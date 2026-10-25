Dekan ima svoju studentsku savjetnicu: 'Iznimno ozbiljna i odgovorna zadaća'

Prije početka akademske godine, i tako već zadnjih nekoliko godina, Veterinarski fakultet u Zagrebu raspisuje natječaj za studenta savjetnika dekana. Radi se o novom mjestu koje je 2022. godine uveo tada novoizabrani dekan Marko Samardžija.

Student savjetnik dva sata tjedno u uredu Studentskog zbora savjetuje studente oko studiranja, studenti mu se mogu obratiti e-mailom te radi na osmišljavanju aktivnosti i unaprjeđenju kvalitete studiranja. K tome, najmanje jednom mjesečno u pisanom obliku izvještava Upravu i Studentski zbor o najčešćim upitima studenata i uočenim problemima.

'Smatram da se otvorenim dijalogom i međusobnom suradnjom mogu pronaći kvalitetna i ostvariva rješenja'

Savjetnikom može postati student četvrte, pete ili šeste godine. Za posao je plaćen kao demonstrator na fakultetu. U ovoj akademskoj godini za savjetnicu je izabrana Klara Kos, studentica pete godine veterinarske medicine.

- Kroz različite aktivnosti na Fakultetu imala sam priliku surađivati sa studentima, nastavnicima i drugim djelatnicima te upoznati različite aspekte studentskog i fakultetskog života. Posebno iskustvo u tom smislu stekla sam kroz višegodišnji rad u znanstveno-stručnom časopisu studenata veterinarske medicine Veterinar, u kojem trenutno obnašam funkciju glavne urednice. Za kandidaturu me posebno motivirala mogućnost aktivnijeg sudjelovanja u povezivanju studenata s upravom Fakulteta. Smatram da kvalitetno predstavljanje studentske perspektive zahtijeva otvorenost prema različitim mišljenjima, dostupnost studentima te spremnost da se njihovi prijedlozi i poteškoće sagledaju konstruktivno i prenesu na način koji može dovesti do konkretnih rješenja. Jako važnim smatram studentima približiti mogućnosti koje im Fakultet pruža te ih poticati na aktivnije sudjelovanje u njegovu stručnom, znanstvenom i društvenom životu, govori nam Kos o razlozima za kandidaturu.

Primarnom zadaćom, navodi, smatra održavanje otvorene i kvalitetne komunikacije između studenata i dekana. Želi biti dostupna studentima, saslušati njihove prijedloge, mišljenja i poteškoće te ih na konstruktivan način prenijeti dekanu.

- Važnim smatram aktivno sudjelovanje u razmatranju pitanja koja se odnose na kvalitetu studiranja i studentski život te pružanje studentske perspektive prilikom donošenja odluka koje se na njih odnose. Vjerujem da je za uspješno obavljanje ove funkcije važno dobro poznavanje studentskih potreba, ali i razumijevanje načina rada i mogućnosti Fakulteta. Smatram da se otvorenim dijalogom i međusobnom suradnjom mogu pronaći kvalitetna i ostvariva rješenja, odgovara Kos.

Dekan: 'Steći će iznimno dragocjeno iskustvo'

Zašto mu je potreban student savjetnik, dekan Samardžija pojasnio nam je još u 2022. godini. Kazao je kako su nastavnici tu zbog studenata, a ne studenti zbog njih.

- Mnogi naši odlični studenti nakon stjecanja diplome doktora veterinarske medicine svoj su rad nastavili u okružju Veterinarskog fakulteta kao naši mladi suradnici istraživači. Tako su mnogi moji vrsni studenti danas moji cijenjene kolegice i kolege. Pozicija studenta savjetnika dekana koji se bira iz redova najboljih omogućit će izabranome da na svim razinama podrobno upozna sustav djelovanja i rada jedne kvalitetne visokoškolske ustanove te će steći iskustvo koje će mu biti iznimno dragocjeno ukoliko jednom, nakon završetka studiranja, odluči aplicirati na suradničko radno mjesto ili se priključiti nekom znanstvenoistraživačkom timu u okviru nekog od međunarodnih projekata. U svakom slučaju, kao kandidat za dekana fakulteta koji je u svome programu istaknuo nužnost otvaranja pozicije studenta savjetnika dekana drago mi je da sam dobio priliku planirano i ostvariti te ne sumnjam da će naša suradnja biti jedan od najboljih alata za pravovremeno detektiranje i traženje rješenja za mnoga studentska pitanja, kazao nam je Samardžija u 2022. godini.

'Vjerujem da se studenti danas suočavaju i s izazovima financijske samostalnosti'

Koja pitanja najviše muče studente veterine? Kos objašnjava da se radi o vrlo zahtjevnom studiju jer obuhvaća opsežno teorijsko znanje i usvajanje brojnih praktičnih kompetencija, znanja i vještina. Jedan od glavnih izmjena, naglašava, jest uskladiti nastavne obveze, učenje i praktični rad s drugim aspektima studentskog života.

