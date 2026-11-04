Studentski budžet: Koliko stvarno možete zaraditi uz faks?

Počinjete novo razdoblje života: upisujete fakultet i po prvi put osjetite čari odraslog života. I onda vas iznenadno lupe i svi troškovi koji odrasli imaju. Većini ti troškovi budu poticaj za traženje prvog studentskog posla.

Svi smo bili u toj situaciji, a u istoj nalazi se i naš protagonist. Nakon izračuna mjesečnog studentskog budžeta, shvaća da je vrijeme za razradu plana kako pametno raspolagati vlastitim novcem po prvi put.

- Malo sam nešto sada računao. Stan 450 €, hrana neka bude 100 €, izlasci... a za vikend sam potrošio 120€. To su mi rashodi. A prihodi? Prazna mi je lista!

Prazna lista prihoda znači samo jedno, vrijeme je za studentski posao. Prvi oglas na koji nailazi ne mora biti njegov posao iz snova, ali treba uzeti u obzir i brojke.

- Evo ga, konobarenje za satnicu od 8 €! Ako radim pet dana tjedno, a 6 sati na dan, jer kao nešto i učim i to bez subote navečer jer imam život, to je... 960 € mjesečno!

Prva zamišljena plaća odmah otvara nove planove: dio ide u štednju, dio za laptop na kojem bi se, za razliku od ovog trenutnog, moglo i igrati.

- Pa nije to sasvim ni loše. Možda mogu nešto staviti i na štednju. Pa ću napokon skupiti i za novi laptop. Na ovom za faks ne mogu gejmati.

Ipak, entuzijazam kratko traje jer obaveze se rijetko zaborave same od sebe. Zaboravio je da već otplaćuje jedne slušalice, a onda mu se pojavio i neplanski dogovor s prijateljem koji nije računao ovaj mjesec.

- Da vidim smijem li. Ako nađem 10 eura u hlačama... Pa za tih 10 eura moram raditi više od sat vremena!

Uz plaću koja tek treba stići i troškove koji su već tu, preostaje mu samo jedan zaključak.

- Okej, kad pogledam budući prihod i prošli rashod... ja sam idealan kandidat za putnika kroz vrijeme!

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr te Hrvatske gospodarske komore i banaka.