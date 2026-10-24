Ovaj kolegij ne trebate unaprijed smatrati teškim samo zato što uključuje brojke: Profesori objasnili zašto

Kad student dobije rezultat statističkog testa, to ne znači da razumije zašto je odabrao upravo taj test, koje su njegove pretpostavke, što zapravo znači dobivena p-vrijednost ili kakav zaključak smije izvesti iz rezultata. Pogotovo ako mu je taj rezultat dao - ChatGPT. Zato predavač Vatroslav Jelovica sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti na kolegiju Statistika više ne inzistira samo na točnom odgovoru, već i na razumijevanju tog odgovora. Dobiti i razumjeti odgovor, kaže, dvije su sasvim različite stvari.

- Statistika nije samo računanje, nego i način razmišljanja o podacima, neizvjesnosti i dokazima. Umjetna inteligencija (AI) može nam pomoći u računanju i obradi podataka, ali odgovornost za razumijevanje rezultata i zaključivanje i dalje ostaje na čovjeku. Zato ne mislim da zbog AI-ja statistiku trebamo učiti manje, nego da trebamo još jasnije odrediti što zapravo želimo da studenti nauče, objašnjava Jelovica.

Isto nam priča i Irena Palić, zamjenica pročelnika Katedre za statistiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Danas još više inzistira na tome da studenti razumiju ono što rade, a ne samo da dođu do točnog rezultata. Smatra da nema smisla zabranjivati ili ignorirati AI jer je on već postao dio procesa učenja, stoga studente pokušava usmjeriti da AI koriste za provjeru vlastitog rješenja ili za dodatne zadatke za vježbu.