Varaju li vas kad vam kažu da meni u menzi košta 0,86 eura? 'Ispadne me duplo više'

Svugdje slušate da meni u menzi košta 0,86 eura, ali vaš račun uporno 'ispada' oko dva eura? Ovo je zbunilo i jednog osječkog studenta koji se potom o ovoj temi raspitivao u jednoj studentskoj grupi. Nitko vas nije lagao, cijena menija zaista je 0,86 eura, ali nije sva hrana koju vidite na pultu u menzi ujedno i na meniju.

- Mene zanima kako da znam što u menzi ulazi pod dnevni meni? Svi kažu, i svugdje tako piše, da u tih 0,86 eura ulazi i juha i glavno jelo, kruh, salata i voće/desert, ali bome kad god uzmem nešto ispadne me duplo više. Samo me zanima, kao, ima li razlike u tome koje glavno jelo i prilog uzimam, stoji u objavi.

Gdje provjeriti dnevni meni u menzi?

Svaka menza ima svoj dnevni meni. Uglavnom to bude jedan ili više 'klasičnih' te jedan vege meni. Meni obrok sastoji se od pojedinačnih jela iz šest skupina: juha (npr. npr. bečka), glavno jelo (npr. pečena piletina), prilog/varivo (npr. mlinci), salata (npr. od mrkvice), desert/napitak (npr. kokos kocka) i kruh (tri šnite)/pecivo. Važno je napomenuti da točno piše, primjerice, koji je kolač na meniju, a u ponudi ih često bude više. Kako biste 'ostali' u cijeni od 0,86 eura, morate uzeti baš taj navedeni kolač, dok biste ostale trebali doplatiti. Isto je i sa salatom, voćem... Također, ako uzmete sve iz menija osim, na primjer, juhe, svejedno ćete platiti 0,86 eura, a ne manje od toga.

Meni najčešće možete provjeriti na službenim internet stranicama određene menze (odnosno Studentskog centra koji njome raspolaže, fakulteta...) ili pak na licu mjesta, u menzi. Ponekad je zalijepljen na vratima, ponekad pokraj linije, ponekad se vidi na ekranu u menzi.

Ostala jela su slobodna ponuda

Taj meni student plaća 0,86 eura. To nije puna cijena, već samo trošak studenta, dok ostatak subvencionira država. Ova cijena na snazi je još od 2013. godine, od kada se nije promijenio Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata.

Nadalje, prema Pravilniku, davatelj usluge može studentima ponuditi i pojedinačna jela i druge prehrambene proizvode koji nisu sastavnice meni obroka, a pripadaju jednoj od skupina: pojedinačna jela, jednostavna jela, dodaci jelima, umaci, sendviči, namazi, mliječni proizvodi, kolači i sokovi/vode. Sve uz visinu potpore propisanu Pravilnikom.

Dakle, osim menija, menze imaju i 'slobodu ponudu', odnosno sva jela koja su taj dan pripremili, a nisu dio menija. Možete ih kupiti, no platit ćete ih nešto više od menija. Naravno, nećete platiti punu, ekonomsku cijenu koju bi platio netko bez subvencije na iksici, već subvencioniranu, ali ipak nešto višu nego što bi vas to ispalo u meniju. Točne cijene svakog takvog jela možete pronaći u Pravilniku.

Koliko jela dnevno možete kupiti po sniženoj cijeni ovisi o razini prava koju ostvarujete na iksici. O čemu ona ovisi možete pročitati ovdje.