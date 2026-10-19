Zagrebački fakultet dobiva psihologa za studente: Poznato i radno vrijeme

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu (FPZG) otvara Savjetovalište za studente, i to 26. listopada 2026. Namijenjeno je pružanju psihološke podrške studenticama i studentima koji se suočavanju s izazovima i nedoumicama tijekom studiranja.

Radno vrijeme

- Uvođenjem Savjetovališta Fakultet želi studentima približiti dodatnu mogućnost podrške tijekom studiranja i potaknuti otvoren razgovor o iskustvima i izazovima studentskog života. Pozivamo sve studentice i studente da se jave i iskoriste ovu mogućnost podrške tijekom studiranja, poručili su s FPZG-a.

Savjetovalište će raditi svakog ponedjeljka od 9 sati, a lokacija je dvorana 503 na 5. katu. Obvezna je prethodna najava putem e-maila na adresu: [email protected].

'Za razgovor nije potrebno čekati da se pojavi velik problem'

- Studentski život donosi mnogo novih iskustava i prilika, ali i situacija koje nisu uvijek jednostavne. Usklađivanje akademskih i privatnih obveza, odnosi s drugim ljudima, očekivanja i donošenje odluka samo su neki od izazova s kojima se studenti mogu susresti tijekom studiranja. Ponekad nam razgovor i drugačija perspektiva mogu pomoći da bolje razumijemo sebe i situacije u kojima se nalazimo te lakše pronađemo načine za suočavanje sa svakodnevnim izazovima, napisali u s FPZG-a u službenoj objavi.

Savjetovalište je, dodali su, zamišljeno kao siguran prostor u kojem studenti mogu zastati, posvetiti se pitanjima koja ih zaokupljaju i dobiti podršku u promišljanju vlastitih iskustava i potreba. Za razgovor, naveli su, nije potrebno čekati da se pojavi velik problem, podrška može biti korisna i kada jednostavno želimo bolje razumjeti neku situaciju, odnose s drugima ili vlastite reakcije.