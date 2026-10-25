Masovno krše pravilnik: Ilegalnom radnjom zarađuju stotine eura

'Prodajem iksicu, razina 2, 300 eura'. 'Pozdrav svima, kupujem iksicu, ako netko prodaje ili ne koristi javite se u inbox, unaprijed hvala'. Studentske grupe proteklih dana vrve objavama o kupoprodaji iksica. Riječ je o ilegalnoj radnji zbog koje možete biti strogo kažnjeni.

Utvrđivanje identiteta korisnika

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata propisuje da korisnik potpore čini povredu Pravilnika ako: ustupi na korištenje drugoj osobi studentsku iskaznicu putem koje ostvaruje pravo na potporu, koristi studentsku iskaznicu drugog korisnika ili u roku od sedam dana ne prijavi matičnom visokom učilištu gubitak iskaznice putem koje ostvaruje pravo na potporu.

Davatelj usluge obvezan je pri pružanju iste utvrditi identitet korisnika potpore na temelju studentske iskaznice. U slučaju da pri pružanju usluga prehrane davatelj usluge utvrdi neovlašteno korištenje studentske iskaznice kojim se ostvaruje pravo na potporu, obvezan je odmah o zlouporabi izvijestiti CAP pisanim ili elektroničkim putem, a iskaznicu oduzeti i dostaviti matičnom visokom učilištu. I davatelj usluge, prema Pravilniku, čini povredu Pravilnika ako dopusti korištenje studentske iskaznice putem koje se ostvaruje pravo na potporu osobi kojoj ista nije izdana.

Privremena obustava prava na potporu

U slučaju utvrđene zlouporabe studentske iskaznice Sveučilišni računski centar (Srce) je ovlašten, na traženje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), davatelja usluge, visokog učilišta ili korisnika potpore, privremeno obustaviti pravo na potporu.

Podsjetimo, ranije smo pisali i što učiniti ako izgubite iksicu. Korisnik potpore obvezan je visokom učilištu na kojem ostvaruje potporu bez odgode, a najkasnije u roku od sedam dana, prijaviti gubitak, oštećenje ili krađu studentske iskaznice, nakon čega mu je visoko učilište dužno izdati novu. Sve kako ne bi došlo do kršenja Pravilnika.