Objavljena prestižna lista: Čak sedmorica profesora FER-a uvrštena na popis najutjecajnijih u svijetu

Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:53 2 d 15.10.2026
17. listopad 2026.
Sedmorica znanstvenika FER-a našla su se među najutjecajnijima u svijetu. Jedan od njih otkriva što ograničava razvoj hrvatske znanosti.
Istraživači sa Sveučilišta u Stanfordu objavili su ažuriranu bazu najcitiranijih znanstvenika svijeta. Dvije su liste. Na listi za cjelokupnu karijeru nalazi se 149 hrvatskih znanstvenika, dok ih je na godišnjoj listi za 2025. ukupno 110.
Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), koji ove godine obilježava 70. godišnjicu djelovanja kao samostalna visokoobrazovna ustanova, u slavljeničkoj godini stižu lijepe vijesti. Čak sedmorica profesora tog fakulteta našla su se na jednoj ili objema listama.
Na objema listama najcitiranijih znanstvenika u svijetu, onoj za cjelokupnu znanstvenu karijeru i onoj za 2025. godinu, nalaze se profesori Sven Lončarić, Roee Diamant, Hrvoje Pandžić, Stjepan Picek i Damir Žarko. Na listu najcitiranijih znanstvenika za cjelokupnu karijeru uvršten je i Silvio Hrabar, dok se na godišnjoj listi, uz već spomenutu petoricu, nalazi Alan Jović.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:53 2 d 15.10.2026
Kako preživjeti transfer s faksa na posao? Saznajte na našoj obrazovnoj konferenciji
Koje su vještine danas važne i govori li prosjek išta o uspjehu na prvom poslu? Donosimo odgovore 6. studenog na konferenciji ‘Idemo u srednju!’.
15:55 1 d 16.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 3 d 14.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 5 d 12.10.2026
Samo svaki treći srednjoškolac osjeća se spremnim za posao. Kako to promijeniti?
Čak 70 % učenika upisuje strukovne škole, a tek svaki treći osjeća se spremnim za posao. Što im nedostaje na putu do prvog zaposlenja?
09:06 5 d 12.10.2026
Kakvi učenici dolaze na faks? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije srednja.hr
Koliko su brucoši spremni za faks nakon srednje škole? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo i o tome što mogu učiniti škole i fakulteti.
09:06 8 d 09.10.2026
Čestitamo, stigla je diploma kući: Evo posljednje stvari koju roditelji još trebaju riješiti
Završetak studija i dolazak diplome kući velika je stvar za cijelu obitelj. Dok traje slavlje, na vrata polako kucaju i neke nove obaveze.
12:37 9 d 08.10.2026
Što se krije iza problematičnog ponašanja učenika: Odgovor donosi socijalna pedagoginja
Vapaj za pomoć ili neposluh? Socijalna pedagoginja s 40 godina iskustva otkriva uzroke problematičnog ponašanja na konferenciji 'Idemo u srednju!'.
15:52 12 d 05.10.2026
Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
12:28 15 d 02.10.2026
Što više korisnika, to veći popust: Do 30% na pretplatu za vijesti iz obrazovanja
Škole, fakulteti i instituti mogu pretplatiti više kolega odjednom na srednja.hr i zajedno pratiti specijalizirane vijesti iz obrazovanja, bez oglasa.
15:10 16 d 01.10.2026
Pismo čitatelju maturantu: Od upisa u srednju do diplome smo uz tebe
Tu smo uz tebe od prve klupe do posljednjeg ispita. A sada, kad si punoljetan, imaš priliku i ti biti uz nas.
11:02 17 d 30.09.2026
Gdje studenti mogu jeftino ili besplatno trenirati? Ponuda uopće nije loša
Studenti iz Rijeke imaju priliku i za besplatne treninge. Sveučilište u Rijeci obavijestilo je o nizu besplatnih rekreativnih programa za studente.
09:05 13 h 17.10.2026
Izašla imena dobitnika rektorove nagrade u Zagrebu u 2026.: Provjerite jeste li na popisu
Sveučilište u Zagrebu objavilo je dobitnike rektorove nagrade u 2026. godini. Nagrađena su 123 rada u pet kategorija.
13:07 1 d 16.10.2026
Promijenjeno pravilo koliko dugo dio studenata može studirati: Ovo je 15 glavnih izmjena
Izmijenjen je ključni zakon za studente i profesore na fakultetima. Po novome izvanredni studenti mogu studirati trostruko duže od trajanja studija.
09:11 1 d 16.10.2026
Pripazite ako se prijavljujete: Ovo su situacije u kojima morate vraćati državnu stipendiju
U tijeku je natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju, a propisane su i situacije u kojima će studenti morati vratiti istu.
09:11 1 d 16.10.2026
Suprug riječke gradonačelnice, kao i bivši ministar, izgubili na dekanskim izborima. Ovo je nova čelnica
Docentica Ivanišević nova je dekanica Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Kandidat profesor Muzur, suprug riječke gradonačelnice, izgubio je.
13:53 2 d 15.10.2026
HAC će u 50 km autoceste 'upumpati' gotovo 13 milijuna eura, istražili smo što stoji iza velikog zahvata
Radovi će se izvoditi na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, promet neće stajati, ali neće biti ni 'glatko' za vozače.
08:16 14 h 17.10.2026
Vodič za zapošljavanje stranih radnika: Gdje pronaći radnika, radne dozvole i koliko to sve zapravo košta
Zapošljavanje radnika iz trećih zemalja uključuje niz administrativnih koraka, zakonskih uvjeta i troškova koje tvrtke moraju unaprijed planirati.
08:15 14 h 17.10.2026
U drugom stupu preko 15 milijardi eura u domaćoj imovini: Jedno društvo dominira
Više od polovice sredstava obveznih mirovinskih fondova u drugom stupu uloženo je u domaću imovinu. Iznos prelazi 15,7 milijardi eura.
07:35 14 h 17.10.2026
Dom za starije poskupio osam posto: Kupuju novi namještaj za 12 soba
Dom za starije kupuje novi namještaj. Investicija će ih koštati oko 24.000 eura. Početkom ljeta cijenu smještaja su podignuli za osam posto.
07:34 14 h 17.10.2026