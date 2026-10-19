Studentima daju 4.200 eura godišnje kako bi lakše studirali: Evo tko se može prijaviti

Upis fakulteta za mnoge je logičan korak na obrazovnom putu. Međutim, za djecu koja odrastaju izvan vlastite obitelji, u domovima i udomiteljskim obiteljima, to može biti veliki izazov. Studiranje je, naročito izvan mjesta stanovanja, veliki financijski izdatak.

Potpora po studentu 4.200 eura

OTP banka zato već treću godinu zaredom provodi program 'Drugačiji svijet' – putem njega mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi nude izdašnu stipendiju. Nju u ovoj godini može dobiti petero studenata, s time da ih još 15 nastavlja primati stipendiju iz prethodnih godina. Uz povećanje mjesečnog iznosa stipendije s 300 na 350 eura, godišnja potpora po studentu sada iznosi 4.200 eura.

Stipendije se isplaćuju tijekom svih 12 mjeseci u godini sve do završetka studija, uz uvjet redovitog ispunjavanja akademskih obveza. Tri stipendije namijenjene su brucošima prijediplomskih studija, a dvije studentima koji su prvi puta upisali višu godinu prijediplomskog i diplomskog studija. Prijavitelji moraju biti redoviti studenti.

- U OTP banci vjerujemo da mladi ljudi zaslužuju priliku za obrazovanje i ostvarenje svojih potencijala, neovisno o životnim okolnostima u kojima odrastaju. Posebno nas veseli što tri godine zaredom uspješno osiguravamo sredstva za podršku. Rast životnih troškova predstavlja dodatno opterećenje za mlade koji tijekom studiranja nemaju odgovarajuću roditeljsku podršku. Zato smo odlučili povećati iznos stipendije kako bismo im osigurali veću financijsku sigurnost i olakšali svakodnevne troškove studiranja, poručuju iz OTP banke.

Boduju se uspjeh u školi i na faksu, ali i dodatne nagrade i aktivnosti

Rok za podnošenje molbi je do 31. listopada 2026. godine do 12:00 sati. Prijava se vrši popunjavanjem prijavnice. Osim što moraju biti državljani Republike Hrvatske i djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kandidati ne smiju biti ponavljači razreda niti godine na studiju, osim iz opravdanih razloga, i moraju imati završenu srednju školu.

Rang-lista će se sastavljati na temelju ocjena u srednjoj školi, odnosno na studiju, za brucoše i ocjena na maturi, a bodove donose i pohvale te posebne nagrade, kao i uspjesi u dodatnim aktivnostima. Sve detalje možete pronaći u natječaju na poveznici.