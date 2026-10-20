Hrvatska je dobila 254 nova doktora znanosti: Ovo su njihova imena i fakulteti s kojih dolaze

Izašla imena dobitnika rektorove nagrade u Zagrebu u 2026.: Provjerite jeste li na popisu
Sveučilište u Zagrebu objavilo je dobitnike rektorove nagrade u 2026. godini. Nagrađena su 123 rada u pet kategorija.
13:07 4 d 16.10.2026
20. listopad 2026.
Najviše promoviranih, njih 43, stiže s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Slijedi Medicinski fakultet s 40 promoviranih.
Održane su dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ove subote. Rektor Stjepan Lakušić promovirao je 254 doktora znanosti i doktora umjetnosti.
Čestitajući novopromoviranima, njihovim mentorima i obiteljima, rektor Lakušić istaknuo je kako Sveučilište u Zagrebu u subotu slavi osobni uspjeh svakoga doktora znanosti i doktora umjetnosti, ali i njihov doprinos zajednici znanja kojoj pripadaju.
- Vaš znanstveni rad obogaćuje akademsku zajednicu, otvara prostor za nova istraživanja i pridonosi razvoju društva. Doktorat znanosti nije samo potvrda stečenoga znanja i istraživačkih sposobnosti, nego i obveza da se znanje nastavi razvijati, dijeliti i primjenjivati odgovorno, etično i u službi općega dobra, rekao je rektor.
Najviše promoviranih, njih 43, stiže s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Slijedi Medicinski fakultet s 40 promoviranih, Filozofski fakultet s njih 37 te Fakultet elektrotehnike i računarstva s njih 25.
Izašla imena dobitnika rektorove nagrade u Zagrebu u 2026.: Provjerite jeste li na popisu
Sveučilište u Zagrebu objavilo je dobitnike rektorove nagrade u 2026. godini. Nagrađena su 123 rada u pet kategorija.
13:07 4 d 16.10.2026
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16:39 6 d 14.10.2026
U ime promoviranih doktora znanosti i doktora umjetnosti na prvoj se svečanosti nazočnima obratila Fanika Mrsić s Medicinskoga fakulteta, a na drugoj Tihana Hrg s Filozofskoga fakulteta. Mrsić je rekla kako ova svečanost predstavlja važan trenutak za sve promovirane doktore znanosti i doktore umjetnosti, u kojem se dugogodišnji rad, ustrajnost i predanost znanju susreću s priznanjem. Također, kako je rekla, promocija prije svega predstavlja kraj puta koji je obuhvatio postavljanje pitanja, proces istraživanja, nošenje sa sumnjama, dolazak do novih spoznaja i neprestano traganje za istinom.
Hrg je u svome govoru posebno zahvalila svima koji su nove doktore znanosti i doktore umjetnosti podržavali i pratili na zahtjevnom putu izrade doktorskih disertacija mentoricama i mentorima, kolegama, obitelji, prijateljima i najbližima. Istaknuvši kako je najveća vrijednost znanstvenoga puta upravo u tome što doktore znanosti i doktore umjetnosti istodobno čini sigurnijima u ono što znaju i poniznijima pred onim što tek trebaju otkriti, poručila je kako je upravo ta spoznaja njihova snaga koja se odgleda u otvorenosti uma, intelektualnoj čestitosti i trajnoj znatiželji.
Od Sveučilišta u Zagrebu zatražili smo popis promoviranih doktora znanosti i doktora umjetnosti. Možete ga pronaći u dokumentu u nastavku.
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