Izašla imena dobitnika rektorove nagrade u Zagrebu u 2026.: Provjerite jeste li na popisu

Sveučilište u Zagrebu objavilo je dobitnike rektorove nagrade za akademsku godinu 2025./2026. Prijave su otvorene krajem veljače, a radovi su se zaprimali do konca kolovoza.

Povjerenstvo za rektorovu nagradu pregledalo studentske radove koje su predložile sastavnice i na temelju prijedloga povjerenstva rektor Stjepan Lakušić nagradio je ukupno 123 rada u pet kategorija.

U kategoriji 'nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad' nagrađeno je 77 radova, 23 rada nagrađena su u kategoriji 'nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad', a jedan rad nagrađen je u kategoriji 'nagrada za znanstveni i umjetnički rad većih razmjera - timski znanstveni i umjetnički rad'. Za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova dodijeljeno je pet nagrada, dok je 17 nagrada dodijeljeno u kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici, koja se dodjeljuje na prijedlog dekana ili rektora.

Sa Sveučilišta je priopćeno da će se dodjela rektorove nagrade održati u petak, 6. studenoga 2026. u 11 sati na Sveučilištu u Zagrebu (zgrada SEECEL-a), Radoslava Cimermana 88. Na dan dodjele nagrada studenti trebaju doći pred veliku svečanu dvoranu najkasnije do 9.15 sati (južni ulaz br. 3).

- Za dobitnike u kategoriji 'nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad' predviđena je novčana nagrada u iznosu od 200 eura po radu. U tu svrhu studenti trebaju ispuniti OBRAZAC te ga dostaviti na e-adresu: [email protected]. Prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade dobitnici su dužni pripremiti postere svojih radova. Izložba postera nagrađenih radova održavat će se u SEECEL-u od 6. do 13. studenoga, priopćeno je sa Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavku možete vidjeti ovogodišnji popis dobitnika rektorove nagrade na Sveučilištu u Zagrebu.