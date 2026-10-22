Stotine studenata još uvijek čeka plaću za rujan: SC objavio datum isplate

Studentima koji su tijekom rujna radili za poslodavca Studenac d.o.o. preko zagrebačkog student servisa ovog će četvrtka sjesti plaće. Kako su obavijestili iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG), ovaj je poslodavac podmirio sva dospjela dugovanja prema njima.

- Svi nalozi za isplatu vaših naknada bit će pušteni sutra tijekom dana, stoga očekujte uplatu na svojim računima. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju, objavili su iz SCZG-a ove srijede.

Studenti prijetili prosvjedom

Podsjetimo, krajem rujna ova je tvrtka podnijela zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka. Tada su pojedini studentski centri izvijestili da su 'do daljnjeg onemogućili podizanje ugovora o obavljanju studentskih poslova za navedenog poslodavca', o čemu smo pisali ovdje.

Početkom ovog tjedna Studentski zbor Sveučilišta u Splitu zaprijetio je prosvjedom ispred trgovina Studenac. Kako su tvrdili, oko 200 studenata u Splitu i 800 diljem Hrvatske nije dobilo plaću za rujan za svoj rad u trgovinama te tvrtke.

Već su skretali pažnju na ovog poslodavca

Potom je SCZG izvijestio da su predstavnici studentskih centara u utorak održali sastanak s Upravom trgovačkog lanca Studenac d.o.o. povodom isplate naknada za rad studenata obavljen tijekom rujna. Kako su naveli, postignut je dogovor o podmirenju svih dospjelih obveza. Iz Studentskog centra u Splitu (SCST) su pak u utorak nakon sastanka naveli da se isplata plaća očekuje u naredna dva dana.

Studenti koji su radili u Studencu u Splitu našoj su se redakciji obratili još u srpnju, tvrdeći da im je satnica bez ikakve obavijesti snižena za jedan euro, a tvrdili su i da postoje ozbiljni propusti tijekom obavljanja studentskih poslova. Međutim, tvrtka je demantirala tvrdnje studenata.

Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje je srednja.hr objavila u svibnju ove godine, upravo je Studenac u 2025. godini bio jedan od najčešćih poslodavaca studenata. Prošle su godine zapošljavali studente u čak šest gradova diljem Hrvatske.