Veliko priznanje za PMF, devetero profesora na svjetskoj je listi najutjecajnijih ‘Broj nije slučajan’

Znanstvenici sa Sveučilišta u Stanfordu nedavno su objavili ažuriranu inačicu liste najcitiranijih znanstvenika svijeta. Pritom se mogu vidjeti podaci na jednogodišnjoj razini, u ovom slučaju za 2025. godinu, kao i podaci za cjelokupnu karijeru znanstvenika, a lista se temelji na profilima u bazi Scopus.

Na godišnjoj listi nalazi se 149 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama, dok je na listi za cjelokupnu karijeru 109 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama. U oba slučaja posljednjih je godina povećan broj naših znanstvenika na tim listama.

Pojedini hrvatski fakulteti posebno su se istaknuli po brojčanosti profesora na ovim listama. Nedavno smo pisali kako su na njima sedmorica FER-ovih profesora, a još zastupljeniji je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (PMF). Naime, čak devetero njihovih znanstvenika uvršteno je na ovu Stanfordovu listu.