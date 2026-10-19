Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa

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19. listopad 2026.
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
Klizišta, poplave i druge prirodne katastrofe sve su veći izazov, osobito u vrijeme klimatskih promjena. Kako prepoznati opasnosti, smanjiti rizike i zaštititi ljude i infrastrukturu? Upravo u tome važnu ulogu imaju geotehnički inženjeri i inženjeri za zaštitu okoliša, čija su znanja i vještine danas potrebniji nego ikad.
Zamislite da kiša pada danima, tlo je natopljeno, a padina iznad naselja počinje kliziti. Što se zapravo događa ispod površine i kako spriječiti najteže posljedice? Odgovore na takva pitanja pružaju stručnjaci koji razumiju ponašanje tla, stijena i vode te znaju kako procijeniti rizike i projektirati sigurnija rješenja.
Upravo zato nastaje MaStER_G, novi međunarodni diplomski studij koji razvija Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima iz Brazila, Srbije i Sjeverne Makedonije. Što će studenti učiti, kakve ih mogućnosti zapošljavanja očekuju i zašto su ovakvi stručnjaci sve potrebniji? O tome razgovaramo s voditeljem projekta MaStER_G, prof. dr. sc. Igorom Petrovićem.
Redoviti sam profesor na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam zaposlen od 2001. godine. Tijekom svoje akademske karijere bavio sam se znanstvenim istraživanjima, nastavom, vođenjem nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata te stručnim radom u području geotehničkog i okolišnog inženjerstva.
Moji znanstveni interesi prvenstveno obuhvaćaju mehaniku tla, eksperimentalna ispitivanja i numeričko modeliranje geotehničkih materijala, s posebnim naglaskom na mehaničko ponašanje otpadnih materijala i održivo gospodarenje otpadom. Vodio sam nekoliko istraživačkih projekata, uključujući istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (UIP), usmjeren na ispitivanje i modeliranje mehaničkog ponašanja biosušenog otpada, projekt usavršavanja doktoranada (DOK) te bilateralni istraživački projekt s Tehničkim sveučilištem u Grazu.
Sudjelovao sam i u brojnim drugim projektima, uključujući VIRTULAB, usmjeren na razvoj i modernizaciju istraživačke infrastrukture. Tijekom godina ostvario sam opsežnu znanstvenu suradnju s istraživačima i institucijama diljem Europe i svijeta.
Važan dio mojega akademskog rada čini vrednovanje znanstvenih projekata i istraživačkih prijedloga. Bio sam angažiran kao stručni recenzent za Hrvatsku zakladu za znanost, Slovačku agenciju za istraživanje i razvoj, Fond za znanost Republike Srbije te Europsku komisiju u okviru programa Obzor Europa. Također redovito recenziram znanstvene radove za međunarodno priznate časopise koje izdaju vodeći akademski izdavači i stručne organizacije, uključujući Elsevier, Springer, ASTM International i CISA.
Posebno bih istaknuo svoje iskustvo u stručnom savjetovanju, tehničkim procjenama i vještačenjima, u kojima se znanstvene spoznaje primjenjuju na konkretne inženjerske i okolišne izazove. Moje stručne aktivnosti obuhvaćale su geotehnička istraživanja, analize stabilnosti, procjene svojstava komunalnog otpada te izradu neovisnih stručnih mišljenja.
U novije vrijeme sudjelovao sam u radu stručnog vještačkog tima Geotehničkog fakulteta po nalogu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na recentnim slučajevima nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu.
Uz znanstveni i stručni rad, dao sam značajan doprinos razvoju Fakulteta, njegovu sustavu osiguravanja kvalitete i izradi novih studijskih programa. Posebno bih istaknuo da sam vodio izradu elaborata za akreditaciju diplomskog i doktorskog studija Inženjerstva okoliša, kao i izradu standarda kvalifikacije Sveučilišni magistar inženjer / Sveučilišna magistra inženjerka okoliša.
Trenutačno koordiniram MaStER_G, međunarodni projekt Erasmus Mundus usmjeren na razvoj zajedničkog diplomskog studija u području otpornosti okoliša i geohazarda. Taj projekt na mnogo načina objedinjuje moje iskustvo u znanstvenim istraživanjima, međunarodnoj suradnji i visokom obrazovanju. Čvrsto vjerujem da je povezivanje znanstvene izvrsnosti, praktičnog inženjerskog iskustva i međunarodnog obrazovanja ključno za pripremu budućih generacija stručnjaka za suočavanje sa sve složenijim okolišnim i geotehničkim izazovima.
