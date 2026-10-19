Studenti, imate ideju za top aktivnosti? SC dijeli novac, ovo su datumi prijave

Povjerenstvo će na temelju ocjena projektnih prijava utvrditi je li prijava odobrena/neodobrena te visinu dodijeljenih sredstava.
Studenti, imate projekt iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti namijenjen studentima? Studentski centar Rijeka u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova poziva studente i studentske organizacije da se prijave za financijsku potporu takvih studentskih aktivnosti.
Podsjetimo, prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, naručitelj posla dužan je platiti posredniku (studentskom centru) naknadu u iznosu od 0,5 posto neto iznosa naknade studenta za obavljeni posao. Kod ovog poziva riječ je o tom novcu - ta se sredstva namjenski koriste za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.
Dva kruga i rokovi za prijavu
Pozivom obuhvaćena dva roka (kruga) prijava. Prvi se odnosi na projekte odnosno projektne aktivnosti čije je vrijeme provedbe u razdoblju od 1. listopada 2026. godine do u pravilu 31. ožujka 2027. godine. Prijave su počele te traju do 14. studenog. Drugi se odnosi na one čije je vrijeme provedbe u pravilu u razdoblju od 1. travnja 2027. godine do 30. rujna 2027. godine. Prijave traju od 1. veljače 2027. godine do 2. ožujka 2027. godine.
Dokumentacija se predaje i poštom i elektroničkim putem. Adresa elektroničke pošte je [email protected], a prijave elektroničkim putem zaprimaju se do 23:59 sati posljednjeg dana roka za podnošenje prijava. Kad je riječ o pošti, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (vidljiv na poštanskom pečatu na poslanoj prijavi), smatra se danom predaje Povjerenstvu.
Povjerenstvo će na temelju ocjena projektnih prijava, Odlukom o dodjeli financijskih sredstava utvrditi je li prijava odobrena/neodobrena te visinu dodijeljenih sredstava, u iznosu koji je uvjetovan kvalitetom prijavljene aktivnosti, odnosno projekta.
Kriteriji po kojima se dodjeljuju bodovi, njih ukupno 100, jasno su raspisani u pozivu. Za opis projekta možete ostvariti maksimalno 30 bodova. Doprinos studentskom standardu i kvaliteti studentskog života u okviru Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta u Rijeci i ostalih visokih škola boduje se s 20 bodova. Uključenost osoba s manje mogućnosti boduje se s 5 bodova. Bodove, njih 10, možete dobiti i za inovativnost projekta. Još 10 bodova ide na izvodljivost projekta, još 10 za održivost te još 10 za optimalnost troškova. Medijska vidljivost projekta boduje se s 5 bodova.
Više informacija, kao i uvjete prijave, možete pronaći u dokumentu u nastavku.