U razmaku od par dana umrla dvojica poznatih profesora: Predavali su na zagrebačkim fakultetima

Preminuli su Stjepan Jecić, akademik i profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, te Asim Kurjak, ginekolog i profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Jecić je umro u 93. godini života, objavila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, dok je vijest o Kurjakovoj smrti u 85. godini života potvrdio Jutarnji list.

Jecić je bio i dekan FSB-a

Akademik Stjepan Jecić bio je jedan od ključnih znanstvenika u razvoju suvremene eksperimentalne mehanike u Hrvatskoj. Rođen je u Vinkovcima, a najveći dio profesionalnog života proveo je na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na kojem je obnašao i dužnost dekana. Osnovao je Katedru za eksperimentalnu mehaniku s pripadajućim laboratorijem te bio njezin prvi predstojnik.

Iz HAZU-a navode kako je predavao temeljne predmete tehničke mehanike, a u završnim semestrima i na postdiplomskom studiju predmete više, eksperimentalne i numeričke mehanike, koje je dobrim dijelom osnovao i uveo. Više godina predavao je mehaniku na Elektrotehničkom fakultetu, a od 2006. Jecić je bio professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je redoviti član HAZU-a i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Istraživao je naprezanja i deformacije te razvio izvorne znanstvene postupke. Objavio je 93 znanstvena rada i sudjelovao u pisanju pet knjiga i udžbenika. Među priznanjima za njegov rad ističe se Državna nagrada za znanost za životno djelo, a zanimljiva crtica u njegovoj biografiji je da se bavio alpinizmom te je izveo nekoliko prvenstvenih uspona u Dinaridima.

Kurjak je bio profesor na Medicinskom u Zagrebu

Asim Kurjak bavio se ginekologijom i perinatalnom medicinom te je bio među pionirima primjene ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu u Hrvatskoj. Bio je profesor zagrebačkog Medicinskog fakulteta i dugogodišnji voditelj Klinike za ginekologiju i porodništvo bolnice Sveti Duh. Osim toga, početkom dvijetisućitih bio je i bio je i predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Prema Jutarnjem listu, napisao je ili uredio više od 120 knjiga te objavio više od tisuću znanstvenih i stručnih tekstova.

No, njegovu karijeru obilježile su i optužbe za plagiranje. Prvi je o tome pisao časopis 'British Medical Journal. Na poslijetku je i 2006. godine Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta u Zagrebu jednoglasno zaključilo da su dva njegova rada plagijati, što je Kurjak osporavao i najavio traženje međunarodne revizije, izvijestio je prije 20 godina Dnevnik.hr. Godinu kasnije, optužbe je potvrdio i Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Osim toga, Kurjak, njegova supruga i još dvoje liječnika bili su optuženi su da su od 2000. do 2002. godine izvantjelesno oplodili pet pacijentica, koje su se liječile od neplodnosti, i to jajnim stanicama drugih žena koje to nisu znale, pisao je Dnevnik.hr. No, 2009. oslobođeni su, kako je sud utvrdio, jer osim indicija, nije bilo nedvojbenih dokaza da su počinili kazneno djelo nedopuštenog presađivanje dijelova ljudskog tijela.