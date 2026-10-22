Stotine studenata još uvijek čeka plaću za rujan: SC objavio datum isplate

Studenti prijete prosvjedom, stotine ih nije dobilo plaću za rujan: 'Ispričavamo se'
Predstavnici splitskih studenata tvrde da plaću za rujan nije dobilo oko 800 studenata u Hrvatskoj koji su radili u Studenac trgovinama.
11:19 2 d 20.10.2026
22. listopad 2026.
Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) obavijestili su da je Studenac d.o.o. podmirio sva dospjela dugovanja prema njima.
Studentima koji su tijekom rujna radili za poslodavca Studenac d.o.o. preko zagrebačkog student servisa ovog će četvrtka sjesti plaće. Kako su obavijestili iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG), ovaj je poslodavac podmirio sva dospjela dugovanja prema njima.
- Svi nalozi za isplatu vaših naknada bit će pušteni sutra tijekom dana, stoga očekujte uplatu na svojim računima. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju, objavili su iz SCZG-a ove srijede.
Podsjetimo, krajem rujna ova je tvrtka podnijela zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka. Tada su pojedini studentski centri izvijestili da su 'do daljnjeg onemogućili podizanje ugovora o obavljanju studentskih poslova za navedenog poslodavca', o čemu smo pisali ovdje.
Početkom ovog tjedna Studentski zbor Sveučilišta u Splitu zaprijetio je prosvjedom ispred trgovina Studenac. Kako su tvrdili, oko 200 studenata u Splitu i 800 diljem Hrvatske nije dobilo plaću za rujan za svoj rad u trgovinama te tvrtke.
Studenti prijete prosvjedom, stotine ih nije dobilo plaću za rujan: 'Ispričavamo se'
Predstavnici splitskih studenata tvrde da plaću za rujan nije dobilo oko 800 studenata u Hrvatskoj koji su radili u Studenac trgovinama.
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Potom je SCZG izvijestio da su predstavnici studentskih centara u utorak održali sastanak s Upravom trgovačkog lanca Studenac d.o.o. povodom isplate naknada za rad studenata obavljen tijekom rujna. Kako su naveli, postignut je dogovor o podmirenju svih dospjelih obveza. Iz Studentskog centra u Splitu (SCST) su pak u utorak nakon sastanka naveli da se isplata plaća očekuje u naredna dva dana.
Studenti koji su radili u Studencu u Splitu našoj su se redakciji obratili još u srpnju, tvrdeći da im je satnica bez ikakve obavijesti snižena za jedan euro, a tvrdili su i da postoje ozbiljni propusti tijekom obavljanja studentskih poslova. Međutim, tvrtka je demantirala tvrdnje studenata.
Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje je srednja.hr objavila u svibnju ove godine, upravo je Studenac u 2025. godini bio jedan od najčešćih poslodavaca studenata. Prošle su godine zapošljavali studente u čak šest gradova diljem Hrvatske.
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