno za pripremu budućih generacija stručnjaka za suočavanje sa sve složenijim okolišnim i geotehničkim izazovima.

Izazovi klimatskih promjena | Foto: Canva

2. Što je MaStER_G i kako je nastala ideja za ovaj studijski program?

MaStER_G je međunarodni zajednički diplomski studij pod nazivom Environmental Resilience and Geohazards (Geohazardi i otpornost okoliša), čiji razvoj vodi i koordinira Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet (Hrvatska), pod mojim vodstvom.

Studijski program razvija se u partnerstvu sa Saveznim sveučilištem Bahia (Brazil), uz sudjelovanje prof. Sandra Lemos Machada; Sveučilištem u Beogradu, Rudarsko-geološkim fakultetom (Srbija), uz sudjelovanje prof. Dragoslava Rakića, doc. Jelke Krušić i doc. Irene Basarić Ikodinović; Sveučilištem 'Sv. Ćiril i Metod' u Skoplju, Građevinskim fakultetom (Sjeverna Makedonija), uz sudjelovanje prof. Josifa Josifovskog i prof. Jovana Papića te Instituta za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS) Sveučilišta 'Sv. Ćiril i Metod' u Skoplju (Sjeverna Makedonija), uz sudjelovanje prof. Kemala Edipa i prof. Julijane Bojadjieve.

Studijski program usmjeren je na geookolišno inženjerstvo te povezuje geotehničko inženjerstvo i zaštitu okoliša, s posebnim naglaskom na geohazarde i otpornost. Inicijativa je proizašla iz zajedničke vizije partnerskih institucija i njihovih akademskih timova o razvoju suvremenog, međunarodno orijentiranog studijskog programa koji će studentima pružiti znanja i vještine potrebne za suočavanje s izazovima zelene tranzicije, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, klimatskih promjena i održivog razvoja.

Zaštita okoliša | Foto: Canva

3. Po čemu se MaStER_G razlikuje od postojećih diplomskih studija?

Najveća prednost programa MaStER_G njegova je međunarodna dimenzija. Program zajednički razvija nekoliko sveučilišta, čime se studentima pruža mogućnost upoznavanja različitih obrazovnih sustava, nastavnih pristupa i akademskih perspektiva tijekom studiranja. Poseban naglasak stavljen je na praktično učenje, rješavanje stvarnih inženjerskih problema i blisku suradnju s gospodarstvom.

4. Koje će kompetencije studenti steći završetkom studija?

Studenti će steći napredna znanja iz geotehničkog i geookolišnog inženjerstva, numeričkog modeliranja, gospodarenja otpadom, zaštite tla i podzemnih voda, procjene geohazarda te primjene suvremenih laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja. Uz stručna tehnička znanja, razvijat će i vještine timskog rada u međunarodnom okruženju, komunikacije i upravljanja projektima.

Timski rad | Foto: Canva

5. Kakve mogućnosti zapošljavanja očekuju buduće diplomante?

Potreba za stručnjacima u području geotehničkog i geookolišnog inženjerstva kontinuirano raste. Klimatske promjene više nisu izazov budućnosti - one su stvarnost s kojom se suočavamo gotovo svakodnevno. Posljednjih godina svjedočimo sve većem broju klizišta, poplava i drugih geohazarda diljem svijeta.

Jedan od najupečatljivijih nedavnih primjera katastrofa je u Nepalu, gdje je veliko klizište povezano s urušavanjem ledenjaka izazvalo razornu bujičnu poplavu koja je odnijela brojne ljudske živote i uništila prometnu i energetsku infrastrukturu. Takvi događaji jasno pokazuju koliko su važni inženjeri koji razumiju ponašanje tla, stijena i vode te su sposobni projektirati sigurnu i otpornu infrastrukturu.

Diplomanti programa MaStER_G bit će osposobljeni za rad u projektantskim i konzultantskim tvrtkama, građevinskom sektoru, tijelima javne uprave, jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima te institucijama nadležnima za zaštitu okoliša, upravljanje prirodnim resursima i smanjenje rizika od katastrofa. Program također pruža izvrsnu osnovu za nastavak obrazovanja na doktorskom studiju.

6. Koliko je međunarodna suradnja važna za kvalitetu studijskog programa?

Od presudne je važnosti. Studenti će imati priliku učiti od nastavnika s nekoliko sveučilišta te sudjelovati u međunarodnim radionicama, intenzivnim obrazovnim programima i različitim oblicima mobilnosti. Upravo je sada u tijeku kampanja na našem LinkedIN profilu u kojoj predstavljamo sve nastavnike MaStER_G studijskog programa.

Predavanje | Foto: Canva

Osim nastavnika s partnerskih institucija, u izvođenju programa sudjelovat će i brojni međunarodno priznati znanstvenici te stručnjaci iz gospodarstva kao gostujući predavači. Oni će studentima predstaviti najnovija znanstvena dostignuća, primjere dobre prakse i iskustva vodećih europskih istraživačkih centara i industrije.

