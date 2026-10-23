Naši fizičari prvi eksperimentalno potvrdili predviđanja starija od 20 godina: Rad im objavio ugledni časopis

Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 2 d 21.10.2026
23. listopad 2026.
Fizičari sa zagrebačkog PMF-a predvodili su tim koji je prvi eksperimentalno potvrdio predviđanja o kvantnim fazama starija od 20 godina.
Teorijska predviđanja o neobičnim kvantnim fazama, postavljena prije više od 20 godina, upravo su prvi puta eksperimentalno potvrđena. I to zahvaljujući timu istraživača koji su predvodili fizičari Ivan Jakovac i Mihael Grbić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Rad međunarodnog tima pod njihovim vodstvom, koji čine istraživači iz Njemačke, Francuske i Japana, objavljen je i na naslovnici prestižnog časopisa Physical Review Letters (PRL).
Kako je priopćio PMF, znanstvenici su proučavali izolatorski spoj sastavljen od lanaca vrlo malenih magneta, tzv. Haldaneovih lanaca, nazvanih po Duncanu Haldaneu koji ih je prvi teorijski predvidio 1983. godine. Kada se lanac izloži snažnom magnetskom polju i vrlo niskim temperaturama, njegova se svojstva mijenjaju i nastupa tzv. kvantna kritičnost. Lanci se počinju ponašati kao jednodimenzionalni vodiči u kojima se magnetske kvazičestice gibaju bez otpora. Pri dodatnom hlađenju sustav prelazi u još neobičnije stanje, Bose-Einsteinov kondenzat, peto agregatno stanje.
- Ono što smo desetljećima imali samo kao teorijsko predviđanje sada smo uspjeli izravno eksperimentalno potvrditi. Materijal se pri promjeni temperature i magnetskog polja ponaša upravo onako kako je teorija predvidjela, kaže Ivan Jakovac.
S fakulteta ističu da su se znanstvenici ovim fenomenom bavili desetljećima. Teorijska predviđanja o pojavi magnetskog Bose-Einsteinova kondenzata u ovakvim sustavima postavljena su još 1990. godine, dok su svojstva drugog važnog kvantnog stanja, poznatog kao Tomonaga-Luttingerova tekućina, predviđena početkom 2000-ih.
Unatoč brojnim pokušajima, eksperimentalna potvrda bila je iznimno zahtjevna. U međuvremenu je sintetizirano više od 20 sličnih materijala, ali nijedan nije imao sva svojstva potrebna za pouzdano opažanje predviđenih stanja, navode s PMF-a.
- Pomoću kvantne fizike možemo različitim izračunima predvidjeti mnoga stanja tvari, ali pravi test tih predviđanja nastupa kad variramo neki od parametara i pratimo kako taj izračun evoluira, te je li to u skladu s eksperimentom. U našem slučaju smo magnetsko polje varirali u širokom rasponu od 0 do 34 T i pokazali da se u cijelom području sustav ponaša u skladu sa zakonima kvantne fizike, istaknuo je Mihael Grbić.
Kako navode, prekretnicu je donio novi spoj nazvan BoNO, koji je potpuno organski i ne sadrži metale. Materijal je sintetizirala profesorica Y. Hosokoshi s Osaka Metropolitan University u Japanu. Kako bi utvrdili što se događa unutar materijala, istraživači su koristili nuklearnu magnetsku rezonanciju.
- Dokazali smo kako se u spoju uistinu uspostavljaju Tomonaga-Luttingerova tekućina i Bose-Einsteinov kondenzat stanja tvari i po prvi puta mapirali te dvije faze, dodao je Grbić.
Dio mjerenja proveden je u Zagrebu, a ostali eksperimenti provedeni su u istraživačkim centrima u Grenobleu u Francuskoj i Dresdenu u Njemačkoj. S PMF-a su objasnili i zašto je ovo istraživanje važno.
- Istraživanje pripada području jako koreliranih sustava, u kojima relativno male promjene temperature, magnetskog polja ili drugih vanjskih uvjeta mogu dovesti do velikih promjena svojstava materijala. Takvi su materijali jedno od najintenzivnije istraživanih područja suvremene fizike jer omogućuju proučavanje fenomena koji nemaju jednostavan ekvivalent u svakodnevnom svijetu. Potvrda ovih teorijskih predviđanja omogućuje da se fizika dalje gradi na tim 'čvrstim temeljima'. Novo istraživanje pokazuje da organski magnetski materijali poput BoNO-a ostvaruju dodatni put za realiziranje koherentnih stanja, kakvi se danas podosta istražuju zbog potreba kvantnog računanja. Dakle, organski sustavi mogu biti posebno pogodni za proučavanje suvremenih fenomena, što omogućuje istraživanje novih kvantnih stanja materije, zaključuju s PMF-a.
Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 2 d 21.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 2 d 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 4 d 19.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 3 d 20.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 3 d 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 4 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 11 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 9 d 14.10.2026
Sveučilište ima odsjek za odnose s javnošću, ali i odjeljak za odnose s javnošću. Dobili i prorektora
Rektorat Sveučilišta u Splitu ima radno mjesto voditelja Odsjeka za odnose s javnošću, ali i voditelja Odjeljka za odnose s javnošću. O čemu se radi?
14:41 4 h 23.10.2026
Ovih 5 poslova možete raditi za 10 eura po satu: Požurite, prijave su u tijeku
Treba vam povremeni studentski posao s dobrom satnicom? Izdvojili smo nekoliko takvih koji po satu nude 10 eura.
11:49 7 h 23.10.2026
U razmaku od par dana umrla dvojica poznatih profesora: Predavali su na zagrebačkim fakultetima
Preminuli su profesori Stjepan Jecić i Asim Kurjak. Jecić je bio stručnjak za eksperimentalnu mehaniku, Kurjak za ginekologiju i perinatalnu medicinu.
10:25 9 h 23.10.2026
Stotine studenata još uvijek čeka plaću za rujan: SC objavio datum isplate
Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) obavijestili su da je Studenac d.o.o. podmirio sva dospjela dugovanja prema njima.
09:55 1 d 22.10.2026
Gradilište iz zraka: Pogled na Sabor s 96 metara, stari krov je nestao, a uzdiže se nova konstrukcija
Hrvatski sabor je bez krova, a doznali smo i što slijedi u nadolazećoj fazi radova te kad će se izgraditi vidikovac na 'vrhu' palače na Markovom trgu.
16:55 2 h 23.10.2026
Otvoren spektakularni most u obliku piramide: Težak je gotovo 7.000 tona, a visok čak 30 metara
U belgijskom Gentu otvoren je neobičan most izgrađen u sklopu velike modernizacije prometne infrastrukture oko grada.
16:53 2 h 23.10.2026
Jednokratne isplate iz trećeg stupa: Koliko su fondovi dali građanima na ruke u rujnu
Iz ODMF-a je isplaćeno preko 940.000 eura, a iz ZDMF-a iznad 128.000 eura. Jednokratne isplate iz jednog fonda prelaze trećinu ukupnog iznosa.
16:18 3 h 23.10.2026
Imate problema s otplatom kredita ili računa? Uskoro možete dobiti besplatnu pomoć Fine
Fina uskoro 'otvara' Savjetovalište potrošača o dugu. Cilj je pomoći građanima da bolje razumiju koliko duguju i kako mogu otplatiti dugove.
16:09 3 h 23.10.2026