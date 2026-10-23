Naši fizičari prvi eksperimentalno potvrdili predviđanja starija od 20 godina: Rad im objavio ugledni časopis

Teorijska predviđanja o neobičnim kvantnim fazama, postavljena prije više od 20 godina, upravo su prvi puta eksperimentalno potvrđena. I to zahvaljujući timu istraživača koji su predvodili fizičari Ivan Jakovac i Mihael Grbić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Rad međunarodnog tima pod njihovim vodstvom, koji čine istraživači iz Njemačke, Francuske i Japana, objavljen je i na naslovnici prestižnog časopisa Physical Review Letters (PRL).

'Ono što smo desetljećima imali samo kao teorijsko predviđanje sada smo uspjeli izravno eksperimentalno potvrditi'

Kako je priopćio PMF, znanstvenici su proučavali izolatorski spoj sastavljen od lanaca vrlo malenih magneta, tzv. Haldaneovih lanaca, nazvanih po Duncanu Haldaneu koji ih je prvi teorijski predvidio 1983. godine. Kada se lanac izloži snažnom magnetskom polju i vrlo niskim temperaturama, njegova se svojstva mijenjaju i nastupa tzv. kvantna kritičnost. Lanci se počinju ponašati kao jednodimenzionalni vodiči u kojima se magnetske kvazičestice gibaju bez otpora. Pri dodatnom hlađenju sustav prelazi u još neobičnije stanje, Bose-Einsteinov kondenzat, peto agregatno stanje.

- Ono što smo desetljećima imali samo kao teorijsko predviđanje sada smo uspjeli izravno eksperimentalno potvrditi. Materijal se pri promjeni temperature i magnetskog polja ponaša upravo onako kako je teorija predvidjela, kaže Ivan Jakovac.

S fakulteta ističu da su se znanstvenici ovim fenomenom bavili desetljećima. Teorijska predviđanja o pojavi magnetskog Bose-Einsteinova kondenzata u ovakvim sustavima postavljena su još 1990. godine, dok su svojstva drugog važnog kvantnog stanja, poznatog kao Tomonaga-Luttingerova tekućina, predviđena početkom 2000-ih.

Eksperimentalna potvrda bila je iznimno zahtjevna

Unatoč brojnim pokušajima, eksperimentalna potvrda bila je iznimno zahtjevna. U međuvremenu je sintetizirano više od 20 sličnih materijala, ali nijedan nije imao sva svojstva potrebna za pouzdano opažanje predviđenih stanja, navode s PMF-a.

- Pomoću kvantne fizike možemo različitim izračunima predvidjeti mnoga stanja tvari, ali pravi test tih predviđanja nastupa kad variramo neki od parametara i pratimo kako taj izračun evoluira, te je li to u skladu s eksperimentom. U našem slučaju smo magnetsko polje varirali u širokom rasponu od 0 do 34 T i pokazali da se u cijelom području sustav ponaša u skladu sa zakonima kvantne fizike, istaknuo je Mihael Grbić.

Kako navode, prekretnicu je donio novi spoj nazvan BoNO, koji je potpuno organski i ne sadrži metale. Materijal je sintetizirala profesorica Y. Hosokoshi s Osaka Metropolitan University u Japanu. Kako bi utvrdili što se događa unutar materijala, istraživači su koristili nuklearnu magnetsku rezonanciju.

- Dokazali smo kako se u spoju uistinu uspostavljaju Tomonaga-Luttingerova tekućina i Bose-Einsteinov kondenzat stanja tvari i po prvi puta mapirali te dvije faze, dodao je Grbić.

Neka mjerenja provedena su i u Zagrebu

Dio mjerenja proveden je u Zagrebu, a ostali eksperimenti provedeni su u istraživačkim centrima u Grenobleu u Francuskoj i Dresdenu u Njemačkoj. S PMF-a su objasnili i zašto je ovo istraživanje važno.

- Istraživanje pripada području jako koreliranih sustava, u kojima relativno male promjene temperature, magnetskog polja ili drugih vanjskih uvjeta mogu dovesti do velikih promjena svojstava materijala. Takvi su materijali jedno od najintenzivnije istraživanih područja suvremene fizike jer omogućuju proučavanje fenomena koji nemaju jednostavan ekvivalent u svakodnevnom svijetu. Potvrda ovih teorijskih predviđanja omogućuje da se fizika dalje gradi na tim 'čvrstim temeljima'. Novo istraživanje pokazuje da organski magnetski materijali poput BoNO-a ostvaruju dodatni put za realiziranje koherentnih stanja, kakvi se danas podosta istražuju zbog potreba kvantnog računanja. Dakle, organski sustavi mogu biti posebno pogodni za proučavanje suvremenih fenomena, što omogućuje istraživanje novih kvantnih stanja materije, zaključuju s PMF-a.