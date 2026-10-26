Rekli smo vam da zapamtite njihova imena: Studenti FER-a postali međunarodni prvaci

Kad smo u proljeće 2026. pisali o pobjedi studenata zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) na međunarodnom hardware hackathonu StarkHacks, rekli smo vam da zapamtite njihova imena. Dvojica od njih u timu su koji je upravo ostvario novi, veliki uspjeh na međunarodnom natjecanju.

Kako je izvijestio FER, njihov tim osvojio je prvo mjesto na međunarodnom AI and Robotics Hackathonu 2026 powered by Kicks for Edge, koji se od 20. do 22. listopada 2026. održao u Munich Urban Colabu u Münchenu, u organizaciji kompanije Siemens. FER-ov tim pobijedio je na ovom natjecanju i prošle godine.

Riješili problem njemačke tvrtke star dvije godine

Tim su činili studenti FER-a Lovro Šantek, Petar Jakuš, Filip Buljan, Libor Zima i Darko Erceg, a osvojili su žiri rješenjem razvijenim za njemačku tvrtku LEAM GmbH. Lovro i Petar bili su dio tima na ranije spomenutom StarkHacksu, kao i na prošlogodišnjem Kicks for Edge hackathonu u studenome 2025.

A što su točno radili? Kako su objasnili s FER-a, sudionici natjecanja mogli su birati između triju industrijskih izazova tvrtki LEAM GmbH, GARANT Maschinen GmbH i Siemens AG. FER-ova ekipa odlučila se za LEAM-ov izazov 'Seeing the Bead' iz područja 3D printanja velikih dimenzija. Tim se problemom ova njemačka tvrtka bavila već dvije godine.

- Industrijski 3D printeri velikih dimenzija izrađuju trupove brodova, kalupe i alate za zrakoplovnu industriju. Dio se gradi tako da printer sloj po sloj nanosi liniju rastaljenog materijala, a izrada jednog dijela može trajati i nekoliko dana. Ako je nanesena linija preuska, među linijama nastaju praznine koje oslabljuju dio. Operateri zato širinu linije danas najčešće provjeravaju ručno, pomičnim mjerilom, a materijal radi sigurnosti nanose deblje nego što je potrebno, objasnili su s FER-a.

Tvrtka rješenje namjerava koristiti u daljnjem radu

Nakon što je FER-ov tim riješio ovaj problem tijekom hackathona, rješenje je pokrenuto na Siemensovoj platformi Industrial Edge, gdje je radilo uz stvarni printer. Kako navode s FER-a, tim je razradio i plan kako rješenje pretvoriti u proizvod, a LEAM ga namjerava koristiti u svom daljnjem radu.

- Prošle godine bio nam je to prvi hackathon izvan Hrvatske, a ove smo godine htjeli ponoviti uspjeh, što nam je i uspjelo. Riješili smo problem kojim se LEAM dugo bavio i pokrenuli rješenje na Siemensovoj Edge platformi. Drago nam je što ga LEAM namjerava koristiti i u svom daljnjem radu i nadamo se da ćemo i mi nakon hackathona nastaviti suradnju s tvrtkom, izjavio je Lovro Šantek.