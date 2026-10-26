88-godišnji rektor odlazi s čela sveučilišta: Izabran Luka Brkić

Za novog rektora privatnog Sveučilišta Libertas u Zagrebu izabran je profesor i ekonomski analitičar Luka Brkić (70). Dosadašnji rektor Ivo Andrijanić (88), koji je na toj instituciji bio prvi dekan, odlazi s čela Sveučilišta nakon što je za kormilo ponovno stigao u 2021. godini.

- Prof.dr.sc. Luka Brkić predavao je niz kolegija iz područja globalne političke ekonomije i razvoja, ekonomske i monetarne politike EU i politike globalnih ekonomskih odnosa na prijediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, te su ga studenti svih razina studija imali priliku upoznati u nastavi. Prof. dr. sc. Luka Brkić do sada je bio dekan Fakulteta međunarodnog poslovanja Sveučilišta Libertas, te će funkciju rektora preuzet 2. studenoga na mandat od 4 godine, stoji u priopćenju Libertasa.

'Kao ekonomski analitičar česti je sudionik rasprava u medijima o aktualnostima na području međunarodne političke ekonomije'

Kako navode s Libertasa, Brkić je završio studij politologije na Fakultetu političkih znanosti, studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistarski studij na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu u Njemačkoj. Doktorat iz političkih znanosti stekao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dok se znanstveno se usavršavao u SAD na Dickinson College u Carliseu.

- Područje znanstvenog interesa su mu teorije međunarodne ekonomske integracije, teorije igara u međunarodnim odnosima i međunarodni ekonomski odnosi. Autor je i koautor mnogobrojnih knjiga i znanstvenih članaka o međunarodnim ekonomskim odnosima, europskim integracijama, političkoj ekonomiji Europske unije i upravljanju krizom u eurozoni. Bio je član Matičnog odbora za polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti, te je obnašao funkciju predsjednik Znanstvenog društva ekonomista Hrvatske. Član je više stručnih domaćih i međunarodnih udruga. Kao ekonomski analitičar česti je sudionik rasprava u medijima o aktualnostima na području međunarodne političke ekonomije i o temama iz hrvatskog gospodarstva, ističu s Libertasa.

Sveučilište Libertas danas je jedno od četiriju privatnih sveučilišta u Hrvatskoj, uz Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište Algebra Bernays i Sveučilište VERN. Studentima nude studije poput poslovne ekonomije, turističkog i hotelskog menadžmenta, fizioterapije, međunarodnih odnosa, turističkog i hotelskog menadžmenta.

Uz prijediplomske i diplomske studije, što sveučilišne što stručne, imaju i doktorske studije međunarodni odnosi te poslovna ekonomija i održivi razvoj, kao i specijalistički studij menadžment kvalitete u zdravstvu. Prema podatcima Agencije za znanost i visoko obrazovanje u akademskoj godini 2024./25. brojali su oko 2.100 studenata.

Dosadašnji rektor bio prvi dekan ove institucije

Dosadašnji rektor Andrijanić bio je prvi dekan te institucije, osnovane 2004. godine, koja je na svom početku nosila ime Visoka poslovna škola Libertas. Andrijanić je rektorom postao u 2021. godini nakon što je dotadašnji rektor dao ostavku zbog odlaska na drugu dužnost.

- Profesor emeritus dr.sc. Ivo Andrijanić bio je dugogodišnji gospodarstvenik, najprije u Ferimportu a kasnije i u Zračnoj luci Zagreb i sveučilišni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu, kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoje bogato praktično gospodarsko i profesorsko iskustvo uspješno je iskoristio za pripremu nastavnog plana i programa pri osnivanju Libertasa 2004. godine, kada je bio i prvi dekan Doživotni je počasni član Znanstvenog savjeta za promet HAZU i Upravnog odbora Međunarodne organizacije civilnih aerodroma (ICAA) u Parizu. Bio je dugogodišnji član Matičnih odbora i povjerenstava Ministarstva znanosti za izbor kandidata u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja. Za postignute rezultate i uspjehe u radu odlikovan je, između ostalog, Ordenom rada sa zlatnim vijencem, Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu, diplomom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos u radu Znanstvenog savjeta za promet i dr., stoji na stranicama Libertasa.