Sveučilište ima odsjek za odnose s javnošću, ali i odjeljak za odnose s javnošću. Dobili i prorektora

Odnosi s javnošću, čini se iz sistematizacije radnih mjesta, očito su vrlo važni na Rektoratu Sveučilišta u Splitu. Pukom pretragom kontakata Rektorata na sveučilišnoj internetskoj stranici, za oko zapinju dva naizgled ista, ali ipak različita radna mjesta: voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću i voditeljica Odjeljka za odnose s javnošću. Ona su kategorizirana pod Ured rektora - Odsjek za odnose s javnošću, gdje je i radno mjesto referentica za poslove odnose s javnošću i organizaciju događanja.

Dobili smo sistematizaciju radnih mjesta. Ovo je opis Odsjeka za odnose s javnošću

Kako bismo provjerili u čemu je razlika ovih radnih mjesta, od Rektorata Sveučilišta u Splitu zatražili smo Pravilnik o unutarnjem ustroju radnih mjesta/položaja Rektorata Sveučilišta u Splitu. Taj dokument, inače, nije javno dostupan, no u njemu stoji kako je objavljen na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu.

Prema tom pravilniku jedna od ustrojstvenih jedinica Rektorata Sveučilišta jest Ured rektora. Pod ured rektora spadaju Odsjek za marketing i medije, Odsjek za kulturu, umjetnost i izdavaštvo, Mediteranski institut za istraživanje života, Samostalni studiji Sveučilišta u Splitu, ali i Odsjek za odnose s javnošću.