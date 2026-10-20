PMF otvorio vrata obnovljene zgrade: U obnovu je uloženo gotovo 25 milijuna eura

Održano je svečano otvorenje obnovljene zgrade Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu. Riječ je o povijesnoj zgradi na Rooseveltovu trgu, čija je cjelovita obnova koštala gotovo 25 milijuna eura. U obnovljenoj zgradi već se provodi nastava, a sad je upriličena i svečanost otvorenja.

Zgrada Biološkog odsjeka izgrađena još 1898. godine, u obnovu je morala nakon potresa 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 24.917.013,80 eura, a sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te državnog proračuna. Za građevinske radove izdvojeno je gotovo 19 milijuna eura.

- Cilj obnove bio je očuvati vrijednu povijesnu arhitekturu, a istodobno osigurati suvremene uvjete za znanstveno-istraživački i nastavni rad. Projekt je zahtijevao usklađivanje konzervatorskih uvjeta s primjenom suvremenih građevinskih standarda i zahtjeva za sigurnost, energetsku učinkovitost i pristupačnost, navedeno je u priopćenju PMF-a.

Što se sve dobilo obnovom?

Kao najvažnije zahvate ističu ugradnju armiranobetonskih međukatnih ploča i stubišta, izvedbu čeličnih nosivih konstrukcija te ojačanje zidova karbonskim vlaknima. Tim zahvatima zgradu su učinili znatno optornijima na potrese, a prostor je usklađen s propisima o protupožarnoj zaštiti, zaštiti na radu i pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti.

Tijekom obnove Biološki odsjek prebačen je na više lokacija. Nastava se održavala u prostorima upravne zgrade Kraša, Veterinarskog fakulteta i Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, dok se dio nastavnih i istraživačkih aktivnosti odvijao u zgradama PMF-a na Horvatovcu.

- Posebno zahtjevno bilo je osigurati kontinuitet praktične nastave i laboratorijskih istraživanja koja zahtijevaju specijaliziranu opremu i odgovarajuće prostorne uvjete. Zahvaljujući predanosti djelatnika, dobroj organizaciji i suradnji s partnerskim institucijama, nastavni procesi i znanstveni projekti uspješno su se nastavili i tijekom obnove, priopćili su s PMF-a.

'Važan korak u daljnjem razvoju Odsjeka'

Podsjetimo, Biološki odsjek najveći je odsjek PMF-a i okuplja više od 250 djelatnika koji provode znanstvena istraživanja u brojnim područjima biologije, uključujući botaniku, fiziologiju, mikrobiologiju, molekularnu biologiju i ekologiju.

- Povratak u obnovljenu zgradu i početak održavanja nastave u moderniziranim prostorima važan su korak u daljnjem razvoju Odsjeka. Unaprijeđena infrastruktura omogućit će kvalitetnije izvođenje nastave, učinkovitiji znanstveno-istraživački rad te stvaranje boljih uvjeta za razvoj novih istraživačkih projekata i jačanje međunarodne suradnje, navode s PMF-a.