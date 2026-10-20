Studenti prijete prosvjedom, stotine ih nije dobilo plaću za rujan: 'Ispričavamo se'

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu zaprijetio je prosvjedom ispred trogovina Studenac. Kako tvrde, oko 200 studenata u Splitu i 800 diljem Hrvatske još uvijek nije dobilo plaću za rujan za svoj rad u trgovinama te tvrtke.

'Ako se ovo pitanje hitno ne riješi, studenti će biti primorani svoja osnovna prava tražiti prosvjedom'

- Radi se o oko 1.000 eura po studentu za pošteno odrađen posao na blagajnama i u trgovinama. Radnicima je plaćeno jer ih štiti zakon. Studentima nije – njihov se rad tretira kao 'dug dobavljaču'. Zakon dopušta da se studenti odmah isplate. To je odluka Studenca. Studenti traže ono što im pripada – isplatu za rad koji su odradili. Studenti nisu dobavljači. Rad je rad. Ako se ovo pitanje hitno ne riješi, studenti će biti primorani svoja osnovna prava tražiti prosvjedom ispred trgovina Studenac. Vrijeme je za isplatu, priopćio je splitski Studentski zbor putem društvenih mreža.

Studenac: 'Iskreno se ispričavamo'

Iz Studenca studentima jutros stižu isprika i obećanje da će s isplatama započeti čim prije.

- Iskreno se ispričavamo studentima zbog kašnjenja u isplati naknada za njihov rad u rujnu. Otvaranjem predstečajnog postupka nastupila su zakonska ograničenja u podmirenju obveza nastalih prije njegova otvaranja, što je utjecalo i na način podmirenja obveza prema studentskim centrima, putem kojih se obračunavaju i isplaćuju studentske naknade. Zbog zakonskih obveza povezanih s predstečajnim postupkom bilo je potrebno pribaviti odobrenje za izravno podmirenje obveza prema studentskim centrima za rad obavljen do 29. rujna. Odobrenje smo zaprimili jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, a već jutros zatražili smo od studentskih centara da nam što prije dostave račune kako bismo odmah mogli započeti s isplatama, stoji u očitovanju Studenca.

Ističu i da su studenti iznimno važan dio njihova poslovanja te su im iskreno zahvalni na 'vrijednom radu, predanosti i doprinosu koji svakodnevno daju našim trgovinama i cijelom Studencu'.

- Upravo zato bilo nam je posebno važno pronaći rješenje koje će usprkos otvaranju predstečajnog postupka omogućiti isplatu njihovih zasluženih naknada. Još jednom im zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju te ćemo sada, kada je rješenje osigurano, naknade za njihov rad isplatiti u najkraćem mogućem roku, navode iz Studenca.

Lani su bili među najčešćim poslodavcima studentima

Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje je srednja.hr objavila u svibnju ove godine, upravo je Studenac u 2025. godini bio jedan od najčešćih poslodavaca studenata. Prošle su godine zapošljavali studente u čak šest gradova diljem Hrvatske. Krajem rujna ova je tvrtka podnijela zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, a tada su, kako smo pisali, pojedini studentski centri izvijestili da su 'do daljnjeg onemogućili podizanje ugovora o obavljanju studentskih poslova za navedenog poslodavca'.

U srpnju su se našoj redakciji obratili studenti koji su radili u Studencu u Splitu, tvrdeći da im je satnica bez ikakve obavijesti snižena za jedan euro, a tvrdili su i da postoje ozbiljni propusti tijekom obavljanja studentskih poslova. Međutim, tvrtka je demantirala tvrdnje studenata.

Dopuna teksta, 20. listopada 2026. u 12:36 h: Oglasili se i studentski centri

Studentski centar u Zagrebu izvijestio je da su predstavnici studentskih centara održali ovog utorka sastanak s Upravom trgovačkog lanca Studenac d.o.o. povodom isplate naknada za rad studenata obavljen tijekom rujna.

- Postignut je dogovor o podmirenju svih dospjelih obveza te će svi ugovori koji su realizirani i za koje je izdan račun biti u cijelosti isplaćeni do kraja ovog tjedna, sukladno članku 11. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20). Temeljem članka 12. istog Zakona, tek nakon što poslodavac Studenac d.o.o. u potpunosti podmiri sve svoje dospjele obveze prema studentima i studentskim centrima, bit će ponovno omogućeno podizanje novih studentskih ugovora za rad kod navedenog poslodavca za studente koji to budu htjeli, priopćio je zagrebački Studentski centar.