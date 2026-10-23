U razmaku od par dana umrla dvojica poznatih profesora: Predavali su na zagrebačkim fakultetima

Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 1 d 21.10.2026
23. listopad 2026.
Preminuli su profesori Stjepan Jecić i Asim Kurjak. Jecić je bio stručnjak za eksperimentalnu mehaniku, Kurjak za ginekologiju i perinatalnu medicinu.
Preminuli su Stjepan Jecić, akademik i profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, te Asim Kurjak, ginekolog i profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Jecić je umro u 93. godini života, objavila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, dok je vijest o Kurjakovoj smrti u 85. godini života potvrdio Jutarnji list.
Akademik Stjepan Jecić bio je jedan od ključnih znanstvenika u razvoju suvremene eksperimentalne mehanike u Hrvatskoj. Rođen je u Vinkovcima, a najveći dio profesionalnog života proveo je na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje, na kojem je obnašao i dužnost dekana. Osnovao je Katedru za eksperimentalnu mehaniku s pripadajućim laboratorijem te bio njezin prvi predstojnik.
Iz HAZU-a navode kako je predavao temeljne predmete tehničke mehanike, a u završnim semestrima i na postdiplomskom studiju predmete više, eksperimentalne i numeričke mehanike, koje je dobrim dijelom osnovao i uveo. Više godina predavao je mehaniku na Elektrotehničkom fakultetu, a od 2006. Jecić je bio professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je redoviti član HAZU-a i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Istraživao je naprezanja i deformacije te razvio izvorne znanstvene postupke. Objavio je 93 znanstvena rada i sudjelovao u pisanju pet knjiga i udžbenika. Među priznanjima za njegov rad ističe se Državna nagrada za znanost za životno djelo, a zanimljiva crtica u njegovoj biografiji je da se bavio alpinizmom te je izveo nekoliko prvenstvenih uspona u Dinaridima.
Asim Kurjak bavio se ginekologijom i perinatalnom medicinom te je bio među pionirima primjene ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu u Hrvatskoj. Bio je profesor zagrebačkog Medicinskog fakulteta i dugogodišnji voditelj Klinike za ginekologiju i porodništvo bolnice Sveti Duh. Osim toga, početkom dvijetisućitih bio je i bio je i predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Prema Jutarnjem listu, napisao je ili uredio više od 120 knjiga te objavio više od tisuću znanstvenih i stručnih tekstova.
No, njegovu karijeru obilježile su i optužbe za plagiranje. Prvi je o tome pisao časopis 'British Medical Journal. Na poslijetku je i 2006. godine Etičko povjerenstvo Medicinskog fakulteta u Zagrebu jednoglasno zaključilo da su dva njegova rada plagijati, što je Kurjak osporavao i najavio traženje međunarodne revizije, izvijestio je prije 20 godina Dnevnik.hr. Godinu kasnije, optužbe je potvrdio i Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.
Osim toga, Kurjak, njegova supruga i još dvoje liječnika bili su optuženi su da su od 2000. do 2002. godine izvantjelesno oplodili pet pacijentica, koje su se liječile od neplodnosti, i to jajnim stanicama drugih žena koje to nisu znale, pisao je Dnevnik.hr. No, 2009. oslobođeni su, kako je sud utvrdio, jer osim indicija, nije bilo nedvojbenih dokaza da su počinili kazneno djelo nedopuštenog presađivanje dijelova ljudskog tijela.
Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 1 d 21.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 2 d 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 3 d 19.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 3 d 20.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 2 d 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 4 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 10 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 8 d 14.10.2026
Ovih 5 poslova možete raditi za 10 eura po satu: Požurite, prijave su u tijeku
Treba vam povremeni studentski posao s dobrom satnicom? Izdvojili smo nekoliko takvih koji po satu nude 10 eura.
11:49 17.85 min 23.10.2026
Stotine studenata još uvijek čeka plaću za rujan: SC objavio datum isplate
Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) obavijestili su da je Studenac d.o.o. podmirio sva dospjela dugovanja prema njima.
09:55 1 d 22.10.2026
Mladež DP-a zaziva policijsku istragu studenata, a Fakultet šuti: 'Je li Upravi stalo do naše sigurnosti?'
Nakon otkazivanja komunističkog događaja KSFF je izvijestio o sastanku s upravom i traže zaštitu, a DP zaziva MUP i DORH i žele istragu RKS-a.
09:22 1 d 22.10.2026
Povećane novčane kazne za fakultete i dekane: Idu do 40.000 eura
Izmjene Zakona o visokom obrazovanju donose veće novčane kazne za fakultete i dekane. One mogu doseći 40.000 eura za fakultete i 4.000 eura za dekane.
14:48 1 d 21.10.2026
Istarski grad sprema veliku sportsku revoluciju: Gradi se nogometni kampus, a stiže i nova Arena sportova
Posljednjih je godina provedeno nekoliko velikih građevinskih zahvata na sportskim objektima, a sportska ulaganja se nastavljaju.
10:30 1 h 23.10.2026
Veliki radovi na Miroševcu: Gradi se poseban kolumbarij vrijedan preko 7 milijuna eura
Zagrebačko groblje očekuje velika građevinska investicija koja uključuje nove zidove, kolumbarije i uređenje infrastrukture.
16:34 19 h 22.10.2026
Umirovljenici o sidrenim cijenama: 'Pozorno ih prate, a poskupljenja i te kako osjećaju'
Mladi i umirovljenici podržavaju mjere koje će im olakšati usporedbu cijena. Svoje stavove njihovi su predstavnici iznijeli državnom tajniku.
10:09 1 h 23.10.2026
Koji su proizvodi iz trgovina najčešće povučeni? Meso je na drugom mjestu
Najviše puta ove godine s polica su povučeni proizvodi iz kategorije 'dijetalna hrana, dodaci hrani i obogaćena hrana'. Razlog su mikroorganizmi.
16:55 19 h 22.10.2026