MaStER_G je međunarodni zajednički diplomski studij pod nazivom Environmental Resilience and Geohazards (Geohazardi i otpornost okoliša), čiji razvoj vodi i koordinira Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet (Hrvatska), pod mojim vodstvom.
Studijski program razvija se u partnerstvu sa Saveznim sveučilištem Bahia (Brazil), uz sudjelovanje prof. Sandra Lemos Machada; Sveučilištem u Beogradu, Rudarsko-geološkim fakultetom (Srbija), uz sudjelovanje prof. Dragoslava Rakića, doc. Jelke Krušić i doc. Irene Basarić Ikodinović; Sveučilištem 'Sv. Ćiril i Metod' u Skoplju, Građevinskim fakultetom (Sjeverna Makedonija), uz sudjelovanje prof. Josifa Josifovskog i prof. Jovana Papića te Instituta za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS) Sveučilišta 'Sv. Ćiril i Metod' u Skoplju (Sjeverna Makedonija), uz sudjelovanje prof. Kemala Edipa i prof. Julijane Bojadjieve.
Studijski program usmjeren je na geookolišno inženjerstvo te povezuje geotehničko inženjerstvo i zaštitu okoliša, s posebnim naglaskom na geohazarde i otpornost. Inicijativa je proizašla iz zajedničke vizije partnerskih institucija i njihovih akademskih timova o razvoju suvremenog, međunarodno orijentiranog studijskog programa koji će studentima pružiti znanja i vještine potrebne za suočavanje s izazovima zelene tranzicije, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, klimatskih promjena i održivog razvoja.
Najveća prednost programa MaStER_G njegova je međunarodna dimenzija. Program zajednički razvija nekoliko sveučilišta, čime se studentima pruža mogućnost upoznavanja različitih obrazovnih sustava, nastavnih pristupa i akademskih perspektiva tijekom studiranja. Poseban naglasak stavljen je na praktično učenje, rješavanje stvarnih inženjerskih problema i blisku suradnju s gospodarstvom.
Studenti će steći napredna znanja iz geotehničkog i geookolišnog inženjerstva, numeričkog modeliranja, gospodarenja otpadom, zaštite tla i podzemnih voda, procjene geohazarda te primjene suvremenih laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja. Uz stručna tehnička znanja, razvijat će i vještine timskog rada u međunarodnom okruženju, komunikacije i upravljanja projektima.
Potreba za stručnjacima u području geotehničkog i geookolišnog inženjerstva kontinuirano raste. Klimatske promjene više nisu izazov budućnosti - one su stvarnost s kojom se suočavamo gotovo svakodnevno. Posljednjih godina svjedočimo sve većem broju klizišta, poplava i drugih geohazarda diljem svijeta.
Jedan od najupečatljivijih nedavnih primjera katastrofa je u Nepalu, gdje je veliko klizište povezano s urušavanjem ledenjaka izazvalo razornu bujičnu poplavu koja je odnijela brojne ljudske živote i uništila prometnu i energetsku infrastrukturu. Takvi događaji jasno pokazuju koliko su važni inženjeri koji razumiju ponašanje tla, stijena i vode te su sposobni projektirati sigurnu i otpornu infrastrukturu.
Diplomanti programa MaStER_G bit će osposobljeni za rad u projektantskim i konzultantskim tvrtkama, građevinskom sektoru, tijelima javne uprave, jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima te institucijama nadležnima za zaštitu okoliša, upravljanje prirodnim resursima i smanjenje rizika od katastrofa. Program također pruža izvrsnu osnovu za nastavak obrazovanja na doktorskom studiju.
Od presudne je važnosti. Studenti će imati priliku učiti od nastavnika s nekoliko sveučilišta te sudjelovati u međunarodnim radionicama, intenzivnim obrazovnim programima i različitim oblicima mobilnosti. Upravo je sada u tijeku kampanja na našem LinkedIN profilu u kojoj predstavljamo sve nastavnike MaStER_G studijskog programa.
Osim nastavnika s partnerskih institucija, u izvođenju programa sudjelovat će i brojni međunarodno priznati znanstvenici te stručnjaci iz gospodarstva kao gostujući predavači. Oni će studentima predstaviti najnovija znanstvena dostignuća, primjere dobre prakse i iskustva vodećih europskih istraživačkih centara i industrije.
