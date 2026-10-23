Ovih 5 poslova možete raditi za 10 eura po satu: Požurite, prijave su u tijeku

Ako se vaš 'sezonski budžet' ubrzano topi, a uz fakultetske obveze imate nešto slobodnog vremena, možete ga podebljati povremenim poslovima sa satnicom od 10 eura. Zavirili smo u ponudu poslova student servisa Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) i izdvojili oglase s primamljivom satnicom.

Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica ove godine iznosi 6,56 eura. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, satnica se nedjeljom, blagdanima i noću uvećava za 50 posto, pa se minimalac tako penje na 9,84 eura po satu. Valja napomenuti da se tih 50 posto uvećanja računa na ugovorenu satnicu. Dakle, ako vam je satnica inače 10 eura, uvećava se na 15 eura. Dodajmo da bi minimalna satnica trebala rasti i od 2027., a u ovom članku izračunali smo koliko.

Poslovi sa satnicom 10 eura

Ako vas pak minimalna satnica ne zanima, javiti se možete na oglas tvrtke mStart plus d.o.o. Traže šest studenata za prijenos, nošenje i organizaciju arhivske građe i dokumentacije. Satnica je 10 eura, a prijave traju do 31. listopada. Početak rada je odmah, radno vrijeme po dogovoru, a očekivano trajanje posla je deset do 12 dana. Pod ostalim napomenama i uvjetima stoji fizička spremnost za nošenje kutija težine 15 do 20 kilograma, odgovoran i savjestan pristup radu te točnost i pouzdanost.

Za 10 eura po satu LUMIDEA traži voditelje ili voditeljice edukativne igraonice i čuvaonice (3+). Dvoje njih. Posao uključuje brigu i nadzor djece 3+, vođenje manjih skupina, osmišljavanje i provedba edukativnih, kreativnih i razvojnih aktivnosti, poticanje samostalnosti i socijalnih vještina, organizaciju dnevne rutine i komunikaciju s roditeljima. Radno vrijeme je radnim danom od 8 do 12, do četiri sata dnevno, prema dogovoru. Prijave traju do 15. studenog.

Početnu satnicu od 10 eura nudi i Atletski sportski klub Sesvete za poziciju pomoćni voditelj/ica programa za djecu / pomoćni trener/ica. Jedna osoba potrebna im je odmah, uz mogućnost angažiranja još studenata. Prijave traju do 30. studenog. Radno vrijeme u početku će biti dva puta tjedno po sat vremena, uz mogućnost povećanja broja termina. Potrebni su spremnost na učenje, usvajanje novih znanja i vještina te aktivno sudjelovanje u provedbi sportskih aktivnosti s djecom. Također, otvorenost za timski rad, suradnja s glavnim voditeljem i prilagodba potrebama djece.

Sportske aktivnosti

Trenera ili trenericu za 'provođenje programa kluba' i 10 eura po satu traži i Klub mladih Projekt zdravlje. Prijave traju do 15. studenog, no početak rada je već 1. studenog do 31. prosinca. Radno vrijeme je od 19 do 20 sati.

Trenera ili trenericu gimnastike za djecu, točnije dvoje njih, traži Gimnastički klub Brezovica, a satnica koju nude je od 10 do 15 eura, ovisno o iskustvu. Prijave traju do 30. studenog, no početak rada je 1. studenog, a očekivano trajanja posla je, napisali su, dugoročno, tijekom cijele aktualne školske godine. Radno vrijeme je radnim danima u popodnevnim smjenama između 15 i 21 sat. Prednost imaju, stoji u oglasu studenti kineziologije i onim s gimnastičkim ili akrobatskim iskustvom, ali nije uvjet. Moguće je odraditi i stručnu praksu uz mentora.