Na faks s trojkama? Moguće je, pogledajte koje su fakultete upisali maturanti s najgorim ocjenama

'Maturanti s dvojkama iz srednje upisuju fakultete; u Hrvatskoj danas svatko može upisati fakultet; ocjene nisu važne za upis faksa'. Zasigurno ste bar jednom čuli neku od ovih ili sličnih rečenica. Na fakultetima u Hrvatskoj na jesenskom je upisnom roku ove godine prazno ostalo čak 66 posto mjesta dostupnih na tom roku, odnosno njih 10.527. Dakle, pojedine su studije mogli upisati i maturanti kojima su tijekom srednje škole mahom zaključivane dvojke i trojke.

Provjerili smo koje su studije upisali učenici s najslabijim prosječnim ocjenama. Od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) zatražili smo podatke o prosječnim srednjoškolskim ocjenama učenika upisanih na svaki studij u 2026. godini.

Valja napomenuti da smo u svrhu pisanja ovog članka u obzir uzimali samo podatke s ljetnog upisnog roka te da smo preskočili studije odnosno kvotu za Hrvate izvan RH i one koji su srednju školu završili prije 2010. godine. Podatke smo filtrirali u dva smjera. Prvo smo provjerili kojih su pet studija upisali maturanti s najlošijim prosječnim ocjenama općenito, a potom smo isto učinili po kriteriju da je studij upisalo najmanje deset studenata.