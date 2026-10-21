Na Filozofskom otkazan skup komunista koji žele novu partiju: Desničari pozivaju i na uhićenja

Događaj 'Meet the communist' (Upoznaj komunista), koji je bio zakazan na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, otkazan je nakon reakcija akademske zajednice i zainteresirane javnosti, izvijestio je Fakulet. Naime riječ je o skupu koji su zajednički organizirali Revolucionarni komunistički savez (RKS) i Klub studenata Filozofskog fakulteta (KSFF), a Klub ga je najavio na svojim društvenim mrežama.

- Uprava Fakulteta zaprimila je brojne upite i reakcije članova akademske zajednice i zainteresirane javnosti. Pojedini dopisi sadržavali su uz ostalo i pozive na uključivanje policije i sigurnosno-obavještajne agencije. Stoga smo zatražili od Kluba studenata Filozofskog fakulteta očitovanje o organizatorima, sadržaju programa, govornicima i planiranim aktivnostima. Unatoč upućenom zahtjevu, traženo očitovanje nismo zaprimili, napisali su na društvenim mrežama FFZG-a.

U objavi ističu da je uvidom u javno dostupne stranice Revolucionarnog komunističkog saveza vidljivo je da se organizacija otvoreno zalaže za revolucionarnu promjenu postojećega političkog sustava, ukidanje institucija, vlade i predsjednika države te izgradnju revolucionarne komunističke partije. Među navedenim ciljevima nalaze se i političko organiziranje mladih i studenata, pridobivanje novih članova te širenje organizacijskog djelovanja, uključujući fakultete, prenijeli su u objavi.

Kao glavni razlog otkazivanja navode to što organizator nije odgovorio na pitanja

Na stranici RKS-a piše da su oni jugoslovenska sekcija Revolucionarne komunističke internacionale. Opisuju se kao organizaciju radnika, studenata i učenika okupljenih oko ideja marksizma. Kao svoj cilj ističu izgradnju radničke partije s komunističkim programom uspostavljanja vlasti radničke klase. RKS izdaje i svoje glasilo Komunistička revolucija, a ima ogranke u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji.

U objavi u kojoj FFZG upoznaje javnost s otkazivanjem događaja, ističu da žele ostati prostor slobode mišljenja, kritičkog propitivanja, akademskog dijaloga i sučeljavanja različitih, pa i radikalnih političkih i društvenih ideja. Međutim nakon toga dodaju da su skup morali zabraniti zbog odgovornosti kao institucije.

- Kao što je jučer na Danu Fakulteta naglašeno više puta, sloboda mišljenja i govora, demokratske vrijednosti, tolerancija i odgovornost prema društvenoj zajednici temelj je našeg postojanja. Vjerujemo da svi dijelimo mišljenje kako Fakultet mora ostati mjesto kritičkog promišljanja društvenih promjena, a ne poligon za političko regrutiranje ili organiziranje revolucionarnih pokreta. Stoga, budući da organizatori nisu dostavili tražene informacije, Uprava postupajući odgovorno za zakonitost rada i korištenje fakultetskih prostora te sigurnost prisutnih, ne može odobriti održavanje najavljenog događaja u prostorijama i prostorima Fakulteta.

'Moći ćete diskutirati s ljudima koji su dio internacionalne borbe'

Otkazani događaj trebao se održati u srijedu s početkom u 18 sati u prostoru KSFF-a. Najavljen je na društvenim mrežama Kluba, dok ga RKS ni nije službeno najavio.

- Drage, dragi i sve drago između i naokolo, u srijedu nam se pridružite programu Meet the communist, namijenjenom za upoznavanje s idejama marksizma, okupljanje u kojem ljudi mogu pronaći mjesto za diskusiju o komunizmu, kapitalizmu, revoluciji, ali i drugim stvarima kao što su znanost, filozofija. U Klubu ćete moći naći i komunističku literaturu i novine. Program vodi Revolucionarni komunistički savez pa ćete moći razgovarati i diskutirati i s ljudima koji su dio internacionalne borbe protiv kapitalizma, stoji u pozivu na događaj koji je objavio Klub studenata.

Savez se zalaže za svjetski socijalizam

U objavi nije navedeno tko bi konkretno govorio na skupu, a ni na stranici RKS-a nisu potpisani njegovi članovi. U rubrici 'o nama' na web stranici ističu svoje ciljeve i politička razmišljanja, a između ostalog navode i da se zalažu za uvođenje svjetskog socijalizma.

- Naša internacionala i organizacija nude alternativu ćorsokaku političkog i ekonomskog sistema – to je komunizam. Revolucionarni komunistički savez ima viziju uspostavljanja svjetskog socijalizma. Prema ovom cilju usklađujemo sve ostale. Kao jugoslovenska sekcija Revolucionarne komunističke internacionale, organizujemo najnaprednije radnike i omladinu da se pripreme za osvajanje vlasti koja će biti u rukama većine, tj. radničke klase. Naš strateški zadatak je stoga da se probijemo i dopremo do širokih slojeva proletarijata, da ih privučemo revolucionarnom pokretu i izgradimo političku partiju sa socijalističkim programom, navedeno je na njihovoj web stranici koja je dostupna na 'srpskohrvatskom', makedonskom i slovenskom jeziku.

Podsjetimo, u javnosti su vijest o održavanju ovog skupa proširili desni političari. Zastupnik Mosta Marin Miletić je na svojim društvenim mrežama čak rekao da očekuje da ministar unutarnjih poslova Davor Božinović 'naloži uhićenja komunista na Filozofskom fakultetu', dok je Igor Peternel iz stranke DomiNo na društvenim mrežama napisao da ga zanima ne samo 'hoće li Božinović uhititi organizatore ovog skupa', već i hoće li 'objaviti na tjeralici njihova imena', očito aludirajući na to da je policija objavila fotografije pripadnika Torcide koji su izvikivali nacističke pokliče.