Faks Objavljena prestižna lista: Čak sedmorica profesora FER-a uvrštena na popis najutjecajnijih u svijetu

Objavljena prestižna lista: Čak sedmorica profesora FER-a uvrštena na popis najutjecajnijih u svijetu

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

17. listopad 2026.

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Objavljena prestižna lista: Čak sedmorica profesora FER-a uvrštena na popis najutjecajnijih u svijetu

Najcitiraniji znanstvenici s FER-a | foto: FER

Sedmorica znanstvenika FER-a našla su se među najutjecajnijima u svijetu. Jedan od njih otkriva što ograničava razvoj hrvatske znanosti.

Istraživači sa Sveučilišta u Stanfordu objavili su ažuriranu bazu najcitiranijih znanstvenika svijeta. Dvije su liste. Na listi za cjelokupnu karijeru nalazi se 149 hrvatskih znanstvenika, dok ih je na godišnjoj listi za 2025. ukupno 110.

Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), koji ove godine obilježava 70. godišnjicu djelovanja kao samostalna visokoobrazovna ustanova, u slavljeničkoj godini stižu lijepe vijesti. Čak sedmorica profesora tog fakulteta našla su se na jednoj ili objema listama.

Čak sedmorica profesora FER-a na ovim su listama

Na objema listama najcitiranijih znanstvenika u svijetu, onoj za cjelokupnu znanstvenu karijeru i onoj za 2025. godinu, nalaze se profesori Sven Lončarić, Roee Diamant, Hrvoje Pandžić, Stjepan Picek i Damir Žarko. Na listu najcitiranijih znanstvenika za cjelokupnu karijeru uvršten je i Silvio Hrabar, dok se na godišnjoj listi, uz već spomenutu petoricu, nalazi Alan Jović.

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