- Smatram da je studentima važno omogućiti povezivanje teorijskih znanja s njihovom praktičnom primjenom te ih poticati na stjecanje dodatnih iskustava kroz stručnu praksu, volontiranje i druge izvannastavne aktivnosti. Gledajući šire, vjerujem da se studenti danas suočavaju i s izazovima financijske samostalnosti, organizacije vremena te neizvjesnosti povezane s budućim zaposlenjem. Upravo zato smatram važnim da Fakultet, uz obrazovanje, pruža i podršku osobnom i profesionalnom razvoju svojih studenata, ističe Kos.

Veterinarsko zanimanje emocionalno je zahtjevno

Veterinarsko zanimanje ono je u kojem se vode teške emocionalne bitke. Doktor veterinarske medicine Milan Marić s kojim smo razgovarali krajem prošle godine kazao je kako mu je najteže pet minuta nakon provedene eutanazije primiti sljedećeg pacijenta. Tada smo ga pitali pripremaju li profesori buduće veterinare kako se nositi u takvim situacijama.

- Veterinarski fakultet završio sam na Sveučilištu u Zagrebu u razdoblju od 2004. do 2010. Bilo je nešto malo govora o toj temi, ali svakako nedovoljno da bi nas pripremilo za situacije iz stvarnog života. Poznajem neke kolege koji su odustali od prakse jer im je to bio prevelik psihički pritisak i teško su se nosili s gubicima. Danas je situacija nešto povoljnija za buduće kolege koji se školuju na Veterinarskom fakultetu, puno je veća osviještenost oko ovog problema i daju se neke osnovne smjernice kako prihvatiti situaciji i kako se nositi s njom. Svakako, poželjno bi bilo uvrstiti i pomoć stručnih osoba iz psiholoških i filozofskih znanosti, no i tu se priprema jedan projekt suradnje veterinarskog fakulteta sa psihološkim udrugama upravo oko ovog problema u kojima sam i sam pozvan da budem dio projekta sa svojim videima čemu se iznimno veselim, najavio je tada Marić.

Kos nam kaže kako na fakultetu posebnu pozornost posvećuju mentalnom zdravlju i pružanju podrške tijekom studiranja. Postoji Ured za razvoj karijere, akademsko i psihološko savjetovanje gdje se studentima pruža pomoć u organizaciji i planiranju učenja te upravljanju stresom. Nastavlja, studentima je dostupna i psihološka podrška pri suočavanju s različitim osobnim izazovima.

- Smatram da je iznimno važno da studenti znaju kako se u izazovnim i zahtjevnim situacijama uvijek imaju kome obratiti za podršku i pomoć. Pritom je važno stvoriti okruženje u kojem će se osjećati sigurno i slobodno izraziti svoje poteškoće te u kojem će traženje pomoći biti prepoznato kao sastavni dio brige o vlastitom zdravlju, osobnoj dobrobiti i uspješnom studiranju.

'Ulogu savjetnice dekana doživljavam kao iznimno ozbiljnu i odgovornu zadaću'

Savjetnica dekana ističe da nema ovlasti samostalno donositi odluke, ali vjeruje da može pridonijeti prepoznavanju potreba studenata i pronalaženju mogućih rješenja. Voljela bi se usmjeriti na unaprjeđenje komunikacije između studenata i uprave fakulteta, poticanje studentskih inicijativa te veću informiranost studenata o mogućnostima koje im se pružaju tijekom studija. Podsjetimo, u 2025. godini pisali smo da je Veterinarski fakultet bio jedan od onih gdje ni jedan student ne odlazi na Erasmus studijski boravak, a broje oko tisuću studenata. Tada su s fakulteta razjasnili kako se kod njih studenti prijavljuju na Erasmus+ stručnu praksu.

- Smatram da Fakultet nudi brojne mogućnosti za stjecanje dodatnih znanja i iskustava, a voljela bih potaknuti studente da ih što više koriste. Željela bih poticati aktivnije uključivanje studenata u stručne, znanstvene i druge izvannastavne aktivnosti jer iz vlastitog iskustva znam koliko takav angažman može pridonijeti osobnom i profesionalnom razvoju, ističe Kos.

Zanima nas koja je razlika između nje i predstavnika u studentskom zboru. Kaže, studentski zbor službeno je predstavničko tijelo studenata koje zastupa njihove interese i sudjeluje u radu fakultetskih tijela u skladu sa svojim ovlastima. Uloga studentske savjetnice, pojašnjava, temelji se na neposrednoj suradnji s dekanom, kojem savjetnica može prenijeti studentska iskustva, prijedloge i mišljenja te pružiti dodatnu perspektivu o pitanjima važnima za studentski život. Cilj im je ipak zajednički, ističe, a to je zastupanje interesa studenata i doprinos unaprjeđenju kvalitete studiranja zbog čega će surađivati.

- Ulogu savjetnice dekana doživljavam kao iznimno ozbiljnu i odgovornu zadaću jer ona zahtijeva objektivnost, otvorenost prema različitim mišljenjima i spremnost na konstruktivnu suradnju. Vjerujem da ovakav oblik suradnje može pridonijeti kvalitetnijoj komunikaciji i međusobnom razumijevanju studenata i uprave Fakulteta. Stoga bih ga svakako preporučila i drugim fakultetima, uz naglasak na to da njegova uspješnost uvelike ovisi o obostranoj spremnosti na suradnju, zaključuje Kos.