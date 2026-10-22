Mladež DP-a zaziva policijsku istragu studenata, a Fakultet šuti: 'Je li Upravi stalo do naše sigurnosti?'

Nakon otkazivanja događaja 'Meet the Communist' (engl. Upoznaj komunista) i neuspješnog sastanka s upravom Fakulteta, Klub studenata Filozofskog fakulteta (KSFF) oglasio se na društvenim mrežama. U objavi navode da je Uprava izrazila sumnju da bi prisustvo Revolucionarnog komunističkog saveza (RKS), suorganizatora događaja, narušilo načelo političke neutralnosti Sveučilišta.

- Razumjeli smo poziciju Uprave te je KSFF ponudio Upravi da se RKS povuče iz organizacije programa, s čime se RKS složio. Uprava je potvrdila da sam događaj nije problematičan, već njegov organizator. Na temelju toga predložili smo da se događaj održi samo u organizaciji KSFF-a, no Uprava je taj prijedlog odbila. Naveli su da je organizacija događaja sigurnosni rizik te da bi studenti snosili posljedice i odgovornost u slučaju da studenti i polaznici događaja budu fizički napadnuti, napisali su iz KSFF-a.

Mladi Domovinskog pokreta traže reakciju MUP-a i DORH-a

U objavi su istaknuli da su, u ime političke neutralnosti, prihvatili isključiti spornog organizatora te su od Uprave zatražili da osudi 'naum intervencije pripadnika Mladih Domovinskog pokreta i Josipa Dabre u studentski program na fakultetu'. To se odnosi na najavu Mladih Domovinskog pokreta o održavanju konferencije za medije u znak prosvjeda protiv održavanja događaja 'Meet the Communist'. Do trenutka objave ovog teksta Uprava FFZG-a nije javno osudila najavu te konferencije ni izjave političara Marina Miletića i Igora Peternela, koji su na društvenim mrežama pitali hoće li sudionici događaja biti uhićeni.

Nakon reakcije KSFF-a na društvenim mrežama ponovno su se oglasili Mladi Domovinskog pokreta, tražeći od organizatora da odgovore na pitanja o tome bi li na skupu bilo govora o žrtvama komunizma. Uz to su ponovno zatražili reakciju policije.

- Od MUP-a i DORH-a tražimo da temeljito istraže vašu suradnju s RKS-om i namjere podrivanja ustavnih vrijednosti ove države. Mladi DP-a neće zaspati na straži, napisali su u objavi.

'Je li Upravi stalo do sigurnosti vlastitih studenata?'

Na takvo pozivanje na istragu studentskih aktivnosti Fakultet još nije reagirao, a KSFF svoju objavu završava pitanjem pridonosi li ovakav rasplet situacije doista očuvanju političke neutralnosti institucije ili je riječ o podlijeganju zastrašivanju.

- Je li Upravi stalo do toga da fakultet bude politički neutralan ako popušta pod pritiskom stranačkih aktera na štetu akademske rasprave? Je li Upravi stalo do sigurnosti vlastitih studenata ako nije spremna stati u njihovu obranu pred prijetnjama i vanjskim pritiskom?, pitali su iz KSFF-a.