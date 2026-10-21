Otvoren natječaj za državnu STEM stipendiju u 2026. I 2027. godini, ide do 600 eura mjesečno

Osim 12.150 socioekonomskih državnih stipendija, država ove godine dodjeljuje 1.500 STEM državnih stipendija. Prijave za državnu STEM stipendiju upravo su otvorene i traju do 11. studenoga 2026. godine u 12 sati, a podnose se u sustavu Vidra, isključivo online putem.

Ova državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata i iznosi 600 eura za STEM nastavničke studije i 300 eura za ostale STEM studije.

Tko se može prijaviti na javni poziv za STEM stipendiju?

Treba naglasiti i da se državne stipendije za STEM nastavničke studije dodjeljuju svim prijavljenim studentima koji zadovolje temeljne uvjete. Također se nastavlja dodjela državne stipendije za STEM nastavničke studije studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju za STEM nastavničke studije u prethodne četiri akademske godine, a zadovoljavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2026./2027. Studenti ostalih STEM studija koji su ranijih godina primali ovu stipendiju i žele je dobivati ove godine, moraju se ponovno javiti na javni poziv.

Pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju studenti u redovitom statusu upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske studije u STEM područjima znanosti koji:

imaju hrvatsko državljanstvo

su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije

su Hrvati izvan Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

su pod statusom azilanta ili su pod supsidijarnom zaštitom u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pod uvjetima određenim Pravilnikom.

Na Javni poziv za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji upisuju mirovanje prava i obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija, koji imaju stečenu kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja, koji su u akademskoj godini dodjele stipendija ponovno upisali istu godinu studija (status ponavljanja godine) niti oni koji su u radnom odnosu ili obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja.

Provjerite podatke koji su već uneseni u sustav

Za STEM stipendije za studije koji nisu nastavnički brucošima se boduje uspjeh na maturi iz matematike, odnosno u slučaju bodovnog izjednačenja fizike, kemije ili biologije. Studentima viših godina boduje se uspjeh na studiju – stečeni ECTS bodovi i težinski prosjek.

Sustavu Vidra, u kojem se podnose prijave, studenti pristupaju nakon unosa AAI@EduHr elektroničkog identiteta. Potom je nužno provjeriti podatke koji su već uneseni u sustav. Ako podatci o broju ECTS bodova i težinskom prosjeku ocjena nisu ispravni, studenti se trebaju obratiti visokom učilištu. Kada je riječ o brucošima kojima se boduje uspjeh na maturi, ako im podaci nisu točni, trebaju se obratiti Ministarstvu na elektroničku adresu: [email protected].

Nikakva dokumentacija ne šalje se poštom u Ministarstvo. Kako stoji u javnom pozivu, prijava se smatra potpunom nakon što je popunjen ili pregledan elektronički obrazac i ako je to potrebno, učitana popratna dokumentacija u Sustavu državnih stipendija za prijavu te potvrđen klikom na gumb Završi ispunjavanje obrasca.

Čitav javni poziv i što se boduje za ovu stipendiju možete proučiti u dokumentu u nastavku. Ispod su i korisničke upute za prijavitelje kao i ažurirani popis studija za koje se ove godine dodjeljuje STEM stipendija.

Javni poziv za STEM stipendiju

Korisničke upute

Popis studija čiji studenti mogu konkurirati za STEM stipendiju