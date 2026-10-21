Otvoren natječaj za državnu STEM stipendiju u 2026. I 2027. godini, ide do 600 eura mjesečno

Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 7 h 21.10.2026
21. listopad 2026.
Otvorene su prijave za državnu STEM stipendiju u 2026./2027. godini. Za nastavničke STEM studije iznose 600 eura, a za ostale 300 eura mjesečno.
Osim 12.150 socioekonomskih državnih stipendija, država ove godine dodjeljuje 1.500 STEM državnih stipendija. Prijave za državnu STEM stipendiju upravo su otvorene i traju do 11. studenoga 2026. godine u 12 sati, a podnose se u sustavu Vidra, isključivo online putem.
Ova državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata i iznosi 600 eura za STEM nastavničke studije i 300 eura za ostale STEM studije.
Treba naglasiti i da se državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju svim prijavljenim studentima koji zadovolje temeljne uvjete. Također se nastavlja dodjela državne stipendije za STEM nastavničke studije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju za STEM nastavničke studije u prethodne četiri akademske godine, a zadovoljavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2026./2027. Studenti ostalih STEM studija koji su ranijih godina primali ovu stipendiju i žele je dobivati ove godine, moraju se ponovno javiti na javni poziv.
Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju studenti u redovitom statusu upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti koji:
Na Javni poziv za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji upisuju mirovanje prava i obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija, koji imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja, koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine) niti oni koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.
Za STEM stipendije za studije koji nisu nastavnički brucošima se boduje uspjeh na maturi iz matematike, odnosno u slučaju bodovnog izjednačenja fizike, kemije ili biologije. Studentima viših godina boduje se uspjeh na studiju – stečeni ECTS bodovi i težinski prosjek.
Sustavu Vidra, u kojem se podnose prijave, studenti pristupaju nakon unosa AAI@EduHr elektroničkog identiteta. Potom je nužno provjeriti podatke koji su već uneseni u sustav. Ako podatci o broju ECTS bodova i težinskom prosjeku ocjena nisu ispravni, studenti se trebaju obratiti visokom učilištu. Kada je riječ o brucošima kojima se boduje uspjeh na maturi, ako im podaci nisu točni, trebaju se obratiti Ministarstvu na elektroničku adresu: [email protected].
Nikakva dokumentacija ne šalje se poštom u Ministarstvo. Kako stoji u javnom pozivu, prijava se smatra potpunom nakon što je popunjen ili pregledan elektronički obrazac i ako je to potrebno, učitana popratna dokumentacija u Sustavu državnih stipendija za prijavu te potvrđen klikom na gumb Završi ispunjavanje obrasca.
Čitav javni poziv i što se boduje za ovu stipendiju možete proučiti u dokumentu u nastavku. Ispod su i korisničke upute za prijavitelje kao i ažurirani popis studija za koje se ove godine dodjeljuje STEM stipendija.
Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 7 h 21.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 12 h 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 2 d 19.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 1 d 20.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 1 d 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 2 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 9 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 7 d 14.10.2026
Pripazite ako se prijavljujete: Ovo su situacije u kojima morate vraćati državnu stipendiju
U tijeku je natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju, a propisane su i situacije u kojima će studenti morati vratiti istu.
09:11 5 d 16.10.2026
Inflacija je utjecala na sve osim na rast stipendija: 'S ostatkom mogu pokriti samo deset dana hranjenja'
Uz stipendiju potrebna mi je financijska podrška roditelja i studentski posao bez kojih ne znam kako bih izgurala svoj mjesec, kaže studentica Ivana.
09:00 3 d 18.10.2026
Objavljeno koliko će studenata dobiti državnu STEM stipendiju u narednim mjesecima
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs donio je odluku prema kojoj će i u 2026./2027. STEM stipendiju moći dobiti 1.500 studenata.
14:13 28 d 23.09.2026
Ako ste upisani na neki od ovih 234 studija, možete dobiti dodatne bodove za državnu stipendiju
Uz ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju objavljen je i popis deficitarnih studija za koje se dodjeljuje 300 bodova.
11:46 7 d 14.10.2026
Povećane novčane kazne za fakultete i dekane: Idu do 40.000 eura
Izmjene Zakona o visokom obrazovanju donose veće novčane kazne za fakultete i dekane. One mogu doseći 40.000 eura za fakultete i 4.000 eura za dekane.
14:48 8 h 21.10.2026
Na Filozofskom otkazan skup komunista koji žele novu partiju: Desničari pozivaju i na uhićenja
Uprava FFZG-a zabranila je komunistički skup u organizaciji Revolucionarnog komunističkog saveza i Kluba studenata. Miletić i Peternel žele uhićenja.
09:40 14 h 21.10.2026
Hrvatska je dobila 254 nova doktora znanosti: Ovo su njihova imena i fakulteti s kojih dolaze
Najviše promoviranih, njih 43, stiže s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Slijedi Medicinski fakultet s 40 promoviranih.
15:29 1 d 20.10.2026
PMF otvorio vrata obnovljene zgrade: U obnovu je uloženo gotovo 25 milijuna eura
Održano je svečano otvorenje zgrade Biološkog odsjeka na Rooseveltovom trgu. Već je počela natava, a u zgradu se vraćaju i istraživački projekti.
12:47 1 d 20.10.2026
Oko 4 kilometra novih cijevi u 14 ulica: Kreće planiranje golemog projekta nadomak Zagreba
Naselje pored Zagreba ima razvijen sustav vodoopskrbe i odvodnje, ali u 14 ulica treba postaviti potpuno nove cijevi i pritom predvidjeti lokaciju.
16:45 6 h 21.10.2026
E, ovo je top novi stadion! Švicarci predstavili svoj, oko kompleksa će juriti vlak smrti
Stadion je zamišljen kao veliki višenamjenski kompleks ukupne bruto površine oko 51.500 četvornih metara.
16:42 7 h 21.10.2026
Udio mirovine u plaći: Skoro trećina umirovljenika ne dobiva ni trećinu primanja radnika
Prosječna mirovina za rujan porasla je više nego prosječna plaća za kolovoz. Razlika je zanemariva, ali bitna za održavanje udjela mirovine u plaći.
16:19 7 h 21.10.2026
Obrtnica želi nastaviti raditi i u mirovini: 'Trebam li plaćati doprinose?'
Vlasnica obrta i u mirovini želi raditi. Može se i dalje baviti svojim obrtom, kažu iz SUH-a, uz plaćanje poreza i doprinosa.
16:18 7 h 21.10.2026