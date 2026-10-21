Povećane novčane kazne za fakultete i dekane: Idu do 40.000 eura

Visoka učilišta, znanstveni instituti te njihovi čelnici koji krše Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, sada će plaćati veće novčane kazne. Naime, izmjenama Zakona krajem ovog rujna kazne su povećane.

Konkretno, sada će visoka učilišta i znanstveni instituti za prekršaj morati izdvojiti od 10.000 eura do 40.000 eura. Do sada taj je raspon bio od 6.630 eura do 39.810 eura. Za prekršaj kažnjena može biti i odgovorna osoba, poput dekana, rektora ili ravnatelja. I za njih se kazne povećavaju. Novi raspon je od 2.000 eura do 4.000 eura. Do sada kazne za čelnike bile su od 1.320 eura do 2.650 eura.

Kazna ako ne učine dostupnim javnosti doktorski rad

Prema Zakonu visoko učilište može biti kažnjeno ako započne obavljati djelatnosti visokog obrazovanja bez dopusnice ili ako obavi izbor na radno mjesto nastavnika, znanstvenika i suradnika bez natječaja, a to je obveza po zakonu. Nadalje, ako na radno mjesto nastavnika, znanstvenika i suradnika izabire ili reizabere osobu za koju zna ili mora znati da ne ispunjava kriterije za izbor ili provede izbor ne poštujući postupak izbora propisan zakonom. Kazna za visoko učilište stiže i ako se ne donese odluka o prestanku radnog odnosa za nastavnika ili znanstvenika kad su za to ispunjeni uvjeti, primjerice, za mirovinu.