Takvo međunarodno obrazovno okruženje omogućuje studentima stjecanje znanja iz različitih perspektiva, izgradnju vrijedne profesionalne mreže kontakata i bolje razumijevanje suvremenih izazova u geotehničkom i geookolišnom inženjerstvu. U konačnici, ono znatno povećava njihovu konkurentnost na europskom i globalnom tržištu rada te ih priprema za rad u multidisciplinarnim i međunarodnim timovima.
Razvoj zajedničkog međunarodnog diplomskog studija predstavlja velik iskorak u internacionalizaciji visokog obrazovanja. Partnerstvo okuplja institucije koje dijele zajedničku viziju razvoja suvremenog, visokokvalitetnog studijskog programa usklađenog s europskim standardima. Ono dodatno jača suradnju među partnerskim sveučilištima, otvara mogućnosti za nove zajedničke obrazovne i istraživačke projekte te postavlja temelje za budući razvoj zajedničkog međunarodnog doktorskog studija.
Potpora osigurana kroz program Erasmus+ Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) omogućila nam je osmišljavanje i razvoj zajedničkog diplomskog studija MaStER_G u skladu s najvišim europskim standardima kvalitete.
U okviru projekta partnerske institucije blisko su surađivale na usklađivanju nastavnog plana i programa, definiranju ishoda učenja, razvoju inovativnih kolegija i nastavnih materijala, uspostavi zajedničkih postupaka osiguravanja kvalitete te pripremi studijskog programa za međunarodnu akreditaciju. Projekt je također ojačao akademsku suradnju među partnerskim sveučilištima kroz brojne sastanke, radionice, razmjene nastavnog osoblja i zajedničke aktivnosti, čime su postavljeni temelji za održivo dugoročno partnerstvo.
Međutim, to je tek prvi korak. Nakon završetka razvoja studijskog programa planiramo se prijaviti za financiranje u okviru programa Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM). U slučaju uspješne prijave, osigurali bi stipendije za najbolje studente iz cijeloga svijeta u iznosu od 1.400 eura mjesečno tijekom 24 mjeseca, kako bi se mogli u potpunosti posvetiti studiju i međunarodnoj mobilnosti bez znatnijih financijskih opterećenja.
Uz stipendiste, studij će biti otvoren i studentima koji sami financiraju svoje obrazovanje, čime se pružaju dodatne mogućnosti visokomotiviranim kandidatima koji se žele uključiti u MaStER_G izvan sustava stipendija Erasmus Mundus. Kombinacija stipendiranih i samofinancirajućih studenata dodatno će povećati privlačnost programa MaStER_G za talentirane kandidate te ojačati njegovu međunarodnu prepoznatljivost, uključivost i konkurentnost.
Da, ograničeni broj stipendija bit će dostupan i izvrsnim studentima iz naših zemalja, odnosno zemalja koje aktivno sudjeluju u MaStER_G projektu. Time će se talentiranim kandidatima iz svih partnerskih institucija omogućiti sudjelovanje u ovom međunarodnom programu.
Trenutačno dovršavamo sve aktivnosti potrebne za akreditaciju studijskog programa u partnerskim zemljama. Nakon uspješnog završetka akreditacijskih postupaka očekujemo upis prve generacije studenata.
Cilj nam je prve studente dočekati u akademskoj godini 2027./2028., dok akademska godina 2028./2029. predstavlja najkasniji planirani početak izvođenja studija, ovisno o trajanju akreditacijskih postupaka u partnerskim zemljama. Vjerujemo da će MaStER_G postati privlačan izbor studentima koji žele steći međunarodno obrazovanje i graditi karijeru u području održivog razvoja.
Svijet se ubrzano mijenja, a inženjeri se suočavaju sa sve složenijim izazovima povezanima s klimatskim promjenama, zaštitom okoliša i održivim korištenjem prirodnih resursa. MaStER_G studentima pruža priliku za stjecanje znanja i iskustva potrebnih za aktivno sudjelovanje u rješavanju tih izazova, rad u međunarodnom okruženju i izgradnju uspješne karijere u jednoj od najperspektivnijih inženjerskih disciplina.
Sveobuhvatne informacije o studijskom programu, partnerskim institucijama, kolegijima, novostima i projektnim aktivnostima dostupne su na službenoj mrežnoj stranici programa MaStER_G i njegovoj LinkedIn stranici.
- Pozivam sve zainteresirane buduće studente i potencijalne partnere da prate našu mrežnu i LinkedIn stranicu kako bi bili pravodobno informirani o najnovijim vijestima, događanjima i mogućnostima koje pruža program MaStER_G, prof.dr.sc. Igor Petrović.
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