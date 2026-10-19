Studenti, imate ideju za top aktivnosti? SC dijeli novac, ovo su datumi prijave

Studenti, imate projekt iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti namijenjen studentima? Studentski centar Rijeka u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova poziva studente i studentske organizacije da se prijave za financijsku potporu takvih studentskih aktivnosti.

Podsjetimo, prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, naručitelj posla dužan je platiti posredniku (studentskom centru) naknadu u iznosu od 0,5 posto neto iznosa naknade studenta za obavljeni posao. Kod ovog poziva riječ je o tom novcu - ta se sredstva namjenski koriste za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Dva kruga i rokovi za prijavu

Pozivom obuhvaćena dva roka (kruga) prijava. Prvi se odnosi na projekte odnosno projektne aktivnosti čije je vrijeme provedbe u razdoblju od 1. listopada 2026. godine do u pravilu 31. ožujka 2027. godine. Prijave su počele te traju do 14. studenog. Drugi se odnosi na one čije je vrijeme provedbe u pravilu u razdoblju od 1. travnja 2027. godine do 30. rujna 2027. godine. Prijave traju od 1. veljače 2027. godine do 2. ožujka 2027. godine.

Dokumentacija se predaje i poštom i elektroničkim putem. Adresa elektroničke pošte je [email protected], a prijave elektroničkim putem zaprimaju se do 23:59 sati posljednjeg dana roka za podnošenje prijava. Kad je riječ o pošti, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (vidljiv na poštanskom pečatu na poslanoj prijavi), smatra se danom predaje Povjerenstvu.

Za što se dobivaju bodovi?

Povjerenstvo će na temelju ocjena projektnih prijava, Odlukom o dodjeli financijskih sredstava utvrditi je li prijava odobrena/neodobrena te visinu dodijeljenih sredstava, u iznosu koji je uvjetovan kvalitetom prijavljene aktivnosti, odnosno projekta.

Kriteriji po kojima se dodjeljuju bodovi, njih ukupno 100, jasno su raspisani u pozivu. Za opis projekta možete ostvariti maksimalno 30 bodova. Doprinos studentskom standardu i kvaliteti studentskog života u okviru Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta u Rijeci i ostalih visokih škola boduje se s 20 bodova. Uključenost osoba s manje mogućnosti boduje se s 5 bodova. Bodove, njih 10, možete dobiti i za inovativnost projekta. Još 10 bodova ide na izvodljivost projekta, još 10 za održivost te još 10 za optimalnost troškova. Medijska vidljivost projekta boduje se s 5 bodova.

Više informacija, kao i uvjete prijave, možete pronaći u dokumentu u nastavku.