Takvo međunarodno obrazovno okruženje omogućuje studentima stjecanje znanja iz različitih perspektiva, izgradnju vrijedne profesionalne mreže kontakata i bolje razumijevanje suvremenih izazova u geotehničkom i geookolišnom inženjerstvu. U konačnici, ono znatno povećava njihovu konkurentnost na europskom i globalnom tržištu rada te ih priprema za rad u multidisciplinarnim i međunarodnim timovima.

7. Što ovaj projekt znači za Geotehnički fakultet i njegove partnere?

Razvoj zajedničkog međunarodnog diplomskog studija predstavlja velik iskorak u internacionalizaciji visokog obrazovanja. Partnerstvo okuplja institucije koje dijele zajedničku viziju razvoja suvremenog, visokokvalitetnog studijskog programa usklađenog s europskim standardima. Ono dodatno jača suradnju među partnerskim sveučilištima, otvara mogućnosti za nove zajedničke obrazovne i istraživačke projekte te postavlja temelje za budući razvoj zajedničkog međunarodnog doktorskog studija.

Novi studij postavlja temelje za budući razvoj | Foto: Canva

8. Projekt se financira sredstvima programa Erasmus+. Koliko je ta potpora važna?

Potpora osigurana kroz program Erasmus+ Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) omogućila nam je osmišljavanje i razvoj zajedničkog diplomskog studija MaStER_G u skladu s najvišim europskim standardima kvalitete.

U okviru projekta partnerske institucije blisko su surađivale na usklađivanju nastavnog plana i programa, definiranju ishoda učenja, razvoju inovativnih kolegija i nastavnih materijala, uspostavi zajedničkih postupaka osiguravanja kvalitete te pripremi studijskog programa za međunarodnu akreditaciju. Projekt je također ojačao akademsku suradnju među partnerskim sveučilištima kroz brojne sastanke, radionice, razmjene nastavnog osoblja i zajedničke aktivnosti, čime su postavljeni temelji za održivo dugoročno partnerstvo.

Međutim, to je tek prvi korak. Nakon završetka razvoja studijskog programa planiramo se prijaviti za financiranje u okviru programa Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM). U slučaju uspješne prijave, osigurali bi stipendije za najbolje studente iz cijeloga svijeta u iznosu od 1.400 eura mjesečno tijekom 24 mjeseca, kako bi se mogli u potpunosti posvetiti studiju i međunarodnoj mobilnosti bez znatnijih financijskih opterećenja.

Stipendije | Foto: Canva

Uz stipendiste, studij će biti otvoren i studentima koji sami financiraju svoje obrazovanje, čime se pružaju dodatne mogućnosti visokomotiviranim kandidatima koji se žele uključiti u MaStER_G izvan sustava stipendija Erasmus Mundus. Kombinacija stipendiranih i samofinancirajućih studenata dodatno će povećati privlačnost programa MaStER_G za talentirane kandidate te ojačati njegovu međunarodnu prepoznatljivost, uključivost i konkurentnost.

9. Da li će stipendije biti dostupne i našim studentima?

Da, ograničeni broj stipendija bit će dostupan i izvrsnim studentima iz naših zemalja, odnosno zemalja koje aktivno sudjeluju u MaStER_G projektu. Time će se talentiranim kandidatima iz svih partnerskih institucija omogućiti sudjelovanje u ovom međunarodnom programu.

10. Kada očekujete upis prve generacije studenata?

Trenutačno dovršavamo sve aktivnosti potrebne za akreditaciju studijskog programa u partnerskim zemljama. Nakon uspješnog završetka akreditacijskih postupaka očekujemo upis prve generacije studenata.

Cilj nam je prve studente dočekati u akademskoj godini 2027./2028., dok akademska godina 2028./2029. predstavlja najkasniji planirani početak izvođenja studija, ovisno o trajanju akreditacijskih postupaka u partnerskim zemljama. Vjerujemo da će MaStER_G postati privlačan izbor studentima koji žele steći međunarodno obrazovanje i graditi karijeru u području održivog razvoja.

11. Koju biste poruku željeli uputiti budućim studentima?

Svijet se ubrzano mijenja, a inženjeri se suočavaju sa sve složenijim izazovima povezanima s klimatskim promjenama, zaštitom okoliša i održivim korištenjem prirodnih resursa. MaStER_G studentima pruža priliku za stjecanje znanja i iskustva potrebnih za aktivno sudjelovanje u rješavanju tih izazova, rad u međunarodnom okruženju i izgradnju uspješne karijere u jednoj od najperspektivnijih inženjerskih disciplina.

Budući studenti | Foto: Canva

12. Gdje zainteresirani studenti mogu pronaći više informacija o studijskom programu?

Sveobuhvatne informacije o studijskom programu, partnerskim institucijama, kolegijima, novostima i projektnim aktivnostima dostupne su na službenoj mrežnoj stranici programa MaStER_G i njegovoj LinkedIn stranici.

- Pozivam sve zainteresirane buduće studente i potencijalne partnere da prate našu mrežnu i LinkedIn stranicu kako bi bili pravodobno informirani o najnovijim vijestima, događanjima i mogućnostima koje pruža program MaStER_G, prof.dr.sc. Igor Petrović.

Sufinancirano sredstvima EU